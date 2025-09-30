WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
打風評估｜天文台料周日初時高地吹烈風 風力相當於八號風球｜Yahoo
【2025-09-30 16:55】
【Yahoo 新聞報道】本港周末預計會受到潛在熱帶氣旋影響，天文台指，位於菲律賓以東海域的低壓區會移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，在週末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數，華南沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。
天文台並且上調了周日（10 月 5 日）的本港風力預測，預計普遍地區吹清勁 5 級東至東南風，間中 6 級強風，風力相等於三號強風信號，初時高地達 8 級烈風，風力相等於八號風球。預計當日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。海有大浪及湧浪，氣溫 26 至 29 度。
【各大預報模式最新評估】
傳統預報模式以至多個 AI 預報模式，例如 Google FNV3，歐中 AIFS 等，都預計潛在熱帶氣旋會在周日最接近本港，並且迫近廣東西部沿岸至海南島東部。其中 Google FNV3 的集合預報模式內眾多預報成員均指，潛在熱帶氣旋最接近本港時會達到颱風級別。
【原來報道，2025-09-29 12:06】
熱帶氣旋樺加沙已經消散，今日（29 日）已經登陸越南的博羅依日前亦對港影響不大，不過天文台就表示，預料一個低壓區會在本週中期於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。受其影響，華南沿岸週末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪。
個別人工智能預報模式就預測，潛在熱帶氣旋會在周六、日（10 月 4 日，5 日）比較接近香港，可能進入本港 400 公里範圍。如果天文台要為這個潛在熱帶氣旋掛波，將會成為數字熱帶氣旋警告信號制度建立以來掛波最多的一年。目前，今年 2025 年和 1974 年並列，都是在同一年內掛波 11 次。
目前跟周末相距 5 日，潛在熱帶氣旋的強度和路徑仍有一定變數，《Yahoo 新聞》會繼續適時更新進展。
【各大預報模式最新評估】
