中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
打風冷知識｜颱風名字點嚟？揭秘「麥德姆」背後故事！細看140個文化代號特色
颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？
「麥德姆」遠離香港 中秋有驟雨、或能賞月
截至10月5日，今年香港一共為12個熱帶氣旋掛起風球警告，包括颱風「麥德姆」。香港天文台10月5日更新，熱帶氣旋麥德姆在香港西南面約330公里掠過，香港雖然主受其強風區影響，但烈風並未持續影響本港普遍地區，主要只有離岸及高地風力曾達烈風程度。天文台預料中秋節天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過還有機會可以賞月；而中秋節翌日至星期五本港天氣酷熱，屆時可能會打破十月份酷熱天氣日數的最高紀錄。
「麥德姆」取代超強颱風名字 亦是一段記憶
颱風命名由世界氣象組織轄下的颱風委員會統一安排，不過「麥德姆」（Matmo）並非名單上的元祖名字，是替補而來的。「麥德姆」由美國提供，源自關島查莫羅語，意思是「大雨」。2002年強颱風「查特安」（Chataan）密克羅尼西亞的楚克島和日本關東地區，引發大規模洪水和山崩，造成數十億美元的經濟損失。根據命名規則，如該颱風造成嚴重災害，其名字會被永久除名，以示尊重。因此「麥德姆」取代了「查特安」，成為新一代風暴的代號。
全球14個亞太地區的文化縮影
颱風的命名非由單一國家決定，而是由世界氣象組織轄下的颱風委員會統一安排。這個委員會由14個亞太地區的成員國和地區組成，包括中國、美國、越南、柬埔寨、朝鮮等。每個成員需提交10個名字，總共形成一套140個待用名，按順序輪流使用。這些名字不只是代號，而是各地文化的縮影：
中國：喜歡以神話故事命名，包括龍王、玉兔、風神、杜鵑、海馬、悟空、海燕、海神、電母、海棠等
香港：提交的則充滿在地特色與集體回憶，例如鴛鴦、珊珊、玲玲、鳳凰、白海豚、彩雲、獅子山、青馬及榕樹
下次當你聽到一個颱風名字，不妨停下來想想，這個名字背後可能隱藏着一個國家的神話故事，或是一段深刻的歷史記憶。
更多相關文章：
打風旅遊保險Q&A！延誤幾耐先有得賠？滯留外地Claim到酒店或交通費？
颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？
旅行先嚟打風？航班取消/延誤實用教學｜5大貼士應對颱風 更改機票/酒店要點做
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
「維港海上大巡遊」飛上昂坪360水晶纜車！4米高打卡裝置+限定相框 集郵多啦A夢、KAWS Elmo、LABUBU、橡皮鴨
迪士尼20周年節目預告｜許廷鏗、馮允謙、周殷廷聖誕登城堡舞台獻唱！2026馬年是誰當新年主角？即睇門票優惠
麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶
西九化身My Melody × Kuromi夢幻樂園！充氣設施+巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品｜中秋好去處
海洋公園哈囉喂2025登場！設驚嚇結界、6大驚嚇體驗 走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒
中秋好去處2025｜200隻玉兔齊集數碼港賞3米月亮！2大沉浸式藝術光影樂園 AI互動+體驗工作坊
其他人也在看
字母哥從COVID中康復
【Now Sports】密爾沃基公鹿已經展開季前訓練，隊中主將顏迪杜宮普到周六才到訓練營報道，原來「字母哥」因為早前患上COVID，令他遲了向球隊報到。顏迪杜宮普（Giannis Antetokounmpo）在希臘期間中了新冠病毒，需要休息一段時間，直到上周五才抵達邁阿密，再向公鹿報到，教練利華士稱「字母哥」過去數日情況不俗，而「字母哥」則認為自己需要點時間，讓身體回復最佳狀態。「字母哥」說：「我需要日復日來提升狀態，做些個人訓練，距離首場常規賽尚有18日時間，應該一切會準備好。」顏迪杜宮普到今年12月份便年屆31歲，今季則是在NBA第13個球季。至於公鹿首場季前賽將會在周一進行，對手為邁阿密熱火。now.com 體育 ・ 1 天前
中秋︱藍屋手繪花燈人氣盛 沙田公園燈籠陣吸睛 一文睇清市區打卡熱點︱Yahoo．圖輯
【Yahoo新聞報道】熱帶氣旋麥德姆的烈風區與香港擦身而過，經過連場狂風驟雨，昨晚（6日）迎月夜天氣好轉，明月高照。《Yahoo新聞》在市區各個賞燈熱點見不少市民外出賞月，難得好天氣，一家大細與花燈打卡留影，洋溢久違的中秋節日氣氛。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
強颱風麥德姆吹襲 文昌市海水倒灌淹浸民房
【on.cc東網專訊】強颱風「麥德姆」周日（5日）持續吹襲廣東和海南沿海地區，出現風高浪急等情況。海南文昌市鋪前漁港附近海水倒灌，淹浸沿岸街道、商舖和民居等。on.cc 東網 ・ 1 天前
哈賽特警告：聯邦員工的裁員或將正式展開！美國政府停擺持續惡化
美國政府停擺進入第五天，白宮經濟官員警告若國會談判破局，聯邦員工將面臨裁員風險。川普稱停擺是縮減政府機構的契機，民主黨與共和黨僵局未見緩解。鉅亨網 ・ 7 小時前
珠海酒店優惠｜橫琴凱悅酒店激抵價$1升級嘉賓軒客房！2大2小人均$210.5起包早餐、歡樂時光+口岸穿梭巴
珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出優惠，當中最平$683起就可以住一晚，兼享雙人早餐、2張水療100元護理代金券，人均也只要$341.5起。另外，還有一個超划算套票，原價$1,408起、折後$841住凱悅房，再用$1升級嘉賓軒客房，可以2大2小全日享用嘉賓軒禮遇：早餐、歡樂時光、全日軟飲，除開人均也只是$210.5起！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕
【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。 警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
菲律賓宿霧6.9級強震｜主要旅遊景點有無影響？觀光設施與交通運作如何？即睇菲律賓觀光部說法
菲律賓宿霧（Cebu）外海於9月30日晚發生規模6.9級強震，造成當地停電、建築物倒塌及供水嚴重短缺，罹難人數不斷上升，重創宿霧北部地區。究竟震央距離宿霧主要旅遊景點及宿霧國際機場有幾遠？有否影響當地觀光設施與交通運作？一齊睇睇菲律賓觀光部的說明！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 13 小時前
六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大幸運投注站)
馬會將為迎接中秋節，將在周一（10月6日）晚上舉行六合彩中秋金多寶攪珠。由於特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計六合彩中秋金多寶頭獎獎金有機會高達8,000萬港元。am730 ・ 9 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 9 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
Instagram 15歲：我們為打卡付出了多少代價？
Instagram踏入15周年，已融入日常生活，亦悄然改變消費模式。九成用戶追蹤品牌，時裝、美容及家居產品最受歡迎。Z世代和千禧世代特別受影響，反映社交媒體與消費界線日漸模糊⋯⋯Yahoo財經 ・ 4 小時前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 11 小時前