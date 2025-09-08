打風・塔巴｜香港快運北京返港航班 今早降落香港機場意外撞草坪 起落架一度冒煙無人傷｜Yahoo

【Now Sports】美國網球公開賽男單決賽，艾卡拿斯以盤數3:1擊敗冼拿，贏得個人生涯第6座大滿貫錦標，同時也壓過對方，升上ATP世界第1寶座。這是兩人今年第3次在大滿貫決賽交手，而冼拿（Jannik Sinner）更是在今年4大滿貫都能躋身決賽，這次美網也力爭衛冕。艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）曾在6月法網的史詩式5盤激戰中打敗冼拿封王，但7月的溫網決賽則輸回盤數1:3給對方，3連霸美夢粉碎。不過，這次在美網，輪到艾卡拿斯阻止冼拿衛冕。他首盤第1局已完成破發，遙遙領先，並在第7局再破冼拿發球局，以6:2先拔頭籌；第2盤，冼拿終於拾回手感，在第4局連取4分完成今場首個破發，最終以6:3扳回一盤，也令艾卡拿斯在今屆美網不失一盤的金身被打破。整體而言，艾卡拿斯在今屆賽事的發揮還是更出色，換上新髮型的他也似乎氣勢上壓過冼拿，在之後兩盤便展現出來；特別是第3盤連保帶破下，再以6:1獲勝，而最後一盤於第5局成功破發後，冼拿整盤都無法逼出破發點下，最終以4:6再敗。這是艾卡拿斯個人第6座大滿貫，亦是個人第2座美網冠軍，並結束冼拿個人在硬地賽大滿貫27連勝的紀錄，也是他自2023年9月

now.com 體育 ・ 6 小時前