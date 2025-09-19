專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
打風・樺加沙｜天文台上調風力預測 9.24 離岸高地吹 10 級暴風｜不斷更新｜Yahoo
樺加沙有機會以超強颱風姿態在下星期影響華南。
【2025-09-19 11:40】
【Yahoo 新聞報道】
天文台上調 9 月 24 號的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。
【2025-09-19 05:12】
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。
根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。
天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。
雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。
其他人也在看
打風．米娜｜天文台指三號強風信號日間大部分時間維持 幼稚園今停課｜不斷更新｜Yahoo
天文台在上午 9 時 20 分改發三號強風信號。天文台指，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
米娜襲港．不斷更新｜天文台改發三號強風信號
【Now新聞台】(09:36)天文台表示，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。(09:20)天文台發出三號強風信號，熱帶風暴米娜已增強為強烈熱帶風暴，按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。(06:54)天文台將於今早9時20分改發三號強風信號。(06:37)教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童及智障兒童學校今日停課。(06:36)天文台將於今早9時至11時之間改發三號強風信號。9月18日(22:00)天文台表示，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙。按照現時預測，樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。天文台又指，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。(21:4now.com 新聞 ・ 2 小時前
打風｜天文台今早9時20分改發三號強風信號 米娜黃昏前後登陸廣東東部沿岸
【Now新聞台】天文台會在今早9時20分改發三號強風信號。 熱帶風暴米娜穩定地向西北方向移動，隨著米娜靠近廣東東部沿岸，本港風力預料將普遍增強，天文台會在早上9時20分改發三號強風信號。按照現時預測路徑，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，在本港以北約100公里範圍掠過。天文台會視乎米娜屆時的強度變化，其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
颱風米娜生成 料明午登陸惠來至台山
【on.cc東網專訊】大陸中央氣象台周四（18日）繼續發布熱帶低氣壓預報，位於南海的熱帶低氣壓當日下午2時增強為今年第17號颱風「米娜」，料於周五（19日）登陸廣東沿海一帶。台氣象署則指，另一熱帶低氣壓未來也有增強為颱風的趨勢，預計下周一（22日）起接近台灣，最on.cc 東網 ・ 23 小時前
兩女於中環 Bioscor 靜脈輸注 NMN 後休克 警方拘捕三人涉無牌行醫｜Yahoo
衞生署表示，昨日（18 日）表示有兩名市民到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注 NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
天氣｜熱帶氣旋今稍後闖港800公里範圍 天文台：今晚發出一號風球
【12:07更新】天文台表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（17日）稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。 預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細am730 ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 21 分鐘前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
供平過租屋苑湧現 34個屋苑租金回報逾4厘
近期香港租務市場持續升溫，內地學生與專才大量湧港，推高租屋需求，令租金屢創新高。中原城市租金指數(CRI)最新報129.57點，按月升1.1%，連升4個月累漲4.7%，更突破2018年高位，連續兩個月創歷史新高。雖然近期拆息急升，目前仍有不少屋苑出現「供平過租」情況，並以細價樓最明顯。最新減息後，據中原地產統計的143am730 ・ 7 小時前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
的士狗奇遇｜市民搭車竟有3隻小狗齊坐 司機鼓勵領養 短片近3萬人讚好｜Yahoo
施政報告提出容許寵物狗進入餐廳，引起社會對人狗共融空間的討論。有市民日前就有「的士狗狗奇遇」，他向《Yahoo新聞》表示，當日他登上一部的士，車內竟然有3隻初生小狗在前座，司機詢問他有沒有興趣領養。乘車期間小狗安靜乖巧的躺在他身上，更睡得很甜。這條自拍短片獲近3萬網友讚好，他形容這是最開心的乘搭的士體驗。Yahoo新聞 ・ 30 分鐘前
天文台早上 9 時 20 分改發三號強風信號｜特朗普暗示延長美中貿易休戰｜關嘉敏認與黃家俊了解中｜9 月 19 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 19 日星期五，隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時20分改發三號強風信號。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
中原城市租金指數CRI按月升0.04個百分點 連升三個月創14年半新高
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年7月CRI回報率最新報3.6%，按月升0.04個百分點，連升3個月共0.12個百分點。7月暑假租賃高峰期，租金創歷史新高，同期樓價微升，惟升幅追不上租金，推動回報率再向上，創出2011年1月後14年半新高。8月租金續破頂，估計仍企穩3.6%以上水平。隨著租務熱潮逐漸減退，第四季租金升幅將收窄，而樓價回穩上升，回報率可能快將見頂。 2025年5月起拆息急跌，兼持續在低位徘徊，H按息同步下跌。7月H按息雖回升至2.30%，但繼續低於封頂息3.5%，同期租金回報率較H按息高1.3厘，連續3個月供平過租。8月中開始拆息顯著回升，令近期H按重返封頂息。今日(18日)美國聯儲局宣布減息0.25厘，本港主要銀行亦跟隨下調最優惠利率(P) 0.125厘，H按封頂息降至3.375%，CRI回報率有望續高於H按息，供平過租可維持。 2025年7月份CRI_Mass回報率報3.75%，按月升0.04個百分點，創2011年11月後逾13年半新高。CRI(中小型單位)回報率報3.71%，按月升0.03個百分點，創2011年1月後14年半新高。CRI(大型單位)回報率報3AASTOCKS ・ 18 小時前
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
來自日本福岡的人氣咖啡品牌「NO COFFEE」主打高質手沖咖啡，加上簡約時尚設計，近年成功吸引大量咖啡及文化愛好者。最近就正式進駐香港東隅酒店，開設為期3個月嘅快閃店，將福岡的咖啡文化原汁原味帶給香港咖啡迷。Yahoo Food ・ 4 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
食水現黑點 馬鞍山錦駿苑爆皇后山邨翻版 居民：洗手都唔敢 水務署：已提升水管濾網︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】繼皇后山邨爆食水現黑點風波，馬鞍山錦駿苑居民也有相同遭遇。入伙僅兩年的錦駿苑有居民日前發現，食水出現黑色雜質，花灑濾芯使用一日變成全黑。居民又引述水務署職員稱「情況同皇后山差不多」，估計或因大廈水缸內天花瀝青剝落，導致食水出現黑色沉澱物，建議住戶在管理處洗水箱後自行聯絡水務署，更換水錶，以免瀝青殘留及堵塞渠管。事主嘆謂：「好難接受喺2025年香港新落成嘅樓宇，係有咁嚴重嘅食水問題」，並懷疑問題源頭並非水缸，而是相關喉管。Yahoo新聞 ・ 20 小時前