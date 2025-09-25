打風期間被扣假？ 孫玉菡：無理扣假屬違法 僱主應體諒員工｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙日前吹襲香港，有餐廳被指安排暫停營業但要求員工以例假補償，引起社會對惡劣天氣下僱員權益的關注。勞工及福利局局長孫玉菡今（25 日）在回應立法會議員質詢時指，《僱傭條例》列明，僱主不可用僱員的年假、法定假日或休息日，抵銷因惡劣天氣或「極端情況」下僱員未能上班的時間，如無合理辯解屬違法。

孫玉菡同時表示，如僱員由於惡劣天氣或不受控制的環境因素影響而未能上班或及時返回工作崗位復工，僱主應體諒員工，不應因此扣薪。

「指定人員」一刀切定義不可行

據《惡劣天氣及「極端情况」下工作守則》，僱主可訂定在惡劣天氣或「極端情況」下需要返回工作地點當值的「指定人員」。工聯會郭偉强在立法會提質詢，關注相關定義模糊，不利保障僱員安全和權益。孫玉菡回應指，各行業工作性質及營運模式、人手調配各有不同，僱員是否需要返回工作地點或以其他方式候命當值，要視乎實際情況。

他指，不同行業及工種有相聯性及供應鏈的關係，環環緊扣，不能單純以個別行業及工種的一般性質決定是否屬於緊急服務，認為「一刀切」列明需要返回工作崗位的工種及「指定人員」的類別，實際操作上並不可行。

勞工處無備存相關投訴數字

被問到因惡劣天氣或「極端情況」缺勤被解僱、扣減工資津貼、假日或休息日等的求助及投訴個案，孫玉菡指，勞工處沒有備存相關求助及投訴數字，僱傭雙方如有爭議，或僱員遭遇不合理對待或合法權益受損，可向勞工處求助及申訴。