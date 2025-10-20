香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
【2025-10-20 17:25】
【Yahoo 新聞報道】天文台下午 5 時 20 分發出三號強風信號。天文台指，除非風神採取更為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低，三號強風信號將至少維持至周二（21 日）下午 6 時。
過去數小時，風神有所增強並繼續靠近廣東沿岸，其外圍雨帶逐漸影響該區。在風神及東北季候風的共同影響下，本港今晚及明日會普遍吹強風，離岸及高地間中達烈風程度。按照現時預測，風神會在今晚至周二早上最接近香港，於本港以南約 400 公里外掠過。
受風神的外圍雨帶影響，本港明日雨勢有時較為頻密，天氣顯著較涼，市區氣溫會逐步下降至明晚 19 度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，未來數天本港沿岸水位普遍會較正常高約 0.5 至 1 米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。
在下午 5 時，強烈熱帶風暴風神集結在香港之東南偏南約 430 公里，即在北緯 18.5 度，東經 115.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 18 公里，橫過南海北部。
【2025-10-20 12:00】
天文台表示，隨著熱帶氣旋風神逐漸靠近廣東沿岸，會在下午 5 時 20 分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
在風神及季候風的共同影響下，明日（21 日）及星期三（22 日）初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至 19 度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四（23 日）晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-19 23:05】
天文台表示，熱帶氣旋風神已進入本港 800 公里範圍內。但今晚及明日周一（20 日）大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在周一下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至 19 度左右，新界再低兩三度。
受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-19 11:45】
熱帶氣旋「風神」進入南海。天文台在 11:45 表示，一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號，預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港 800 公里範圍內。隨著風神在 10 月 20 日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至 19 度左右，新界再低兩三度。
受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-18 11:45】
天文台 18日 11 時半表示，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港 800 公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。
隨著風神在星期一（20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。根據現時預測，風神會在星期二（21日）最接近本港，天文台屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而風神亦會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在變數。
在風神及季候風的共同影響下，下週初至中期本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，下週中期市區氣溫顯著下降至 20 度左右，新界再低兩三度，海有大浪及湧浪。下週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【2025-10-17 22:30】
天文台在今晚（17 日）的「天氣隨筆」表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19 日）抵達廣東沿岸，該區北風會逐漸增強。天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。
至於現時在菲律賓東部的熱帶氣旋，預計之後會橫過呂宋，在下周初進入南海，逐漸靠近廣東沿岸，屆時該區會開始受季候風及該熱帶氣旋的共同效應影響，華南沿岸及南海北部一帶的等壓線將變得更為緊密，下週初至中期風勢持續頗大，天文台屆時或會直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。
香港過往也曾出現東北季候風與熱帶氣旋產生共同效應的情況，例如2021年10月的圓規，當時天文台亦曾以三號強風信號取代強烈季候風信號，其中並未發出一號戒備信號。
【原來報道】
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。
