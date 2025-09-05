打風評估｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號 視乎強度等因素評估周日是否改發更高信號｜不斷更新｜Yahoo

(Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。

受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波

到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。

2025 年 9 月 5 日中午 12 時，香港九天天氣預報

【各大預報模式最新評估】

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 4 日晚上 8 時）

全球集合預報模式（GEFS）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 5 日早上 2 時）

【歐中傳統模式】

歐洲中期預報中心（ECMWF）傳統模式，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【歐中 AIFS】

歐洲中期預報中心（ECMWF）人工智能模式 AIFS，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【風烏】

人工智能模式「風烏」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【伏羲】

人工智能模式「伏羲」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【盤古】