熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
打風・塔巴｜港鐵維持服務 九巴及龍運所有日間路線繼續暫停｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天文台在周日（7 日）晚上 9 時 20 分改發八號烈風或暴風信號。
教育局宣布，八號烈風或暴風信號將至少維持至明日上午十一時，所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）明日停課。夜校上課安排將於明日公布。
港鐵的列車及輕鐵服務維持周末正常班次，直至晚上收車。港鐵巴士將於八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務。颱風期間，港鐵公司服務會在安全的情況下盡量維持，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能在未有預先通知的情況下暫停。
為了應付需求，機場快綫凌晨將加開兩班由機場站開出的班次，時間分別為凌晨 1 時 15 分及 1 時 30 分。
九巴及龍運宣布，「九巴遊香港」HK1 將於晚上八時正開出尾班車；龍運路線 S1 及 S64 將維持服務至尾班車時間；其餘九巴及龍運所有日間路線將於晚上十一時二十分起暫停服務。
九巴及龍運所有深宵及通宵路線將暫停服務。
運輸署宣布，今日之渡輪/街渡服務將會或已作出調整：
新渡輪服務有限公司
- 橫水渡：
- 長洲至梅窩/坪洲：尾班船於18:45開出
- 坪洲至梅窩/長洲：暫停服務
- 梅窩至坪洲：尾班船於19:30開出
- 梅窩至長洲：暫停服務
- 梅窩至芝麻灣：暫停服務
- 芝麻灣至梅窩/坪洲：暫停服務
- 芝麻灣至長洲：暫停服務
- 長洲至芝麻灣：暫停服務
翠華船務（香港）有限公司
- 馬料水至東平洲：暫停服務
- 東平洲至馬料水：暫停服務
- 西貢至滘西村及糧船灣：暫停服務
- 糧船灣及滘西村至西貢：暫停服務
- 馬料水至塔門：暫停服務
- 塔門至馬料水：暫停服務
- 黃石至塔門：暫停服務
- 塔門及高流灣至黃石：暫停服務
- 香港仔至蒲台島：暫停服務
- 蒲台島至香港仔：暫停服務
全記渡有限公司
- 香港仔至索罟灣(經模達)：尾班船於19:50開出
- 索罟灣至香港仔(經模達)：尾班船於21:00開出
富裕小輪有限公司
- 屯門至東涌、沙螺灣及大澳：暫停服務
- 大澳、沙螺灣及東涌至屯門：暫停服務
坪洲街渡有限公司
- 愉景灣至梅窩：暫停服務
- 梅窩至愉景灣：暫停服務
愉景灣航運服務有限公司
- 愉景灣至愉景灣北：暫停服務
- 愉景灣北至愉景灣：暫停服務
潤利海事控股有限公司
- 將軍澳（南）至西灣河：暫停服務
- 西灣河至將軍澳（南）：暫停服務
國泰表示今日航班目前仍維持正常服務。為了減低航空交通流量造成的影響，國泰將取消少量明日（8日）營運的航班，並已通知所有受影響的旅客及附上最新航班資料。如航班需進一步取消或延誤，國泰會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班。
香港快運取消明日10班航班，涉及芽莊、高松等航線。
UO528 / UO529 – 芽莊
UO642 / UO643 – 高松
UO802 / UO803 – 小松
UO550 / UO551 – 河內
UO656 / UO657 – 大邱
受影響乘客可按電郵通知瞭解航班改期的詳情及條款，並於2025年9月8日或之前到網站完成相關手續。
其他人也在看
打風・塔巴｜八號東南烈風或暴風信號生效 至少維持至周一早上 11 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，八號信號至少維持至早上 11 時。Yahoo新聞 ・ 2 天前
Yahoo 專訪・睇片｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo
氣球節嘉年華主辦方昨日（8 日）宣布，安排所有門票全額退款。今次事件最廣為人知「苦主」之一的何小姐接受《Yahoo新聞》表示，聽到全數退款後「開心到好似中六合彩」，強調最重要的不是金錢，而是見證到大家團結爭取後有結果，形容這是一場屬於香港人的勝利。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款｜Yahoo
香港熱氣球嘉年華風波有新進展。事隔 3 日，主辦單位、盛事（亞洲）有限公司今（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，表達歉意與感謝。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
颱風塔巴｜路政署：已啟動各緊急控制中心 130隊應急隊伍隨時候命
熱帶風暴塔巴逐漸逼近本港，天文台將於晚上9時20分發出八號烈風或暴風信號。路政署表示，已提前於今晚7時20分啟動轄下各個緊急控制中心，聯同道路維修保養承建商實時監察主要公共道路的最新情況，以便迅速作出應對及安排處理公共道路緊急情況。am730 ・ 11 小時前
颱風塔巴・天氣｜天文台發出八號東南烈風或暴風信號 康文署轄下刊憲泳灘暫時封閉
天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，並命名為「塔巴」，預料會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸。 【21:20更新】天文台發出八號東南烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。康文署宣布暫時封閉轄下所有刊憲泳灘，任何人如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，am730 ・ 10 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
打風消息．塔巴襲港｜天文台：考慮今晚9時至午夜12時之間改發八號信號
