打風・塔巴｜教育局宣布所有日校明日停課 九巴及龍運所有日間路線晚上 11 時 20 分起暫停服務

【Yahoo 新聞報道】三號強風信號現正生效。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

教育局宣布，八號烈風或暴風信號將至少維持至明日上午十一時，所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）明日停課。夜校上課安排將於明日公布。

九巴及龍運宣布，「九巴遊香港」HK1 將於晚上八時正開出尾班車；龍運路線 S1 及 S64 將維持服務至尾班車時間；其餘九巴及龍運所有日間路線將於晚上十一時二十分起暫停服務。

九巴及龍運所有深宵及通宵路線將暫停服務。

運輸署宣布，今日之渡輪/街渡服務將會或已作出調整：



新渡輪服務有限公司

- 橫水渡：

- 長洲至梅窩/坪洲：尾班船於18:45開出

- 坪洲至梅窩/長洲：暫停服務

- 梅窩至坪洲：尾班船於19:30開出

- 梅窩至長洲：暫停服務

- 梅窩至芝麻灣：暫停服務

- 芝麻灣至梅窩/坪洲：暫停服務

- 芝麻灣至長洲：暫停服務

- 長洲至芝麻灣：暫停服務



翠華船務（香港）有限公司

- 馬料水至東平洲：暫停服務

- 東平洲至馬料水：暫停服務

- 西貢至滘西村及糧船灣：暫停服務

- 糧船灣及滘西村至西貢：暫停服務

- 馬料水至塔門：暫停服務

- 塔門至馬料水：暫停服務

- 黃石至塔門：暫停服務

- 塔門及高流灣至黃石：暫停服務

- 香港仔至蒲台島：暫停服務

- 蒲台島至香港仔：暫停服務



全記渡有限公司

- 香港仔至索罟灣(經模達)：尾班船於19:50開出

- 索罟灣至香港仔(經模達)：尾班船於21:00開出



富裕小輪有限公司

- 屯門至東涌、沙螺灣及大澳：暫停服務

- 大澳、沙螺灣及東涌至屯門：暫停服務



坪洲街渡有限公司

- 愉景灣至梅窩：暫停服務

- 梅窩至愉景灣：暫停服務



愉景灣航運服務有限公司

- 愉景灣至愉景灣北：暫停服務

- 愉景灣北至愉景灣：暫停服務



潤利海事控股有限公司

- 將軍澳（南）至西灣河：暫停服務

- 西灣河至將軍澳（南）：暫停服務

國泰表示今日航班目前仍維持正常服務。為了減低航空交通流量造成的影響，國泰將取消少量明日（8日）營運的航班，並已通知所有受影響的旅客及附上最新航班資料。如航班需進一步取消或延誤，國泰會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班。

香港快運取消明日10班航班，涉及芽莊、高松等航線。

UO528 / UO529 – 芽莊

UO642 / UO643 – 高松

UO802 / UO803 – 小松

UO550 / UO551 – 河內

UO656 / UO657 – 大邱

受影響乘客可按電郵通知瞭解航班改期的詳情及條款，並於2025年9月8日或之前到網站完成相關手續。