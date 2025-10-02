綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
打風麥德姆｜天文台考慮周五晚上發一號戒備信號 評估需否周六日間掛更高風球｜不斷更新｜Yahoo
【2025-10-02 12:00】
【Yahoo 新聞報道】天文台在 12 時發「特別天氣提示」，指麥德姆會在明日（3 日）橫過呂宋，並在稍後進入本港 800 公里範圍內，天文台會考慮在明晚發出一號戒備信號。天文台並會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期六（4 日）日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
按照現時預測，麥德姆會在週末期間大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶並逐漸增強。本港星期六稍後至星期日（5 日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。
【2025-10-02 11:55】
菲東熱帶氣旋已經增強為熱帶風暴，獲命名為「麥德姆」（Matmo）。天文台的熱帶氣旋位置及路徑圖所示，預計麥德姆穿穿呂宋島後進入南海會繼續增強，闖入本港 400 公里範圍內，登陸海南島至雷州半島之前，會增強至強颱風級別。
【2025-09-30 16:55】
本港周末預計會受到潛在熱帶氣旋影響，天文台指，位於菲律賓以東海域的低壓區會移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，在週末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數，華南沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。
天文台並且上調了周日（10 月 5 日）的本港風力預測，預計普遍地區吹清勁 5 級東至東南風，間中 6 級強風，風力相等於三號強風信號，初時高地達 8 級烈風，風力相等於八號風球。預計當日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。海有大浪及湧浪，氣溫 26 至 29 度。
【各大預報模式最新評估】
傳統預報模式以至多個 AI 預報模式，例如 Google FNV3，歐中 AIFS 等，都預計潛在熱帶氣旋會在周日最接近本港，並且迫近廣東西部沿岸至海南島東部。其中 Google FNV3 的集合預報模式內眾多預報成員均指，潛在熱帶氣旋最接近本港時會達到颱風級別。
【原來報道，2025-09-29 12:06】
熱帶氣旋樺加沙已經消散，今日（29 日）已經登陸越南的博羅依日前亦對港影響不大，不過天文台就表示，預料一個低壓區會在本週中期於菲律賓以東海域逐漸發展成熱帶氣旋，隨後靠近呂宋一帶，並進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。受其影響，華南沿岸週末期間風勢頗大及有驟雨，海有湧浪。
個別人工智能預報模式就預測，潛在熱帶氣旋會在周六、日（10 月 4 日，5 日）比較接近香港，可能進入本港 400 公里範圍。如果天文台要為這個潛在熱帶氣旋掛波，將會成為數字熱帶氣旋警告信號制度建立以來掛波最多的一年。目前，今年 2025 年和 1974 年並列，都是在同一年內掛波 11 次。
目前跟周末相距 5 日，潛在熱帶氣旋的強度和路徑仍有一定變數，《Yahoo 新聞》會繼續適時更新進展。
【各大預報模式最新評估】
