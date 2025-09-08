打風・塔巴｜香港快運北京返港航班降落時撞草坪 民航意外調查機構展開調查｜Yahoo

資料圖片，非涉事航班（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》接消息指，在熱帶氣旋塔巴襲港，天文台發出八號風球期間，香港快運由北京返港的 UO235 航班今早（8 日）在香港國際機場降落時意外撞向草坪，起落架一度冒煙，事故中無人受傷，乘客獲安排安全離開客機。

香港快運回覆《Yahoo 新聞》，指今早由北京大興前往香港航班 UO235，在香港國際機場安全降落後發生偏離」。航機其後停留在滑道上，機組人員依照標準作業程序處理，與地勤人員協調後，乘客已安全有序地離開機艙。機上共有 137 名乘客及機組人員，並無接獲任何乘客的受傷報告。機組人員已為乘客提供必要協助，並持續向乘客提供最新資訊。公司對造成的任何不便深表歉意。

民航處 12 時 55 分發稿指，跑道事故發生於今日早上約 10 時 34 分，涉事的 A320 客機在北跑道降落時「懷疑出現偏離情況」，空管人員已即時按既定機制通知機場管理局及其他相關單位，事件中無人受傷，「民航處高度關注是次事件，正與香港快運航空緊密跟進，並已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。」

機管局就指，早上 10 時 36 分，UO235 於北跑道降落後滑行時「懷疑撞到跑道旁的指示牌」，航班其後停於滑行道，正進行檢查，所有乘客已經離開機艙，機上所有人員據報無受傷，北跑道於檢查後已經於 12 時 15 分重開。

有網民在 Threads 亦發帖，表示 UO235 航班在機場「停咗差唔多成個鐘」，「好似出咗少少跑道」。

到了傍晚，由運輸及物流局成立的獨立調查機構「民航意外調查機構」宣布已就今次「嚴重事故」展開調查。調查小組現正收集數據和資訊，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。民航意外調查機構發言人表示：「民航意外調查機構進行調查，目的是找出事故發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。」