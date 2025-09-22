Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

打風食乜好｜颱風必備公仔麵+罐頭推介10款 三養辣雞麵/自製法國大餐/$16新東陽滷肉燥

打風食乜好？颱風樺加沙殺到！天文台隨時改發八號烈風或暴風信號，之前8號風球時市民到超市「掃貨」的場面依然歷歷在目，超市貨架隨時又現空空如也的奇景。所以幾時都話，做足準備總無錯，這次為大家推介打風必備十款即食麵跟罐頭，讓大家打風在家中工作/Hea都能食餐好！

即食麵篇

提到最火辣辣之選的公仔麵，韓國公仔麵絕對當之無愧！而在眾多辣味公仔麵當中，以三養辣雞麵最為港人熟悉！三養辣雞麵除了最經典的黑色辣雞麵，還有火辣雞肉芝士味拌麵 、火辣雞肉卡邦尼味拌麵 、火辣雞肉咖哩撈麵等，而火辣雞肉卡邦尼味拌麵更曾被公仔麵達人Hans Lienesch選為最美味韓國公仔麵！

辣雞奶油忌廉卡邦尼味撈麵

價錢：$15/件

最方便的食法當然是杯麵！辣中有芝士味，實在太出色！

2.Nakaki ：減肥人士之選！超多款式 每包低至28卡

對於平日多以吃新鮮蔬菜的減肥人士來說，打風令他們被逼留在家中，無法購買新鮮食物，想繼續減肥之旅？Nakaki的蒟蒻麵除了低卡，而且款式甚多，由蒟蒻杯麵、蒟蒻意大利粉至蒟蒻飯都有，美味又健康，絕對是打風減肥之選！

NAKAKI蒟蒻麵菠菜味(180G) $26 每包低至40卡，對身體帶來極少負擔。

打風日最好當然是安坐家中睇劇，台劇就是其中一個熱門之選，想更加有投入感，不如享用一碗台味極重的麻辣鴨血吧！百佳eshop的老媽拌麵麻辣鴨血寬粉只需$70。

老媽拌麵麻辣鴨血寬粉

價格：$70

經典拌麵品牌的老媽拌麵出的麻辣鴨血份量十足，既麻又辣！

東南亞的湯麵向來都是港人最愛之一，除了有泰國MAMA麵，主打馬來西亞風味的麥可利亦值得一試！品牌的檳城香辣蝦湯麵跟檳城紅酸辣湯麵，香辣惹味！而皇牌檳城白咖哩湯麵更被公仔麵達人Hans Lienesch評為全球No.1的即食麵品牌，重點是這款公仔麵價錢相當親民，大概只是$7包。

麥可利檳城白咖哩麵

價格：$29

以香辣惹味的地道辣蝦醬巴拉盞和上等香口蒜粒精製而成，再配上更健康的濃郁脫脂奶粉代替棷漿的湯底，一試難忘！

說到即食麵，怎會少了日本拉麵？だし麺就以日本名物做湯底，包括近江牛、北海道帆立貝、霧島黑豚、廣島縣牡蠣蠔等等，配以北海道產小麥粉拉麵，十分吸引！

日本 だし麺 廣島縣 牡蠣蠔鹽湯拉麵

價格：$33.8/2包

有誰不愛生蠔拉麵？拉麵配上陣陣海鮮香，媲美拉麵店！

罐頭篇

台灣美食多到數不完，其中肉燥飯一定榜上有名，但煮肉燥非常麻煩。想一秒就食到正宗肉燥飯？台灣食品商就推出滷肉燥罐頭，只要將滷肉燥倒上暖呼呼的白飯上，就能讓你一秒回到台灣夜市！

新東陽臺灣新東陽 滷肉燥

特價：$16/罐｜ 原價：$33/罐

無論是配飯還是配麵都令人欲罷不能！

7.BAR HARBOR：在家製法餐！美國直送蛤蜊濃湯+天然煙燻野生三文魚｜Shop Now

相信不少朋友都有預定高級餐廳，想與朋友情人慶祝生日，偏偏遇上颱風。但其實懂得善用罐頭，在家也可以製作法國大餐！BAR HARBOR就有不少高質法餐美食，好像蛤蜊濃湯、天然煙燻野生三文魚、魚湯等等，只要加點心思，絕對不會令另一半失望！

Bar Harbor 新英格蘭蛤蜊濃湯

71折特價：$38｜ 原價：$54

以小批量模式生產下蛤蜊濃湯，幼滑美味。

作為世上最知名的午餐肉品牌SPAM，絕對是每個家庭都需要長備幾罐！但你知不知道其實SPAM口味極多，更是不同地方就有不同口味，好像韓國就麻辣跟濃厚芝士味，都相當值得一試，減肥人士亦可以選擇減鹽配方！

SPAM 韓國濃厚芝士午餐肉

價格：$38/盒

小朋友最愛的口味！還有甚麼比起「芝士 x 午餐肉」這個配搭更加誘人？

9.FELIX：高質歐洲品牌 即開即食燉牛肉湯罐頭

醬汁料食品未必一定要是急凍食品，來自瑞典的FELIX就推出數款經典的歐洲料理，當中包括肉醬雲吞罐頭 、忌廉肉丸罐頭、燉牛肉湯罐頭等等，只要簡單翻熱即可，十分方便。

燉牛肉湯罐頭 $80 湯汁濃郁，十分滿足。

日本的魚罐頭款式甚多，伊藤食品就出了一系列不同口味的魚罐頭，去吸引愛吃魚的客人，好像黑椒香蒜 、青森縣味噌煮、味噌煮等等，最特別的還有「北海道醬油煮沙甸魚」，其實是加醬油和甜菜糖煮沸，味道溫和，使人感覺像在品嚐日式餐館的菜式一樣。品牌另外亦有推出不同醃製海鮮罐頭，相當吸引。

北海道醬油の鰯 沙甸魚罐頭

價格：$16/190g

醬油的甜味煮進沙甸魚當中，佐飯一流！

