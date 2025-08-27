打風評估｜天文台：今晚考慮發一號波 預料本港普遍持續吹強風機會較低｜Yahoo

(Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

【2025-08-28 08:00】

【Yahoo 新聞報道】天文台在上午 7 時 45 分發出「特別天氣提示」，指在今晚（28 日）考慮發出一號戒備信號。

位於南海中北部的廣闊低壓區在剛過去晚間採取偏南路徑，現時位於本港 800 公里範圍以外。廣闊低壓區正在整合中，預料會在今日逐漸發展為熱帶氣旋，並在今日稍後進入本港 800 公里範圍內。

天文台預料，該潛在熱帶氣旋會大致移向海南島以南海域，並於明日（29 日）中午前後最接近本港，在約 600 公里或以外掠過。在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

除非該熱帶氣旋顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。

【2025-08-27 17:30】

天文台下午 5 時 30 分更新指，與高空擾動相關的強雷雨區正影響南海東北部，並會在明日（8月28日）影響珠江口一帶，預料本港明日有驟雨、雷暴及狂風，明早及日間雨勢有時頗大，市民明日出門前請留意天文台的最新天氣消息及警告。

天文台下午 5 時更新指，呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在明早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

【2025-08-27 12:05】

天文台在中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。「若該廣闊低壓區在今晚至明早（28 日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。」天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。

天文台預料，該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，周四及周五（8 月 28 日及 29 日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。

韓國氣象廳衛星圖像，擷取時間，香港時間 2025 年 8 月 27 日 11 時 50 分

【原來報道，8 月 26 日 08:00】

熱帶氣旋劍魚已經進入越南內陸並逐漸減弱，天文台昨日（25 日）撰文回顧，指劍魚是今年以來西北太平洋及南海增強速度最快，以及強度最高的熱帶氣旋；而截至 8 月 25 日，天文台今年一共發出了 7 次熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月的最高紀錄。至於現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在本週中期進入南海中部，會否發展為熱帶氣旋仍存變數。天文台預料，受這個低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，不過根據現時評估，「本港普遍吹烈風的機會較低。」

預料潛在熱帶氣旋與本港保持一定距離

天文台在昨日的「天氣隨筆」表示，現時各個電腦預報模式對菲律賓以東廣闊低壓區的發展存在分歧，其中人工智能（AI）模式預測其強度較高，移動速度亦較快；至於傳統電腦模式則預料其發展及移速較慢。現時預料，這個低壓系統該低壓系統較大機會移向海南島及其鄰近海域。受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，但由於該潛在熱帶氣旋會與本港保持一定距離，因此本港普遍吹烈風機會不大。

天文台指，由於該潛在熱帶氣旋的結構較為鬆散，即使與本港距離較遠，其相關的雨帶亦有可能在本週後期影響南海北部及華南沿岸。預料屆時該區有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，但出現較大雨勢的時間和地點仍有不確定性，天文台會繼續密切監測低壓系統的發展及其對本港天氣的影響。

香港 9 天天氣預報，2025年08月26日07時50分

日本氣象廳向日葵 9 號衛星，香港時間 2025 年 8 月 26 日 07:40 強對流天氣衛星圖像，受強對流天氣影響的區域以紅色顯示。圖像顯示華南鄰近地區有兩個顯著的低壓系統，分別是中南半島的熱帶氣旋劍魚，以及菲律賓東部的低壓區，預計它會在明、後兩日進入南海。

不同電腦預報模式對低壓系統的強度及移動速度的預測仍存在分歧。其中風烏 AI 模式認為低壓區會發展成熱帶氣旋，強度較高且移速較快；至於傳統歐洲電腦模式就認為低壓區在周五早上都未「成旋」，發展及移速較慢。

不同電腦預報模式對星期四及星期五珠江口一帶的雨量仍有不確定性。其中風烏 AI 模式認為珠江口一帶周四雨量較多，周五較強雨區集中在珠江口以西；歐洲模式就認為，周四雨量主要集中於南海北部，周五雨量會影響珠江口一帶。

回顧劍魚：周末經歷迅速增強

另外，天文台又在文中回顧熱帶氣旋劍魚的發展歷程，以及對港影響。上周五（8 月 22 日）晚上一個低壓區在呂宋以西海域增強為熱帶低氣壓，天文台於是發出一號戒備信號，而這次是天文台在年內第七度發出熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月最高紀錄，與 1971 年與 1980 年並列。

天文台指，這個熱帶氣旋在上周六早上增強為熱帶風暴，並獲命名為「劍魚」。在西進逐漸靠近海南島的過程中，由於南海的熱帶氣旋潛熱較高，加上配合良好的高空輻散及偏弱的垂直風切變，劍魚在週末期間由熱帶風暴「迅速增強」為強颱風，其中心附近最高持續風速在 24 小時內（香港時間 8 月 23 日下午 2 時至 8 月 24 日下午 2 時），由每小時 85 公里顯著上升至每小時 155 公里，增幅達 70 公里，它並且在稍後時間再增強至中心風力每小時 165 公里。天文台指，學術界對「迅速增強」未有明確定義，一般而言只要熱帶氣旋在連續 24 小時內，中心風力提高 30 海里（55 公里）或以上，就被視為與「迅速增強」說法符合。

劍魚發展速度快，但與香港距離遠，最接近本港時，在香港以南約 520 公里掠過，香港南部及鄰近海域間中受強風影響。天文台在周日（24 日）中午取消所有熱帶氣旋警告信號，並以強烈季候風信號取代。

香港時間8月24日下午2時的衛星圖片。當時劍魚迅速增強為強颱風，其風眼清晰可見。

熱帶氣旋劍魚移動路徑。

