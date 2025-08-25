打風評估｜天文台料低壓區本週中入南海 會否變熱帶氣旋仍存變數 周四周五風勢清勁有驟雨｜Yahoo

(Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【13:20 更新】

【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋劍魚正以強颱風姿態橫過北部灣，預料今日稍後時間在越南中北部登陸，本港過去兩三日受其影響輕微，天文台就曾發出一號戒備信號。不過劍魚尚未登陸，天文台已經預期現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本週中期進入南海；天文台今日（25 日）的「九天天氣預報」顯示，周四（28 日）和周五（29 日）本港普遍風勢和緩至清勁 4 至 5 級，離岸及高地間中達到 6 級強風。傳統集成預報模式，以及多個人工智能（AI）預報模式暫時都預期屆時本港天氣會受到低壓區影響，至於低壓區能夠「成旋」，現時未有一致共識。

天文台在早上 11 時半的「九天天氣預報」說，廣闊低壓區會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。該低壓系統隨後較大機會移向海南島及其鄰近海域，預料在其與高壓脊的共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，下週初廣東地區驟雨減少。

香港九天天氣預報，2025年08月25日11時30分

低壓區目前結構鬆散 未來一兩日橫過菲東進入南海

觀察目前狀況，從日本氣象廳衛星「向日葵九號」（HIMAWARI-9）的紅外線監測影像所見，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區結構仍然鬆散。不過兩個傳統集成預報模式，包括歐洲中期天氣預報中心的集成預報模式（ECMWF Ensemble），和美國國家海洋及大氣管理局旗下的全球集成預報系統（GEFS），都預期低壓區會在未來一兩日橫過菲律賓東部，進入南海。

向日葵 9 號衛星對菲東低壓區之紅外線監測圖像。時間跨度：本港時間 2025-08-25 07:40 - 10:00。（Tropicaltidbits）

歐中集成預報對菲東低壓區的預期移動路徑，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：本港時間 2025-08-25 02:00）

美國全球集成預報對菲東低壓區的預期移動路徑，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：本港時間 2025-08-25 02:00）

AI 模式預期不穩天氣影響南海北部

香港天文台的「地球天氣」網頁列出了歐中預報模式，以及其餘 4 個人工智能模式，包括歐中 AIFS、風烏、伏羲和盤古對低壓區的發展預期。歐中傳統預報模式現時預估低壓區在周三進入南海後，會在南海中北部橫過，之後移向海南島。AI 模式方面，風烏對於低壓區的強度預期比起其餘 3 個 AI 模式稍高，本港風勢在周四、周五稍大。不過，幾個 AI 模式都預期低壓區會在南海中北部橫過，之後移向海南。

菲東低壓區的進展，以及之後移入南海的趨勢，《Yahoo 新聞》將會繼續跟進，適時更新。

【歐中傳統】

歐中傳統預報模式，預期低壓區未來 5 日活動情況。（資料擷取時間：香港時間 2025-08-25 10:00，時間跨度 8 月 25 日 20:00 至 8 月 30 日 20:00）

【歐中 AIFS AI】

歐中 AIFS 模式，預期低壓區未來 5 日活動情況。（資料擷取時間：香港時間 2025-08-25 10:00，時間跨度 8 月 25 日 20:00 至 8 月 30 日 20:00）

【風烏 AI】

風烏 AI 模式，預期低壓區未來 5 日活動情況。（資料擷取時間：香港時間 2025-08-25 10:00，時間跨度 8 月 25 日 20:00 至 8 月 30 日 20:00）

【伏羲 AI】

伏羲 AI 模式，預期低壓區未來 5 日活動情況。（資料擷取時間：香港時間 2025-08-25 10:00，時間跨度 8 月 25 日 20:00 至 8 月 30 日 20:00）

【盤古 AI】