樺加沙｜13:20 改發八號東南信號
打風過關丨8號風球深圳灣口岸、港珠澳大橋關閉！高鐵24號全日停運、25日部分車次取消｜颱風樺加沙
颱風樺加沙現時正逐漸遠離香港，天文台於今日（24日）1:20pm改發8號風球，如需在打風期間往返深圳、澳門、珠海，即了解熱帶氣旋警報懸掛時深圳通關口岸的開放時間，以及港鐵/高鐵/深圳灣大橋/港珠澳大橋等過關交通安排，不過開放時間及交通安排將按颱風走勢隨時更改，大家出發前記得留意相關資訊呢！
1. 廣深港高鐵站西九龍口岸
港鐵在高鐵網站於2025年9月22日7:24pm更新，指內地鐵路單位宣布2025年9月24日所有來往香港及內地的高速鐵路列車班次取消。而9月25日由香港西九龍站出發的G6524、G100，以及前往香港西九龍站的G5611、G6503取消，而G6047原定由湛江西出發會改為廣州南站、G6048原定到湛江西改終點站為廣州南站。天氣情況惡劣，出發前，可以在12306官方網站、手機應用程式或高速鐵路網頁查閱有關班次的資料，也可以12306平台在列車出發前45分鐘辦理更改或取消車次。
2. 羅湖及福田口岸
改發8號風球後，部分露天段列車服務需頗長時間恢復，按港鐵最新資訊，由金鐘到羅湖、落馬洲的東鐵線仍準備中，不過在8號風球懸掛期間會維持有限度服務，大家可以在網站上密切留意消息，建議大家預留更多時間，同時記得安全至上。雖然港鐵服務仍未穩定，但官方沒有公布暫停通關的服務。
3. 深圳灣口岸
自9月24日1:40am起，深圳灣公路大橋封閉，禁止所有車輛行駛。跨境巴士暫時全部停駛，恢復運營時間待定。深圳灣口岸暫停通關服務，恢復時間待定。
4. 蓮塘口岸、文錦渡口岸
蓮塘口岸及文錦渡口岸跨境車輛可以正常通關，而跨境公共交通工具停駛，恢復運營時間待定。
5. 皇崗口岸
皇崗口岸跨境車輛可以正常通關，而皇巴穿梭巴士維持60分鐘一班車，有限度運行，服務時間維持24小時。
6. 深圳國際郵輪母港航班
碼頭、船次即日起至9月25日全線停航，直至另行通知。
7. 港珠澳大橋
港珠澳大橋珠海公路口岸於9月23日3pm起臨時封閉，三地口岸同步封關。
8. 珠海拱北口岸、青茂口岸及珠澳跨境工業區專用口岸
自9月23日7pm暫停通關服務，通關服務恢復時間另行通知。
9. 珠海橫琴口岸
自9月23日7pm暫停通關服務，通關服務恢復時間另行通知，不過客車通道維持服務。
