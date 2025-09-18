打風｜一號戒備信號於今日維持 超強颱風下周中南掠 離岸高地 9 級風｜不斷更新｜Yahoo

一號戒備信號於周四維持
打風消息再傳，預計今個星期先有一個熱帶氣旋影響廣東沿岸，本港會受影響。
【2025-09-18 11:45】
【Yahoo 新聞報道】一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
周末影響本港的風暴未必為香港帶來大風雨，不過全城更加關注另一個現時在菲律賓以東的熱帶氣旋。天文台在 11 時 30 分更新「九天天氣預報」，上調下周三（24 日）風力預測，當日本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。當日密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，氣溫 26 至 30 度。
預料下周中出現風暴潮
天文台預料，位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶氣旋會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有大浪及湧浪。
天文台在今早 8 時熱帶氣旋位置及路徑圖就提到，這個菲東熱帶低氣壓在周末增強後，將會在下周二（23 日）以超強颱風強度進入本港 800 公里範圍，有機會在下周三在香港以南掠過。距離下周三尚有 6 日，熱帶氣旋的強度和路徑仍然有一定誤差，《Yahoo 新聞》會繼續留意其動向。
【2025-09-18 07:45】
一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北方向移動，橫過南海東北部。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約 300 公里或以上距離。按照現時預測，該熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。預料本港今日天氣仍然酷熱，明日稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
上午 8 時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約 570 公里，即在北緯 19.7 度，東經 118.9 度附近，預料向西北移動，時速約 18 公里，大致移向廣東東部沿岸。
【2025-09-17 21:25】
天文台在晚上 9 時 20 分，發出一號戒備信號。天文台表示，一號戒備信號會在明日（18 日）中午前維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期五（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
現時該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，並逐漸增強。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今晚及明早與香港保持超過 400 公里距離。按照現時預測，該熱帶氣旋會在星期五靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。預料本港明日天氣仍然酷熱，星期五稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。
下午 9 時，位於呂宋附近的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 770 公里，即在北緯 18.3 度，東經 120.2 度附近，預料向西北移動，時速約 18 公里，橫過南海東北部。
【2025-09-17 19:50】
天文台指，位於呂宋附近的熱帶氣旋已進入本港 800 公里範圍，天文台會在今晚 9 時 20 分發出一號戒備信號。天文台預料，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。
【2025-09-17 12:10】
天文台在 12 時 05 分的「特別天氣提示」表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（17日）稍後進入本港 800 公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號，並且會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四（18日）稍後至星期五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台預料，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響。
下周三離岸高地吹烈風
天文台在上午 11 時半的「九天天氣預報」說，受東北季候風影響，預料本周影響本港的熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數，星期五及週末期間該區天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。
至於下周影響華南的潛在熱帶氣旋，天文台預料會先在菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強，並在下週初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。
天文台現時預期在下周三（24 日），本港普遍吹東至東北風 6 級強風，離岸及高地達 8 級烈風，相當於八號信號的風力。當日密雲，有狂風驟雨及雷暴。雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，氣溫介乎 26 至 30 度。
【2025-09-17 10:30】
天文台表示，考慮在今晚至明日（18 日）初時發出一號戒備信號，並會評估是否需要在周五（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
香港天文台和內地中央氣象台在今早（17 日）都發布了最新的熱帶氣旋位置及路徑圖。香港天文台的預報圖維持風暴「東登」，在汕尾附近登陸的預測；至於內地中央氣象台的預報路徑較昨晚北調，現時預期風暴會在汕尾至大鵬半島「轉彎」，風暴有機會在香港境內掠過。
