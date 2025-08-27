居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
打風評估｜天文台：今晚考慮發一號波 預料本港普遍持續吹強風機會較低｜Yahoo
【2025-08-28 08:00】
【Yahoo 新聞報道】天文台在上午 7 時 45 分發出「特別天氣提示」，指在今晚（28 日）考慮發出一號戒備信號。
位於南海中北部的廣闊低壓區在剛過去晚間採取偏南路徑，現時位於本港 800 公里範圍以外。廣闊低壓區正在整合中，預料會在今日逐漸發展為熱帶氣旋，並在今日稍後進入本港 800 公里範圍內。
天文台預料，該潛在熱帶氣旋會大致移向海南島以南海域，並於明日（29 日）中午前後最接近本港，在約 600 公里或以外掠過。在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。
除非該熱帶氣旋顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。
【2025-08-27 17:30】
天文台下午 5 時 30 分更新指，與高空擾動相關的強雷雨區正影響南海東北部，並會在明日（8月28日）影響珠江口一帶，預料本港明日有驟雨、雷暴及狂風，明早及日間雨勢有時頗大，市民明日出門前請留意天文台的最新天氣消息及警告。
天文台下午 5 時更新指，呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在明早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。
【2025-08-27 12:05】
天文台在中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。「若該廣闊低壓區在今晚至明早（28 日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。」天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。
天文台預料，該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，周四及周五（8 月 28 日及 29 日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。
【原來報道，8 月 26 日 08:00】
熱帶氣旋劍魚已經進入越南內陸並逐漸減弱，天文台昨日（25 日）撰文回顧，指劍魚是今年以來西北太平洋及南海增強速度最快，以及強度最高的熱帶氣旋；而截至 8 月 25 日，天文台今年一共發出了 7 次熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月的最高紀錄。至於現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，會在本週中期進入南海中部，會否發展為熱帶氣旋仍存變數。天文台預料，受這個低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，不過根據現時評估，「本港普遍吹烈風的機會較低。」
預料潛在熱帶氣旋與本港保持一定距離
天文台在昨日的「天氣隨筆」表示，現時各個電腦預報模式對菲律賓以東廣闊低壓區的發展存在分歧，其中人工智能（AI）模式預測其強度較高，移動速度亦較快；至於傳統電腦模式則預料其發展及移速較慢。現時預料，這個低壓系統該低壓系統較大機會移向海南島及其鄰近海域。受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，但由於該潛在熱帶氣旋會與本港保持一定距離，因此本港普遍吹烈風機會不大。
天文台指，由於該潛在熱帶氣旋的結構較為鬆散，即使與本港距離較遠，其相關的雨帶亦有可能在本週後期影響南海北部及華南沿岸。預料屆時該區有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，但出現較大雨勢的時間和地點仍有不確定性，天文台會繼續密切監測低壓系統的發展及其對本港天氣的影響。
回顧劍魚：周末經歷迅速增強
另外，天文台又在文中回顧熱帶氣旋劍魚的發展歷程，以及對港影響。上周五（8 月 22 日）晚上一個低壓區在呂宋以西海域增強為熱帶低氣壓，天文台於是發出一號戒備信號，而這次是天文台在年內第七度發出熱帶氣旋警告信號，平了 1946 年以來 1 至 8 月最高紀錄，與 1971 年與 1980 年並列。
天文台指，這個熱帶氣旋在上周六早上增強為熱帶風暴，並獲命名為「劍魚」。在西進逐漸靠近海南島的過程中，由於南海的熱帶氣旋潛熱較高，加上配合良好的高空輻散及偏弱的垂直風切變，劍魚在週末期間由熱帶風暴「迅速增強」為強颱風，其中心附近最高持續風速在 24 小時內（香港時間 8 月 23 日下午 2 時至 8 月 24 日下午 2 時），由每小時 85 公里顯著上升至每小時 155 公里，增幅達 70 公里，它並且在稍後時間再增強至中心風力每小時 165 公里。天文台指，學術界對「迅速增強」未有明確定義，一般而言只要熱帶氣旋在連續 24 小時內，中心風力提高 30 海里（55 公里）或以上，就被視為與「迅速增強」說法符合。
劍魚發展速度快，但與香港距離遠，最接近本港時，在香港以南約 520 公里掠過，香港南部及鄰近海域間中受強風影響。天文台在周日（24 日）中午取消所有熱帶氣旋警告信號，並以強烈季候風信號取代。
【相關報道】