天文台已經為熱帶氣旋發布了預測路徑圖，預計該個熱帶氣旋會在周末增強，並且在周日（19 日）先在呂宋島登陸，橫過後進入南海並繼續增強，天文台目前預計熱帶氣旋會在下周二（21 日）以颱風強度闖入本港 400 公里範圍。不過受到東北季候風影響，預計熱帶氣旋屆時會「轉彎」，逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但天文台指轉向的地點存在變數。
天文台在「九天天氣預報」表示，在季候風及該熱帶氣旋的共同效應下，下週初至中期華南沿岸風勢持續頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪；天文台預測周二（21 日）本港普遍吹清勁至強風程度北風 5 至 6 級，離岸間中吹 7 級強風，高地達 8 級烈風。當日多雲有雨，氣溫顯著下降。海有湧浪，氣溫介乎 21 至 24 度。到了周三，本港會多雲，有幾陣雨，海有湧浪，氣溫介乎 20 至 23 度。
其他人也在看
政府飲用水風波︱物流署等10多人遭紀律調查 陳嘉信有份？許正宇：已退休都納入調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇今日（20 日）公布專責小組的初步檢討結果，提出涵蓋制度改革、資訊互通及重塑工作文化的 6 項先行措施。被問到會否調查前物流署署長陳家信時，許正宇表示，當局將初步調查十多名來自物流署和庫務科的職員，又指無論相關人員是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入紀律調查範圍。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
香港機場意外兩死 迪拜抵港貨機滑出跑道墮海 地勤車疑被撞後職員罹難｜Yahoo
香港國際機場發生嚴重事故。今早（20 日）約 3 時 50 分，阿聯酋航空公司貨機 EK9788 降落時從北跑道滑出並墮海，過程當中疑撞到一輛在地面的巡邏車輛，車上兩名地勤職員死亡，至於貨機上 4 名機組人員就獲救送院。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢
喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
立法會選舉︱謝偉銓不競逐連任 累計 17 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 5 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 14 小時前
祖高域18次晉年終賽 追平費達拿紀錄
【Now Sports】繼艾卡拿斯，以及冼拿後，現年38歲的祖高域，成為第3位取得今季ATP網球年終賽入場券的球手，而這亦是該塞爾維亞人歷來第18次躋身年終賽，追平了歷來參予次數最多的費達拿。祖高域（Novak Djokovic）剛在六王大滿貫季軍戰，中途因傷退賽，但隨著稍後進行的ATP500巴素利賽事及維也納賽事抽籤過後，ATP公佈這位38歲老將肯定取得11月份舉行的年終賽參賽資格，以往最多參賽屆數的為費達拿，共18次，如今祖高域也達到這個參賽數字。祖高域已連續8年打入年終賽，2007年首次參賽，總成績為7次冠軍、兩次亞軍，取得50勝18負。今季年終賽於意大利都靈上演，日期為下月9至16日。now.com 體育 ・ 13 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 1 天前
網民熱議｜廣州農商行要求員工退回3年過節費 第一期先還2,500 剩餘的每月人工扣
過時過節收到公司的節慶禮金禮品，都算是騾仔生涯的些少安慰，但內地有銀行竟傳出要求員工退還過節費，而且是分階段退...BossMind ・ 14 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
新世界K11 ARTUS酒店申改服務式住宅 冀吸高才通家辦長租
新世界(017)上月與德意志銀行等訂立融資協議，抵押尖沙咀維港文化匯(Victoria Dockside)物業後，據報新世界近期向城規會申請，建議把當中的K11 ARTUS(寓館)，由現時作短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅，並將部分房間合併，以滿足高才通計劃及家族辦公室等長租客戶的需求。有關改裝不涉及拆卸am730 ・ 14 小時前
風神｜天文台：季風及颱風共同影響 風勢頗大 周二至周四氣溫降至 19 度｜Yahoo
熱帶氣旋「風神」逐漸靠近華南沿岸，天文台表示考慮今日（20 日）下午 5 時至 7 時之間，直接發出三號強風信號以取代強烈季候風信號，不會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，本港今日稍後時間會逐漸受風神的環流影響，有幾陣雨，周二（21 日）雨勢會漸轉頻密，風勢頗大，亦要留意顯著降溫，周二最低氣溫會降至 19 度。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
Z世代「職場Emoji隱藏暗黑訊息」，10大表情符號看似禮貌實則暗藏怒火！🫰🏻不代表「畀心」，🍵＝食花生？
當你收到同事回覆「好的～👌🏻」時，有沒有察覺到那個看似無害的手勢背後，可能隱藏著千言萬語？對Z世代上班族來說，這些Emoji表情符號早已超越單純的表達，而是蘊藏著對上級、同事甚至職場的不滿。那些被壓抑的情緒都在不違反職場禮儀的前提下，被Z世代隱藏在Emoji表情符號當中。假如你也想要無聲地表達內心不滿的話，可參考一下以下10大Emoji隱藏暗黑用法！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。Yahoo新聞 ・ 15 小時前