現時熱帶氣旋的近岸路徑，以及何時「轉彎」，取決東北季候風抵達廣東沿岸的時間。季候風作為較大尺度的天氣系統，具備足夠力量影響熱帶氣旋的走向；如果東北季候風「及時」趕到，有機會令熱帶氣旋「推向」更南的位置，令它在轉向偏西方向移動時仍在海上，這將押後和影響它接觸陸地的時間與位置，如是者風暴就會由「東登」變成「西登」，香港的風力預料會更強。但如果東北季候風較遲出現，就會如天文台現時的預測般，因為較早登陸，亦令熱帶氣旋提早減弱，對香港的威脅亦會稍為減少。
【2025-09-17 07:00】
天文台在上午 6 時發出黃色暴雨警告信號，到 7 時正取消，信號生效 1 小時。
【2025-09-16 23:05】
天文台在今晚（16 日）8 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，會在今日和明日（17 日）橫過呂宋一帶並進入本港 800 公里範圍，天文台會考慮在星期三晚上至星期四（18 日）初時發出一號戒備信號。天文台又會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周五（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
預料該熱帶氣旋會大致移向廣東沿岸並逐漸增強，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響。受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，週末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大。海有湧浪。
天文台路徑圖：「東登」路線 汕尾附近登陸香港以北掠過
天文台在熱帶低氣壓生成後，發布熱帶氣旋位置及路徑圖。天文台暫時預料這個熱帶氣旋將會增強至強烈熱帶風暴強度，在周五（19 日）晚上在廣東省汕尾附近登陸，之後沿廣東內陸以偏西方向移動，預計在周六（20 日）晚上在香港以北掠過。由於熱帶氣旋屆時已經進入內陸，強度會減弱，預計在周六晚上只能維持熱帶低氣壓的強度；加上採取「東登」路線，受到地形影響，風勢可能較弱。
東北季候風出現時間將影響最終路徑
天文台評估，因為東北季候風的因素，令這個熱帶氣旋的路徑存在變數。季候風作為較大尺度的天氣系統，具備足夠力量影響熱帶氣旋的走向；如果東北季候風「及時」趕到，有機會令熱帶氣旋「推向」更南的位置，令它在轉向偏西方向移動時仍在海上，這將押後和影響它接觸陸地的時間與位置，如是者風暴就會由「東登」變成「西登」，香港的風力預料會更強。但如果東北季候風較遲出現，就會如天文台現時的預測般，因為較早登陸，亦令熱帶氣旋提早減弱，對香港的威脅亦會稍為減少。
內地中央氣象台路徑圖：周日或以強烈熱帶風暴級別靠近珠江口
內地中央氣象台今晚為上述熱帶低氣壓發表預報，指這個熱帶氣旋將於周三晚間至周四上午移入南海東北部海面，之後趨向台灣到廣東一帶沿海。
目前的路徑圖顯示，熱帶氣旋橫過呂宋海峽後會「轉彎」，以偏西方向移動，預計會在周六和周日靠近廣東沿岸以至珠江口。在周日下午，有機會以強烈熱帶風暴強度在香港和珠江口以南掠過。但正如香港天文台提及，熱帶氣旋的強度和路徑仍有變數，未來數天要密切留意變化。
【2025-09-16 12:30】
未來一周「又打風」言猶在耳，天文台在今日（16 日）最新的「九天天氣預報」表示，預料現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展，並在本週後期至週末期間移向廣東沿岸，該區驟雨增多，不過受到東北季候風影響，其路徑及強度存在不確定性。至於外界預期強度較高的熱帶氣旋，天文台預期它會在本週後期於菲律賓以東之西北太平洋形成並逐漸增強，並在下週初進入南海北部，靠近華南沿岸。
現時天文台評估，周六（20 日）本港普遍吹 4 至 5 級和緩至清勁北至西北風，離岸及高地間中吹 6 級強風，相當於三號強風信號的風力；當日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，氣溫介乎 26 至 31 度。
至於到了下星期，天文台現時評估下周三（24 日）會較為大風，本港普遍吹 5 級清勁東至東北風，間中吹 6 級強風。當日多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎 26 至 30 度。
【預報模式最新評估圖：呂宋低壓區「99W」】
【預報模式最新評估圖：西北太平洋潛在熱帶氣旋】
【2025-09-15 12:10】
南海和西北太平洋近期的低壓區活動引起大家「又打風」的疑問，天文台昨日（14 日）表示，位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，預料潛在低壓區會大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受其影響，本週中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。至於網上傳聞指有強勁的熱帶氣旋下周進入南海，天文台在最新的「九天天氣預報」指，預料一個熱帶氣旋會在本週後期於菲律賓以東的西北太平洋形成，並於下週初移向呂宋一帶，隨後有較大機會移入南海北部。現時天文台預料下周二（23 日）本港離岸及高地吹 6 級強風。
天文台在昨日的「天氣隨筆」說，影響呂宋的高空擾動會於周一（15 日） 和周二（16 日）移近廣東沿岸及南海北部，但由於其位置較南，沿岸地區雖然有幾陣驟雨，但日間仍然有陽光及炎熱。
本周中後期驟雨增多
至於早前在菲律賓以東的兩個低壓系統，天文台指兩者彼此位置趨近，根據現時評估，兩個低壓系統的環流會在向西移動過程中逐漸「二合為一」，並在南海的廣闊低壓槽上發展為低壓區，在本週中後期大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受這個潛在低壓區影響，本週中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。現時各個電腦預報模式本周後期的雨量預報仍有分歧，其中人工智能電腦模式「盤古」就預期，珠江口一帶雨量較多。
下周或有熱帶氣旋移近呂宋
至於比起上述兩個低壓系統位置更遠的西北太平洋，從衛星圖像見到該處有另一個對流雲團。天文台預料，這個對流雲團是與本週後期可能於該區發展及逐漸增強的低壓區相關，該低壓系統會於下週初移向呂宋一帶，不同電腦預報模式對其後續發展仍有分歧，天文台表示會繼續密切監測低壓系統的發展。
【各大預報模式最新評估】
目前多個預報模式都預計下周初會有熱帶氣旋進入南海，不過強度和移動速度就沒有一致共識。以下周二（23 日）早上 8 時作為時間點，歐洲中期天氣預報中心人工智能預報模式「AIFS」指熱帶氣旋屆時正橫過呂宋海峽；AI 模式「風烏」指熱帶氣旋強度較高，跟本港保持約 400 公里距離；「伏羲」指熱帶氣旋強度較弱，移速慢於風烏的估算；至於「盤古」指熱帶氣旋屆時橫過呂宋海峽後進入南海，強度高過伏羲的估算。由於距離下周二尚有 8 日時間，熱帶氣旋的路徑和表現仍然有變數，未來數天宜繼續留意最新進展。
