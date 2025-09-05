熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
打風評估｜天文台晚上 10 時 20 分發一號戒備信號 將評估周日是否改發更高信號｜不斷更新｜Yahoo
【2025-09-05 21:00】
【Yahoo 新聞報道】天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。
受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【原來報道，2025-09-05 12:20】
呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。
受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波
到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。
【各大預報模式最新評估】
【歐中傳統模式】
【歐中 AIFS】
【風烏】
【伏羲】
【盤古】
其他人也在看
呂宋附近低壓區料成熱帶氣旋 天文台今晚至明早考慮發一號戒備信號
【Now新聞台】呂宋附近的低壓區預料今晚至明早會發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。 天文台表示按現時預測，熱帶氣旋會在未來兩、三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，預料周日本港風勢逐漸增強、天氣漸轉不穩定。天文台會視乎熱帶氣旋的強度、強風區與本港的距離以及本地風力變化，評估是否需要在周日改發更高熱帶氣旋警告信號。而受高空反氣旋影響，本港明日仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界會再高兩、三度。至下周一，將會有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，受風暴潮影響沿岸低窪地區有機會水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
獨家消息︱柬埔寨失蹤警員已回港 案件交由O記跟進︱Yahoo
《Yahoo新聞》接獲消息，日前於柬埔寨失蹤警員昨日已安全回港。消息指，他已辭職。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 25 分鐘前
舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團
影后舒淇首度執導長片《女孩》，於9月4日在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，現場反響熱烈，觀眾起立鼓掌長達15分鐘。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
溫碧霞赴美國陪養子開學 順道同馬賽舊愛汪子琦見面
溫碧霞喺2000年與富商何祖光結婚，婚後一直過二人世界，直至2010年喺內地收養一名被遺棄喺火車站嘅孤兒，並為養子改名為何國倫（Xavier）。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
移日失敗Brian疑重開YouTube頻道 教30歲如何裸辭財自｜網上熱話(有片)
曾因「裸辭」移居日本後生活費告急、公開募資而引發批評的YouTuber「Brian在日本住」，近日被揭發刪除所有影片，更傳出太太Luna已經離開了他。當一眾網民以為Brian自此退出YouTube界時，網民發現疑似Brian重返YouTube平台，並推出新頻道，講解如何可以30歲裸辭並實現財富自由，讓網民大感驚訝。am730 ・ 1 天前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
天文台在多區錄得34度或以上高溫 上水錄得最高溫38度
【Now新聞台】多區都錄得34度或以上高溫，天文台指，未來一兩日日間都會極端酷熱；至於在呂宋附近的低壓區，預料今晚至明早會發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。 在旺角，即使高樓林立，仍可清晰見到刺眼的太陽，電風扇是不少人出街必備，等過馬路被曬著，披肩也要出動遮一遮。送貨員：「很熱。」送貨員這一句，相信是不少人的心聲。買杯雪糕，找個陰涼位置享用，或許可短暫消暑，但大部分人面對極端酷熱，唯有無奈忍受。James：「熱到那種是，即是懶得出去，熱到不想上學。」Lory：「你將雞蛋放在這裡，可能都可以蒸熟。」洪小姐：「(抱歉，雨傘遮擋了妳。)抱歉，因為真的很曬，我平時也不撐傘，但現在真的曬到有點灼傷的感覺，是特別熱。」在中環，一樣晴空萬里，路過海邊都要出動帽子及撐傘，趁陽光普照踏單車，乾脆脫掉上衣享受日光浴，有旅客外出都做足防暑工夫。浙江旅客王小姐：「就是很熱，比我那邊還要熱，我在浙江溫州。這是可以掛在頸上的，濕的，可以摸一下，就這樣子，然後就很涼。」四川旅客謝小姐：「因為我的臉怕紫外線，對紫外線有點過敏，所以我就把它遮住，免得太陽曬。」在上水北區公園，溫度計顯示氣溫35度，天文台now.com 新聞 ・ 2 小時前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
