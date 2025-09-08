打風・塔巴｜香港快運北京返港航班 今早降落香港機場意外撞草坪 起落架一度冒煙｜Yahoo

資料圖片，非涉事航班（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】多間傳媒引述消息指，在熱帶氣旋塔巴襲港，天文台發出八號風球期間，香港快運由北京返港的 UO235 航班今早（8 日）在香港國際機場降落時意外撞向草坪，起落架一度冒煙，事故中無人受傷。

《Yahoo 新聞》已經就事件向香港快運查詢，正待回覆。

有網民在 Threads 亦發帖，表示 UO235 航班在機場「停咗差唔多成個鐘」，「好似出咗少少跑道」。