打風評估｜天文台料再有熱帶氣旋進入南海 周末風勢頗大 或破同年內掛波最多紀錄｜Yahoo

(Photo by Li Peiyun/VCG via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋樺加沙已經消散，今日（29 日）已經登陸越南的博羅依日前亦對港影響不大，不過天文台就表示，預料一個低壓區會在本週中期於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。受其影響，華南沿岸週末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪。

香港九天天氣預報，2025年09月29日11時30分

個別人工智能預報模式就預測，潛在熱帶氣旋會在周六、日（10 月 4 日，5 日）比較接近香港，可能進入本港 400 公里範圍。如果天文台要為這個潛在熱帶氣旋掛波，將會成為數字熱帶氣旋警告信號制度建立以來掛波最多的一年。目前，今年 2025 年和 1974 年並列，都是在同一年內掛波 11 次。

目前跟周末相距 5 日，潛在熱帶氣旋的強度和路徑仍有一定變數，《Yahoo 新聞》會繼續適時更新進展。

【各大預報模式最新評估】

Google 人工智能預報模式 FNV3，評估潛在熱帶氣旋路徑及強度。（資料擷取時間：香港時間 2025-09-29 02:00）

Google 人工智能預報模式 FNV3，評估受潛在熱帶氣旋侵襲概率。（資料擷取時間：香港時間 2025-09-29 02:00）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報模式，評估 10 月 5 日早上 8 時，潛在低壓區位置及強度。（資料擷取時間：香港時間 2025-09-29 11:45）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報模式 AIFS，評估 10 月 5 日早上 8 時，潛在低壓區位置及強度。（資料擷取時間：香港時間 2025-09-29 11:45）

人工智能預報模式「風烏」，評估 10 月 5 日早上 8 時，潛在低壓區位置及強度。（資料擷取時間：香港時間 2025-09-29 11:45）

人工智能預報模式「伏羲」，評估 10 月 5 日早上 8 時，潛在低壓區位置及強度。（資料擷取時間：香港時間 2025-09-29 11:45）