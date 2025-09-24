打風看什麼好？近期熱推Netflix必看清單

▲ ELLE.com.hk

遇上世紀颱風，留在家可以做什麼？不如借機留在安全的地方煲劇！Netflix今個9月有不少新劇上架，絕對有一套啱你口味！

《Wednesday》第2季第2部

上線時間：9月3日

看點：暗黑哥德風格融合校園謎團，星期三與家族秘密的交織，加上Lady Gaga驚喜參演，充滿詭異幽默感。

《暴君的廚師》

看點：潤娥與李彩玟主演的穿越愛情喜劇，結合美食與朝鮮時代宮廷趣事，輕鬆浪漫

《今際之國的闖關者》第3季

上線時間：9月25日

看點：山崎賢人與土屋太鳳重返死亡遊戲世界，原創劇情圍繞「鬼牌」展開全新殘酷挑戰，視覺效果與生存博弈全面升級。如果你喜歡燒腦解謎與極限求生題材，這部絕對適合打風天一口氣追看。

《盲婚試愛：法國篇》&《巴西篇》

上線時間：9月10日

看點：經典戀愛實境秀，參與者隔牆交流、先求婚再見面4。巴西篇本季更聚焦50+參與者的成熟愛情觀，充滿真實情感碰撞。

《接吻生死戰》

上線時間：9月9日

看點：日本知名製作人佐久間宣行打造，喜劇演員在戲劇場景中進行「不能親吻」的即興表演，荒誕規則引發連環笑料246。適合想輕鬆一下的觀眾。

《妳和其餘的一切》

上線時間：9月12日

看點：金高銀與朴智賢主演，細膩刻畫兩位女性橫跨30年的友情與生命旅程，情感真摯動人。

《黑兔》

上線時間：9月18日48

看點：Jude Law與Jason Bateman主演，講述紐約夜生活餐廳中的兄弟權力鬥爭，節奏緊湊如現代版《教父》48。

《網戀詐騙復仇記》

上線時間：9月5日

看點：《Tinder大騙徒》受害者親自參與調查並協助其他詐騙受害者，揭露網絡交友陷阱的真實紀錄片。

《殺手螳螂》

看點：任時完、朴圭瑛繼《魷魚遊戲》後再度合作，以王牌殺手的新面貌登場，展開一場激烈的生死對手戲。

