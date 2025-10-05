中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
打風麥德姆｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號｜Yahoo
【2025-10-05 22:20】
【2025-10-05 15:40】
天文台下午3時40分發出一號戒備信號，取代三號強風信號。
【2025-10-05 09:45】
過去數小時，麥德姆於本港西南面300公里外掠過，並逐漸遠離。但受麥德姆的外圍雨帶影響，本港初時仍然吹強風，離岸及高地風力間中達烈風程度，間中有狂風驟雨、雷暴及強陣風。
天文台表示，根據現時預測，本港風力會在下午逐漸減弱。當本港普遍地區不再受強風威脅時，天文台會考慮改發一號戒備信號。
在過去一小時，長洲、塔門及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時79、63及59公里，最高陣風分別超過每小時107、74及85公里。
【2025-10-04 20:45】
天文台表示，過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低，三號強風信號將至少維持至明日中午12時。
在過去一小時，長洲泳灘、橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時71、66及63公里，最高陣風分別超過每小時89、75及82公里。
【2025-10-04 20:45】
天文台表示，過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶並有所增強。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過，天文台會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
【2025-10-04 12:25】
天文台今日（4日）下午 12 時 20 分改發三號強風信號，至少維持至今晚 10 時。 天文台表示，隨後會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
【2025-10-04 09:50】
天文台表示，隨著麥德姆靠近，本港風勢會在下午逐漸增強，天文台會在下午 12 時 20 分改發三號強風信號。
天文台預料麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶。天文台會視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
【2025-10-04 09:20】
天文台表示，過去數小時，麥德姆穩定地橫過南海中北部。隨著麥德姆靠近，本港風勢會在今日稍後逐漸增強，天文台會在正午 12 時至下午 2 時之間改發三號強風信號。
天文台預料麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島一帶。天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
本港今日稍後轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。海有大浪及湧浪，天文台籲市民遠離岸邊及停止水上活動。
【2025-10-03 19:50】
天文台預料，麥德姆今晚（10月3日）及明早（10月4日）會與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。
按照現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶。本港風勢明日稍後將逐漸增強，天文台會考慮在明日下午初時改發三號強風信號。隨後天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
預料本港明日日間仍然酷熱。受麥德姆的外圍雨帶影響，明日稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，星期日（10月5日）初時驟雨較多。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
【2025-10-03 17:20】
天文台表示，熱帶氣旋麥德姆即將進入本港 800 公里範圍內，將於今晚 7 時 40 分發出一號戒備信號。天文台並會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日（4 日）日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
按照現時預測，麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。本港明日稍後（4 日）至星期日（5 日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。
最新九天天氣預報顯示，周六本港普遍吹東至東北風 3 級，稍後吹 5 至 6 級，離岸及高地間中吹 8 級烈風。周日本港普遍吹 5 至 6 級東至東南風，初時離岸及高地間中 8 級烈風。
【2025-10-03 08:45】
天文台今早表示，熱帶氣旋麥德姆會在今日橫過呂宋，並在稍後進入本港 800 公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。天文台並會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港明日稍後（4 日）至星期日（5 日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。
【2025-10-02 12:00】
天文台在 12 時發「特別天氣提示」，指麥德姆會在明日（3 日）橫過呂宋，並在稍後進入本港 800 公里範圍內，天文台會考慮在明晚發出一號戒備信號。天文台並會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六（4 日）日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶並逐漸增強。本港星期六稍後至星期日（5 日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。
【2025-10-02 11:55】
菲東熱帶氣旋已經增強為熱帶風暴，獲命名為「麥德姆」（Matmo）。天文台的熱帶氣旋位置及路徑圖所示，預計麥德姆穿穿呂宋島後進入南海會繼續增強，闖入本港 400 公里範圍內，登陸海南島至雷州半島之前，會增強至強颱風級別。
【2025-09-30 16:55】
本港周末預計會受到潛在熱帶氣旋影響，天文台指，位於菲律賓以東海域的低壓區會移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，在週末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數，華南沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。
天文台並且上調了周日（10 月 5 日）的本港風力預測，預計普遍地區吹清勁 5 級東至東南風，間中 6 級強風，風力相等於三號強風信號，初時高地達 8 級烈風，風力相等於八號風球。預計當日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。海有大浪及湧浪，氣溫 26 至 29 度。
【各大預報模式最新評估】
傳統預報模式以至多個 AI 預報模式，例如 Google FNV3，歐中 AIFS 等，都預計潛在熱帶氣旋會在周日最接近本港，並且迫近廣東西部沿岸至海南島東部。其中 Google FNV3 的集合預報模式內眾多預報成員均指，潛在熱帶氣旋最接近本港時會達到颱風級別。
【原來報道，2025-09-29 12:06】
熱帶氣旋樺加沙已經消散，今日（29 日）已經登陸越南的博羅依日前亦對港影響不大，不過天文台就表示，預料一個低壓區會在本週中期於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。受其影響，華南沿岸週末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪。
個別人工智能預報模式就預測，潛在熱帶氣旋會在周六、日（10 月 4 日，5 日）比較接近香港，可能進入本港 400 公里範圍。如果天文台要為這個潛在熱帶氣旋掛波，將會成為數字熱帶氣旋警告信號制度建立以來掛波最多的一年。目前，今年 2025 年和 1974 年並列，都是在同一年內掛波 11 次。
目前跟周末相距 5 日，潛在熱帶氣旋的強度和路徑仍有一定變數，《Yahoo 新聞》會繼續適時更新進展。
【各大預報模式最新評估】
