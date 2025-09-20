打風・樺加沙｜國泰、港航、大灣區航空等豁免改機票手續費︱Yahoo
【2025-09-20 12:45】
國泰航空表示，由於熱帶氣旋樺加沙正逼近香港，國泰將豁免重新預訂機票及更改航點的手續費用。彈性機票安排如下：
目的地：往返香港的航班
出票日期： 2025年9月19日或之前
原定旅遊日期： 2025年9月23至25日
更改機票截止日期：必須在2025年9月25日或之前更改機票
旅程完成日期： 2025年11月30日
大灣區航空：於出發日期7天內改機票
大灣區航空表示，原定9月23日至25日出發的乘客，可於原定出發日期7天內更改機票，新出發日期須為原定出發日期10天內。
至於原定於9月24日出發的乘客，亦可於原定出發日期14 天內安排退票，所有相關費用將獲豁免。如欲更改機票或辦理退款，可與相關售票代理聯絡。
香港航空：豁免重新訂位或更改航點手續費
香港航空表示，預料於23日至25日離港及抵港之航班可能受到延誤或取消；部分航班的網上預辦登機亦將於期間暫停服務。港航將豁免受影響航班之重新訂位/更改航點的手續費用。
【原來報道】
【Yahoo新聞報道】Facebook 專頁「岳人 Geo Trekker」昨日（19 日）傳上消息，因應下週颱風「樺加沙」襲港，香港航空（HX）及國泰航空（CX、UO）計劃於 9 月 23 日晚及 9 月 24 日將所有停泊於香港國際機場的航機飛往外站，並預計 9 月 24 日全日暫停航班運作。不過，機管局及國泰航空回覆《Yahoo新聞》稱，會因應風暴發展及安全需要作適時安排，並未確認大規模遷走航機措施。
機管局回覆《Yahoo新聞》表示，因應熱帶氣旋最新發展，已開始為應對颱風作準備，會繼續密切關注天氣，並與機場同業保持溝通，適時公布機場運作安排。機管局補充，在強颱風影響下，航空公司一般會採取安全措施，例如為飛機加載燃油或重量以保持穩定，部分航機或會停泊在外站，這屬於正常做法，主要是為風暴過後盡快復飛作準備。
國泰航空則回覆本網表示，正密切留意熱帶風暴樺加沙的最新情況，一旦影響更為明確，將即時作出必要的航務決策，並會及時通知顧客。國泰強調，所有決定均以顧客和機組人員安全為首要考慮。
本網已就事件向香港航空查詢，暫時仍未回覆。
打風｜三號強風信號至少到明早九時 熱帶氣旋樺加沙下周中靠近廣東沿岸 本港天氣將轉壞
【Now新聞台】熱帶風暴米娜已於廣東汕尾登陸，在本港以北100公里掠過，三號強風信號至少維持至明早9時，天文台發特別天氣提示；另一個熱帶氣旋樺加沙下周中將靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞。 兩個風暴先後逼近本港，率先靠近的熱帶風暴米娜威力未算太大。在尖沙咀碼頭，有人風雨不改來釣魚，亦有遊客來維港拍照。東莞遊客梁小姐：「來之前會有擔心，因為我們要回去，擔心我們到時候回不去，但來了之後發現(天氣)還挺好的。」浙江遊客陳小姐：「現在還可以，現在我感覺風蠻涼爽的。」米娜逐漸遠離香港，不過緊接著下周有另一個熱帶氣旋樺加沙逼近香港，帶來惡劣的天氣。天文台高級科學主任張冰：「預料樺加沙會在未來兩、三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度。按照現時預測，樺加沙會在下周中期靠近廣東沿岸，屆時本港天氣將會轉壞。」天文台指，樺加沙相關的風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，市民要做好準備。根據天文台九天天氣預報，下周三吹東北風七至八級，離岸及高地風力更高達十級。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前