打風・塔巴｜梁榮武：僅弱過颱風且雨帶具組織 短期內或受「列車效應」降雨影響｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋塔巴襲港，天文台表示八號烈風或暴風信號最少維持至早上 11 時，黃色暴雨警告同時生效。香港氣象學會發言人梁榮武今早（8 日）在電台節目表示，塔巴強度為僅次於颱風級別的「強烈熱帶風暴」，雨帶亦相當有組織，如果與香港距離更接近，亦會對本港帶來相當大影響。梁榮武又指，天文台除了一貫的「預警八號信號」之外，已經早在昨日（7 日）下午表示天文台將會發出八號信號，令大家能夠盡快掌握風暴形勢。

梁榮武在港台節目《千禧年代》說，過往本港曾經受超強颱風影響，例如 2018 年的山竹，對本港造成相當大破壞，至於今次的塔巴為「強烈熱帶風暴」，跟超強颱風相差 3 級，但對港影響都不能忽視，「塔巴只係僅僅弱過颱風，而且跟颱風風力唔爭得遠」。

雨帶於風暴登陸減弱後會緩和

梁榮武又提到，塔巴的外圍雨帶持續影響本港，而塔巴風暴本身，以及其雨帶同樣呈南到北走向，本港可能受到「列車效應」影響，短期內雨勢會較大和具持續性。不過他表示，隨著塔巴登陸，將會減弱和遠離，跟風暴相關的降雨將會緩和。

被問到有市民分別在尖沙咀和杏花邨表示，塔巴帶給香港的風力較弱，梁榮武表示塔巴距港 100 多公里，較受影響的地區主要為本港南部和西部，東部所受的影響會較小。他同時指，在較受影響的地區，例如赤柱、港島南區和長洲，都錄到烈風風力，符合八號信號的指標，「大家一定要明白，受熱帶氣旋侵襲時，有啲地方會弱啲，亦有地方可以相當之強。」

梁榮武亦被問到天文台向市民預警掛波的問題。他指天文台一向都會在發出八號信號前兩個小時，發出預警八號信號的特別報告；而他評價天文台今次有「超前」報告，早在下午已經說明晚上會發八號信號。梁榮武說，天文台提早向市民說明，能夠令大家更明白風暴的最新形勢。翻查資料，天文台在昨日（7 日）下午 5 時 45 分，已經明確表示將會在晚上 9 時 20 分，發出八號信號。