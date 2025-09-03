打風評估｜本周後期或有低壓區發展 周日周一離岸風速達三號強風級別｜Yahoo

踏入 9 月，風季未完，本周後期可能有低壓區發展，至下周初時帶來驟雨及狂風雷暴。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】踏入 9 月，風季未完，本周後期可能有低壓區發展，至下周初時帶來驟雨及狂風雷暴。天文台預料，周日（9月7日）至周一（9月8日）離岸及高地間中吹強風，達到天文台發出三號強風信號的風速範圍。

現時本港受高空反氣旋影響，天色大致良好及酷熱。天文台預料未來兩三日持續酷熱，局部地區有驟雨。星期日及星期一風勢頗大，驟雨增多。

天文台預料，本周後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶，下周初廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台九天天氣預報顯示，9 月 7 日星期日吹東至東南風 4 至 5 級，離岸及高地間中 6 級，符合天文台發出三號信號的風速範圍，即每小時 41 至 62 公里。周日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴。

到下星期一 9 月 8 日，風力持續，天文台預計吹東南風 4 至 5 級，離岸及高地間中 6 級。當日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。