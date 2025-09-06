打風｜周日午夜 12 時至凌晨 3 時改發三號強風信號
打風｜一號戒備信號生效 周六午夜12時至明早3時間改發三號波 周一初時離岸高地吹烈風｜不斷更新｜Yahoo
【2025-09-06 16:45】
【Yahoo 新聞報道】一號戒備信號現正生效。天文台最新指，會在周日（7 日）午夜 12 時至上午 3 時之間改發三號強風信號。天文台並會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台指，位於南海的熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面 200 公里左右掠過，但其環流較為細小。
預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 5 時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 500 公里，即在北緯 18.2 度，東經 116.2 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 14 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
【2025-09-06 11:45】
一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9 月 7 日）初時改發三號強風信號。
現時熱帶低氣壓環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9 月 8 日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
正午 12 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 560 公里，即在北緯 17.9 度，東經 116.8 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 12 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
周一本港普遍吹 6 至 7 級強風
在今早 11 時 30 分的「九天天氣預報」，天文台指周日本港普遍吹東風 5 至 6 級，稍後離岸 7 級，高地達 8 級。到了周一，本港普遍吹東南風 6 至 7 級，初時離岸及高地達 8 級，稍後南風 5 級。
參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號風力，8 級為「烈風」，相當於八號風球風力。
根據天文台最新的熱帶氣旋路徑預報圖，熱帶氣旋預料會在周一早上在廣東省台山市上川島附近以颱風強度登陸，中心附近最高持續風速為每小時 120 公里。
【2025-09-06 08:30】
一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。
天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。
【2025-09-05 22:25】
天文台已經於下午 10 時 20 分，發出一號戒備信號，天文台說，一號信號會在今晚（5 日）及明日（6 日）大部分時間維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台說，目前該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚及明日與香港保持約 500 公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸 。
受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 10 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 690 公里，即在北緯 17.6 度，東經 118.5 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 10 公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。
【2025-09-05 21:00】
天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。
受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【各大預報模式最新評估】
【原來報道，2025-09-05 12:20】
呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。
受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波