【Now新聞台】(14:45)天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。(04:50)天文台表示，熱帶風暴塔巴續橫過南海北部，本港風勢逐漸增強。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。(02:40)三號強風信號生效。9月6日 (23:45)天文台表示，在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動，預料其強風區將於星期日(9月7日)逐漸影響珠江口一帶，天文台會在凌晨2時40分改發三號強風信號。在午夜12時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.4度，東經115.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。(22:45)天文台表示，在下午11時，熱帶風暴塔巴集結在香港之東南偏南約450公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。(22:00)天文台表示，位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。在晚上10時，塔巴集結在香港之東南偏南約460公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸並進一步增強。(20:45)天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午9時，now.com 新聞 ・ 17 小時前
馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo
早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風塔巴・交通｜機場快綫凌晨加開兩班車 城巴九巴大部分路線11時20分起尾班車 (持續更新)
颱風塔巴吹襲香港。天文台表示，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早(8日)於香港西南面200公里內掠過。因應颱風本港多個交通工具有特別安排。 港鐵 港鐵列車、輕鐵以及港鐵巴士服務將維持周末正常班次，直至晚上收車，港鐵巴士則於八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務。同時，為接載抵港旅客及乘客前往市區，機am730 ・ 9 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
日媒：日本首相石破茂決定辭職｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本放送協會報道指，日本首相石破茂決定辭職。據報道指，石破茂以「避免黨內分裂」為由，決定辭職。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港熱氣球嘉年華風波持續，海關表示，截至今日（7 日）中午 12 時，共接獲 45 宗有關熱氣球節的投訴，現正跟進調查，如發現違反《商品說明條例》，將採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
川普措詞強硬 揚言對芝加哥動用戰爭部
（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天揚言對芝加哥動用他新更名的「戰爭部」，進一步升高他推動派兵進駐民主黨執政城市所導致的緊張局勢。除了芝加哥，川普也曾揚言派兵進駐其他民主黨執政城市，例如巴爾的摩跟紐奧良。法新社 ・ 1 天前
打風．塔巴襲港｜天文台：晚上9時20分改發八號信號 料維持至周一早上11時
【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台表示，會考慮在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並至少維持至明早11時。教育局宣布所有日校明日停課。 中環碼頭不時下起大雨，湧浪拍打岸邊，望過對面的尖沙咀，彷彿罩起一層巨霧。低窪地區之一的鯉魚門，過去在颱風期間都經常水浸，現場加裝擋水板防水。商戶也做好準備，擺放沙包之餘，也開始搬走原本放地下的貨品等。餐廳負責人李小姐：「我們很緊張和想減輕損失，因為以往(颱風)天鴿和山竹浸壞所有雪櫃，今次希望將貨品升高，減少損失。(明早會何時回來看情況？)我會留守這裡，我們每一次都留守這裡睡帆布床，水入屋就走。」至於另一個水浸黑點、柴灣環翠邨停車場，在樓梯入口等高位已加設擋水板，以防大量雨水湧入停車場。有車主則趕過來駛走愛車。車主陳先生：「我泊了兩小時，知道有大雨前走。(因為大風所以搬其他停車場？)是，去第二個場。這裡出名水浸，不過停車場封了兩個最大的入水位，應該好少少。」車主KHAN：「過去兩年我試過在這失去電單車。(為甚麼？)因為這裡太多水、水浸。(你會否駛走電單車)當然會，今晚我會將車泊在外面。」紅磡碼頭不時颳起大風，有市民則趁雷雨區未到，繼續做運動和帶now.com 新聞 ・ 12 小時前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華︱4 日均無載客牌 所有早場放氣 收鑼日全取消 僅一個氣球「升空」5分鐘︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一連四日的「友邦香港國際熱氣球節」以「香港首次有熱氣球坐」作宣傳，惟整個活動一波三折，除了因牌照問題令市民無法乘坐熱氣球，今日（ 7 日）更因天氣問題全日活動取消。4日展期共有 7 個場次，僅得 3 場完成展示，有 2 場早場因天氣太熱需要放氣，其餘 2 場因打風取消。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
埃及西奈山建豪華度假區 擁世界最古老基督教修道院 希臘教會與原居民強烈反對︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】埃及西奈半島的聖凱瑟琳修道院及其周邊聖地，正因當局推動的大型旅遊開發計劃而引發爭議。這座始建於 6 世紀的希臘正教會修道院，被譽為全球最古老仍在使用的基督教修道院，與摩西領受十誡的西奈山一同被列為聯合國教科文組織世界文化遺產，長期以來是猶太教、基督宗教及伊斯蘭教的朝聖地。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
馬鞍山市中心巴士總站設候車室 有冷氣還有貼心設施
夏日炎炎在一些設於建築物地庫公共交通總站候車倍感局促，馬鞍山市中心公共交通總站去年增設具空調設備的候車室。運輸署透露，該總站正進行第二期改善工程，包括加建額外兩個巴士乘客候車室，同樣配備冷氣、座椅等，總站內的士站也會進行翻新，整項工程料2026年完成。 有關候車室不但設冷氣和座椅，方便等車期間「避暑」外，候車室更am730 ・ 10 小時前
59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略
大家還記得「姑姑」李若彤嗎？被譽為「最美小龍女」的她現年已59歲，但對健康及身材管理非常嚴謹，因而就如「逆生長」般比年輕時更美！除了堅持運動、護膚外，她的最佳「凍齡」秘訣就是「睡得好」，只要每晚睡好睡滿，整個人也能容光煥發！Yahoo Style HK ・ 18 分鐘前