沙田直擊｜太古汽水車廠發起罷工 數十人聚集廠房外叫口號
【Now新聞台】太古汽水廠職工總會發起罷工行動，本台記者江瓔庭早上9時在沙田廠房外看到，數十名身穿汽水廠紅色上衣的員工在廠房外聚集及叫口號。 工會發放的稿件聲稱，一名工作了18年的車長上月發生交通意外，公司調查後指涉事車長「倒車時未有穿戴安全帶」，以不小心駕駛，直接解僱涉事車長。工會又稱，該名車長為工會理事，質疑其遭解僱是公司有意打壓工會，於是發起罷工，要求公司就事件展開對話。工會代表向記者表示，他們稍後會舉行會員大會，之後會向傳媒交代情況，又指資方不會派員出席。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
熱氣球嘉年華｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo
中環熱氣球節昨日（4日）開鑼即「甩轆」，主辦單位在沒有政府發牌批准下，不能載客升空，引來大量已購票入場消費者大失所望。本身是律師的立法會議員江玉歡批評活動「雷聲大雨點小」，以熱氣球作為宣傳重點卻無法載人升空，有誤導消費者的嫌疑，斥有損香港形象，「如果無起飛經驗，坦白講我使乜入嚟？我喺場外都影到相啦！」她續說，如果大會明知沒獲政府審批，理應提早通知公眾，而非純粹利申活動「視乎政府部門批准」。她認為目前主辦單位應負起責任，讓消費者有權退票。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節周四於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示。今（5 日）是活動第二日，大會宣佈因酷熱天氣，連現場供展示的熱氣球亦要「放氣」收起，有專程到場的已購票市民大失所望，狠批事件有如「美斯事件翻版」，形容昨日由新聞得知無載客牌已調低期望，沒想到「睇都冇得睇」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
即日焦點｜抗戰勝利80周年閱兵 習近平：加快建設世界一流軍隊／習近平普京金正恩歷史性同框
【Now新聞台】今日焦點回顧：抗戰勝利80周年閱兵｜習近平：加快建設世界一流軍隊 堅決維護國家主權、統一及領土完整抗戰勝利80周年閱兵｜多款新軍備亮相 首次集中展示「三位一體」戰略核力量抗戰勝利80周年｜本港各界與市民一起觀看閱兵 有學生稱對國家強大感自豪抗戰勝利80周年閱兵｜習近平普京金正恩歷史性同框 被視為展現三方團結應對西方普京金正恩出席抗戰勝利閱兵後會談抗戰勝利80周年｜文藝晚會以《正義必勝》為主旨 以歌舞劇講述抗戰勝利歷史場景西九文化區赤字擴大 議員感意外促思考如何增加收入世界足球峰會首度來港舉行 啟德體育園莊澤基：香港有獨特優勢舉辦國際賽事 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 10 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 13 小時前
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
NMN是什麼？NMN可以逆齡抗衰老？NMN有效嗎？上網只要輸入NMN字眼，已經有不少相關的討論。NMN是近年保健品市場上一種新興的成分，產品都聲稱可以有助抗衰老、抗皺、美顏及促進新陳代謝的效果，到底有幾多可信？Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師謝施敏 (Kirby) 為大家一一拆解NMN功效、副作用及食用份量，再教大家認清NMN保健品的成分，避免誤墮假NMN的騙局！大家入手前，先看看營養師講解先啦！Yahoo Food ・ 1 天前
日本民眾怒斥外國遊客，平時上班上課壓力已經很大，電車內還遇到這行為等同於霸凌他們
在日本這個旅遊勝地，交通工具當然是很重要的。然而，最近有日本當地民眾對於部分外國旅客在大眾運輸工具上的行為表示不滿和不適。Japhub日本集合 ・ 6 小時前
同經理人分開 施蒙斯真退役？
【Now Sports】傳出欲退休消息的施蒙斯，周四與經理人李爾結束合作，令退役傳聞看起來更言之鑿鑿。根據資深記者Marc Stein透露，李爾已告知球員工會，自己不再是施蒙斯（Ben Simmons）的經理人，雙方已經分道揚鑣。ClutchPoints記者Brett Siegel隨即表示，他感覺施蒙斯的生涯可能真的要結束了。施蒙斯是2016年選秀狀元，獲得過新人王和偷波王獎項，並且曾3次入選明星賽，但近年受到傷患困擾，表現極速下滑，上季季中從布魯克林籃網轉投洛杉磯快艇，仍然狀態飄忽，休季後成了自由球員，但沒有球隊對他有太大興趣。施蒙斯上季拿的還是一名頂薪球員合約，但有媒體報道，他現在的實際情況是只能拿到一份底薪合約，甚至是沒有報障的合約。now.com 體育 ・ 2 小時前