到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。
【各大預報模式最新評估】
【歐中傳統模式】
【歐中 AIFS】
【風烏】
【伏羲】
【盤古】
其他人也在看
馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo
早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo
因未有政府發牌、熱氣球無法載客升空而廣受抨擊的中環熱氣球節，已經來到第三日，惟大會仍未進一步公布，目前與政府的溝通進度，以及預期今明兩天會否可接載公眾上熱氣球。大會今早舉行「友邦熱氣球跑」，本來得獎隊伍獎品為「熱氣球繫留體驗」，但因政府發牌「甩轆」，大會稱已調整獎品，惟未對外公布替補獎品是什麼。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
清遠泳池排水口吸走7歲女 消防挖路找回遺體
【on.cc東網專訊】廣東省清遠市某小區一名7歲女童近日被泳池排水口吸入身亡。當地應急管理局工作人員周五（5日）向內媒證實事件，指事發三天內政府已成立聯合調查組，事故仍在調查。on.cc 東網 ・ 4 小時前
開鑼金多寶今晚攪珠 34號過去出現最多 頭獎高達8000萬
【on.cc東網專訊】全新馬季將至，除了買馬，亦可今日(6日)買六合彩碰碰運氣，發個橫財夢！香港賽馬會首度推出開鑼金多寶，特備6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬港元。該期攪珠將於今晚舉行，晚上9時15分截止售票。馬會on.cc 東網 ・ 4 小時前
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。政府發言人昨晚透露，主辦方於 8 月中曾進行實地測試，但安全風險顯著，不獲發牌載人。有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。Yahoo新聞 ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
習近平普京談「長生不老」 央視撤直播影片使用許可 路透社下架4分鐘新聞影片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國周三（3 日）在北京天安門廣場舉行二戰結束 80 周年閱兵，期間國家主席習近平、俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩並肩步行登上看台，三人的一段閒談對話被直播意外收錄，部分對話談及「器官移植」、「長生不老」話題，引起國際輿論關注。路透社昨（5 日）表示，因中國官媒央視（CCTV）撤銷了影片的使用許可，並指控影片編輯「導致歪曲了內容中包含的事實」，需將長4分鐘的新聞影片下架。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
網上熱話｜廣場舞進駐深水埗 坐輪椅亦「隨歌起舞」
廣場舞「兵團」進駐深水埗公園，陣容鼎盛，目測有約100人，在旁甚至有坐在輪椅上的女士，上半身亦跟隨音樂擺動。 近日有內地網民在「小紅書」上載影片，指散步到公園，廣場舞的隊伍十分壯大，「大爺、大媽、中年人都跟著快節奏的音樂跳得好有激情啊！人多到我震撼了」。am730 ・ 4 小時前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
天氣｜天文台發出一號戒備信號 會評估需否在明日初時改發三號風球
天文台發出一號戒備信號，會在今日維持，並會評估需否在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。 風暴消息 天文台表示該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日（9月6日）日間與香港保持約500公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離am730 ・ 6 小時前
大圍美林邨單位起火一度傳出爆炸聲 兩人受傷送院
【Now新聞台】沙田大圍美林邨有單位起火，一度傳出爆炸聲，逾百名住戶需要疏散，兩人送院。 現場是美林邨美楊樓，起火單位位於七樓，不斷有濃煙冒出，室內一片漆黑，外牆亦被熏黑，消防出動一條喉灌救，水柱由單位射出窗外。有消防員在場戒備，部分區域暫時封閉，過百人要疏散到樓下，有住戶帶著寵物逃生。美楊樓住戶方小姐：「帶上貓貓下來，很害怕，最主要有些煙飄進屋內家中。」美楊樓住戶楊先生：「我們不清楚，只是看到有煙，然後火警鐘響起，我們就走，煙都有飄進屋內，見到有消防到都不害怕的。」美楊樓住戶霍先生：「自己聽到火警鐘響，好像有點奇怪，所以就先下來，等到火熄滅了，不會再有任何重生的跡象，應該就可以上去了。」當區關愛隊帶著摺凳、飲用水等物資提供給長者，又為鄰近起火的單位及附近樓層的住戶登記資料。沙田大圍關愛隊副隊長董小姐：「主要都是協助警方以及消防的安排，當時聽到現場有幾聲爆炸聲，都有一些玻璃、雜物散落地上，我們和保安人員一起圍封現場。」現場有等待的長者感到不適，要送院治理。另外，初步有兩人受傷，其中一名老翁懷疑吸入濃煙不適送院。火勢於上午11時左右已經救熄，濃煙散去後逐步解封，安排居民返回家中。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
