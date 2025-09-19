打風・樺加沙｜天文台上調風力預測 9.24 離岸高地吹 10 級暴風｜不斷更新｜Yahoo

【另一熱帶氣旋米娜動向，即睇不斷更新報道】

【2025-09-19 11:40】

天文台上調 9 月 24 號的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。

天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

【2025-09-19 05:12】

【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。

根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。

天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。

雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 02 時的最新資料。位置: 北緯 16.1 度，東經 132.0 度 (即香港之東南偏東約 1990 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 65 公里。樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，並在下週初進入南海北部。

人工智能集合預報模式 Google FNv3 預期樺加沙潛在路徑和強度。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 18 日下午 2 時）

歐洲中期天氣預報中心集合預報模式，評估樺加沙未來路徑及強度。（資料擷取時間，香港時間 2025 年 9 月 18 日下午 8 時）