經典作重映成戲院救星？本月重映《PTU》、《頭文字D》
打風・樺加沙｜國泰航空：下周二至四航班 豁免重新預訂機票及更改航點手續費︱Yahoo
【2025-09-20 12:45】
國泰航空表示，由於熱帶氣旋樺加沙正逼近香港，國泰將豁免重新預訂機票及更改航點的手續費用。彈性機票安排如下：
目的地：往返香港的航班
出票日期： 2025年9月19日或之前
原定旅遊日期： 2025年9月23至25日
更改機票截止日期：必須在2025年9月25日或之前更改機票
旅程完成日期： 2025年11月30日
【Yahoo新聞報道】Facebook 專頁「岳人 Geo Trekker」昨日（19 日）傳上消息，因應下週颱風「樺加沙」襲港，香港航空（HX）及國泰航空（CX、UO）計劃於 9 月 23 日晚及 9 月 24 日將所有停泊於香港國際機場的航機飛往外站，並預計 9 月 24 日全日暫停航班運作。不過，機管局及國泰航空回覆《Yahoo新聞》稱，會因應風暴發展及安全需要作適時安排，並未確認大規模遷走航機措施。
機管局回覆《Yahoo新聞》表示，因應熱帶氣旋最新發展，已開始為應對颱風作準備，會繼續密切關注天氣，並與機場同業保持溝通，適時公布機場運作安排。機管局補充，在強颱風影響下，航空公司一般會採取安全措施，例如為飛機加載燃油或重量以保持穩定，部分航機或會停泊在外站，這屬於正常做法，主要是為風暴過後盡快復飛作準備。
國泰航空則回覆本網表示，正密切留意熱帶風暴樺加沙的最新情況，一旦影響更為明確，將即時作出必要的航務決策，並會及時通知顧客。國泰強調，所有決定均以顧客和機組人員安全為首要考慮。
本網已就事件向香港航空查詢，暫時仍未回覆。