英國外科醫生以乾冰自殘雙腿 截肢詐騙 46 萬英鎊保險金 判囚 32 個月︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國一名 49 歲外科醫生霍珀（Neil Hopper）為滿足性癖而以乾冰自殘導致雙腿截肢，隨後虛報因感染敗血症致殘，向保險公司詐騙約 46 萬英鎊，最終被判入獄 32 個月。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
登記框架表決在即 同志群體中的「非主流」 仍待被看見的多元面貌
政府提出《同性伴侶登記框架條例草案》，旨為履行終審法院 2 年前的判決，確立替代框架，讓同性伴侶關係獲法律承認，以保障其《人權法案》下私生活的權利。法案正於立法會審議，反對聲眾。有議員認為制度變相承認同性婚姻，衝擊現有制度；有人擔心主流社會未能接受；亦有少數議員關注，制度有助提升香港開明包容形象，認為應尊重法院判決。法庭線 ・ 2 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至11/09）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有維他奶山水鮮豆漿平均$4/盒（全線維他/維他奶冷凍產品賣滿$50減$8）、三養碗麵平均$9.95/碗、李錦記舊庄特級蠔油327-350克平均$24/支！YAHOO著數 ・ 4 小時前
丹比利疑傷腿肌 PSG衛冕歐聯頭痕
【Now Sports】法國於周五世界盃歐洲區外圍賽，擊敗烏克蘭一役中，有翼鋒奧斯文丹比利中途傷出，這將會令到巴黎聖日耳門在即將開始的歐洲聯賽冠軍盃衛冕之路，相當頭痕。奧斯文丹比利（Ousmane Dembele）於這場外圍賽下半場受傷，他離場時手摸著右腳後腿肌，看起來似是拉傷了腿肌，被迫退下火線，而教練迪甘斯見狀後，也相當之無奈。由於於新一屆的歐洲聯賽冠軍盃，在今個國際賽期後，月中便會展開，如果丹比利傷勢要休息一段時間，對所屬球會巴黎聖日耳門爭取衛冕，造成一定打擊。PSG今屆歐聯衛冕之路，首場聯賽階段比賽會於本月17日主場對阿特蘭有，而兩星期後，即10月1日就要作客硬碰巴塞隆拿，如果丹比利兩場都缺陣，會對PSG攻擊力必有影響。now.com 體育 ・ 1 小時前
印尼反政府示威持續 東南亞民眾訂餐表達支持 允外賣員自行享用或分給親友︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印尼多地爆發反政府示威，因一名外賣員遭警車撞死，進一步激發民憤，抗議聲浪持續擴大。事件同時激起東南亞鄰國民眾聲援，不少人在印尼透過外賣平台向印尼外賣員訂購食物，作為支持行動。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
曾被寵物店人士棄垃圾站不似貓形 義工救起大半年後完美重生
【動物專訊】去年12月17日，一隻奄奄一息不似貓形、全身皮膚嚴重發炎感染的貓貓，被人以手推車運到元朗大棠紅棗田村的垃圾站丟掉，幸運地有熱心人士及時發現，並聯絡了毛守救援將貓救起。在該被村民指為寵物店人士的遺棄者眼中，該貓貓只是一個用完即棄，已沒有生存價值的垃圾，但在義工眼中是十分重要的生命，經過獸醫醫治、義工悉心照顧下，她在大半年後已經完全恢復成一隻可愛美麗的貓貓，已改名為「紅棗」及獲得領養，重獲新生。 毛守Kent表示，去年底收到求助，一名男子在眾目睽睽下，以手推車將一個摺籠和一個裝貓的袋子遺棄在紅棗田村的垃圾站。若不是袋子旁有籠，熱心市民都不會上前了解和發現袋中的貓貓。他引述村民指該男子懷疑在旺角開寵物店，其家門外也有很多貓砂袋和貓糧袋，不知養了多少隻貓，有村民亦已報警，但未知最新跟進情況。 當時貓貓奄奄一息，而且全身皮膚感染，Kent形容當時難以辨認她是什麼動物。帶到獸醫診所後，發現貓貓皮膚感染嚴重，胰臟有問題，而且有貧血及營養不良，「她幾乎沒有一個指數是正常，醫生也想過放棄，但住院一個多月後，紅棗慢慢恢復。」 紅棗在義工悉心照顧下，變回一隻正常的貓，她估計只得3歲，十分愛對人撒香港動物報 ・ 1 天前
呂宋附近低壓區料成熱帶氣旋 天文台今晚至明早考慮發一號戒備信號
【Now新聞台】呂宋附近的低壓區預料今晚至明早會發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。 天文台表示按現時預測，熱帶氣旋會在未來兩、三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，預料周日本港風勢逐漸增強、天氣漸轉不穩定。天文台會視乎熱帶氣旋的強度、強風區與本港的距離以及本地風力變化，評估是否需要在周日改發更高熱帶氣旋警告信號。而受高空反氣旋影響，本港明日仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界會再高兩、三度。至下周一，將會有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，受風暴潮影響沿岸低窪地區有機會水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 1 天前