打風冷知識｜颱風名字點嚟？揭秘「麥德姆」背後故事！細看140個文化代號特色

颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？

「麥德姆」遠離香港 中秋有驟雨、或能賞月

截至10月5日，今年香港一共為12個熱帶氣旋掛起風球警告，包括颱風「麥德姆」。香港天文台10月5日更新，熱帶氣旋麥德姆在香港西南面約330公里掠過，香港雖然主受其強風區影響，但烈風並未持續影響本港普遍地區，主要只有離岸及高地風力曾達烈風程度。天文台預料中秋節天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過還有機會可以賞月；而中秋節翌日至星期五本港天氣酷熱，屆時可能會打破十月份酷熱天氣日數的最高紀錄。

天文台預料中秋節天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過還有機會可以賞月。（圖片：香港天文台）

「麥德姆」取代超強颱風名字 亦是一段記憶

颱風命名由世界氣象組織轄下的颱風委員會統一安排，不過「麥德姆」（Matmo）並非名單上的元祖名字，是替補而來的。「麥德姆」由美國提供，源自關島查莫羅語，意思是「大雨」。2002年強颱風「查特安」（Chataan）密克羅尼西亞的楚克島和日本關東地區，引發大規模洪水和山崩，造成數十億美元的經濟損失。根據命名規則，如該颱風造成嚴重災害，其名字會被永久除名，以示尊重。因此「麥德姆」取代了「查特安」，成為新一代風暴的代號。

「麥德姆」（Matmo）其實是由美國提供，源自關島查莫羅語，意思是「大雨」。（香港天文台官網截圖）

全球14個亞太地區的文化縮影

颱風的命名非由單一國家決定，而是由世界氣象組織轄下的颱風委員會統一安排。這個委員會由14個亞太地區的成員國和地區組成，包括中國、美國、越南、柬埔寨、朝鮮等。每個成員需提交10個名字，總共形成一套140個待用名，按順序輪流使用。這些名字不只是代號，而是各地文化的縮影：

中國：喜歡以神話故事命名，包括龍王、玉兔、風神、杜鵑、海馬、悟空、海燕、海神、電母、海棠等

香港：提交的則充滿在地特色與集體回憶，例如鴛鴦、珊珊、玲玲、鳳凰、白海豚、彩雲、獅子山、青馬及榕樹

下次當你聽到一個颱風名字，不妨停下來想想，這個名字背後可能隱藏着一個國家的神話故事，或是一段深刻的歷史記憶。

颱風的命名非由單一國家決定，而是由世界氣象組織轄下的颱風委員會統一安排。（Getty Images）

