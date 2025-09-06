打風｜一號戒備信號生效 周六午夜12時至明早3時間改發三號波 周一初時離岸高地吹烈風｜不斷更新｜Yahoo

(Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【2025-09-06 16:45】

【Yahoo 新聞報道】一號戒備信號現正生效。天文台最新指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台指，位於南海的熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

下午 5 時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 500 公里，即在北緯 18.2 度，東經 116.2 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。

【2025-09-06 11:45】

一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9 月 7 日）初時改發三號強風信號。

現時熱帶低氣壓環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9 月 8 日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

正午 12 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 560 公里，即在北緯 17.9 度，東經 116.8 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 12 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。

周一本港普遍吹 6 至 7 級強風

在今早 11 時 30 分的「九天天氣預報」，天文台指周日本港普遍吹東風 5 至 6 級，稍後離岸 7 級，高地達 8 級。到了周一，本港普遍吹東南風 6 至 7 級，初時離岸及高地達 8 級，稍後南風 5 級。

參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號風力，8 級為「烈風」，相當於八號風球風力。

根據天文台最新的熱帶氣旋路徑預報圖，熱帶氣旋預料會在周一早上在廣東省台山市上川島附近以颱風強度登陸，中心附近最高持續風速為每小時 120 公里。

2025年09月06日11時30分，香港九天天氣預報

熱帶低氣壓在香港時間 2025 年 09 月 06 日 11 時的最新資料。位置: 北緯 17.8 度，東經 116.9 度 (即香港之東南偏南約 570 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 55 公里。位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日逐步增強，大致移向廣東西部沿岸。

歐洲中期天氣預報中心集合預報模式，預期熱帶氣旋正面吹襲概率。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 6 日上午 2 時）（easterlywave）

歐洲中期天氣預報中心集合預報模式，預期各區受烈風影響概率。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 6 日上午 2 時）（easterlywave）

【2025-09-06 08:30】

一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。

熱帶低氣壓在香港時間 2025 年 09 月 06 日 08 時的最新資料。位置: 北緯 17.8 度，東經 117.5 度 (即香港之東南約 610 公里)；中心附近最高持續風速: 每小時 45 公里。位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日逐步增強，大致移向廣東西部沿岸。

【2025-09-05 22:25】

天文台已經於下午 10 時 20 分，發出一號戒備信號，天文台說，一號信號會在今晚（5 日）及明日（6 日）大部分時間維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台說，目前該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚及明日與香港保持約 500 公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸 。

受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

下午 10 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 690 公里，即在北緯 17.6 度，東經 118.5 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 10 公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。

熱帶低氣壓 在香港時間 2025 年 09 月 05 日 22 時的最新資料。位置: 北緯 17.6 度，東經 118.5 度 (即香港之東南約 690 公里) 。中心附近最高持續風速: 每小時 45 公里。位於南海中北部的熱帶氣旋會在未來一兩日逐步增強，大致移向廣東沿岸。

【2025-09-05 21:00】

天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【各大預報模式最新評估】

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 5 日下午 2 時）

全球集合預報模式（GEFS）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 5 日下午 2 時）

歐洲中期預報中心（ECMWF）傳統模式，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

歐洲中期預報中心（ECMWF）人工智能模式 AIFS，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

人工智能模式「風烏」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

人工智能模式「伏羲」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

人工智能模式「盤古」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日下午 9 時 35 分）

【原來報道，2025-09-05 12:20】

呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。

受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波

到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。

2025 年 9 月 5 日中午 12 時，香港九天天氣預報

【各大預報模式最新評估】

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 4 日晚上 8 時）

全球集合預報模式（GEFS）對低壓區未來 120 小時之集合預報路徑評估，黑色粗線為平均值。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 5 日早上 2 時）

【歐中傳統模式】

歐洲中期預報中心（ECMWF）傳統模式，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【歐中 AIFS】

歐洲中期預報中心（ECMWF）人工智能模式 AIFS，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【風烏】

人工智能模式「風烏」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【伏羲】

人工智能模式「伏羲」，評估 9 月 8 日早上 8 時潛在熱帶氣旋動向。（資料擷取時間：2025 年 9 月 5 日中午 12 時 50 分）

【盤古】