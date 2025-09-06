周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信
打風｜一號戒備信號生效 將評估周日初時需否改發三號 周一初時離岸高地吹烈風｜不斷更新｜Yahoo
【2025-09-06 11:45】
【Yahoo 新聞報道】一號戒備信號現正生效。天文台說，一號戒備信號會在今日維持，並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9 月 7 日）初時改發三號強風信號。
現時熱帶低氣壓環流較為細小，其強風區仍然與廣東沿岸保持相當距離。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9 月 8 日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。
正午 12 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約 560 公里，即在北緯 17.9 度，東經 116.8 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 12 公里，逐步增強並靠近廣東西部沿岸。
周一本港普遍吹 6 至 7 級強風
在今早 11 時 30 分的「九天天氣預報」，天文台指周日本港普遍吹東風 5 至 6 級，稍後離岸 7 級，高地達 8 級。到了周一，本港普遍吹東南風 6 至 7 級，初時離岸及高地達 8 級，稍後南風 5 級。
參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號風力，8 級為「烈風」，相當於八號風球風力。
根據天文台最新的熱帶氣旋路徑預報圖，熱帶氣旋預料會在周一早上在廣東省台山市上川島附近以颱風強度登陸，中心附近最高持續風速為每小時 120 公里。
【2025-09-06 08:30】
一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。
天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。
【2025-09-05 22:25】
天文台已經於下午 10 時 20 分，發出一號戒備信號，天文台說，一號信號會在今晚（5 日）及明日（6 日）大部分時間維持。天文台並會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台說，目前該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚及明日與香港保持約 500 公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸 。
受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
下午 10 時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約 690 公里，即在北緯 17.6 度，東經 118.5 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 10 公里，逐步增強並靠近廣東沿岸。
【2025-09-05 21:00】
天文台在晚上 9 時表示，位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓並集結在本港 800 公里範圍內。天文台會在今晚（5 日）10 時 20 分發出一號戒備信號。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。
受高空反氣旋影響，周六（6 日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在 35 度左右，新界北部可達 38、39 度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，星期日（7 日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。周一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
【各大預報模式最新評估】
【原來報道，2025-09-05 12:20】
呂宋低壓區逐漸發展，天文台在今日（5 日）中午 12 時 15 分發出特別天氣提示，指低壓區現時距離本港 800 公里左右，預料會在今晚至明早（6 日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。
受到高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達 35 度左右，新界再高兩三度。到了星期日稍後，預計受該潛在熱帶氣旋影響，本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8 日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
天文台上調風力預測 周一高地吹烈風相當於八號波
到了 12 時的「九天天氣預報」，天文台上調了周日和周一的風力預測。在周日，本港普遍吹東至東北風 5 級，間中 6 級，稍後離岸及高地達 7 級。至於周一，本港普遍吹東至東南風 5 至 6 級，初時離岸 7 級，高地達 8 級。參考「蒲福氏風級表」，6 級和 7 級為「強風」，相當於三號強風信號的風力，至於 8 級為「烈風」，相當於八號風球的風力。
【各大預報模式最新評估】
【歐中傳統模式】
【歐中 AIFS】
【風烏】
【伏羲】
【盤古】
其他人也在看
馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo
早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
獨家消息︱柬埔寨失蹤警員已回港 案件交由O記跟進︱Yahoo
《Yahoo新聞》接獲消息，日前於柬埔寨失蹤警員昨日已安全回港。消息指，他已辭職。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
警察學院212名學員結業 港隊運動員回流返港加入警
【Now新聞台】警察學院有30名見習督察及182名學警結業，有港隊運動員回流返港加入警隊，亦有在內地升學的大學生透過警隊招募計劃決心成為警察。 今期有212名學員畢業，27歲的見習督察黃文鈺加入警隊前，在美國大學畢業期間成為單板滑雪運動員，曾經代表香港出戰世大運。畢業後做過不同工作，最後決定回流返港，加入警隊。經過訓練及工作磨練，她決定繼續這份使命。見習督察黃文鈺：「2023年的夏天，我爸媽給我一張(香港)警隊的招聘廣告，我一見，哇，很有青春、很有活力，警服非常有型，當時就一見鍾情。走到今天，我會想這一份工作是我人生最後一份工作，亦是最好的一份工作。」獲得施禮榮盾和榮譽警棍的劉施霖，爸爸和弟弟都是警察，他2010年加入警隊，至今見習督察結業，經歷佔中及反修例事件都沒有動搖她的信心。見習督察劉施霖：「老實說，我都失去了某些朋友，因為大家有不同政見。2020年我成為警長，重回灣仔見到市民，他們對我表達支持，我是很深刻。初時我以為很多人都不喜歡警察，但其實仍有很多市民支持我們做事。」獲得薛富盃和銀笛獎的警員李勝榮，自小喜歡警察電影，中學畢業之後到武漢升學，期間參加了警隊在內地舉行的招募講座，now.com 新聞 ・ 4 小時前
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。政府發言人昨晚透露，主辦方於 8 月中曾進行實地測試，但安全風險顯著，不獲發牌載人。有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國外科醫生以乾冰自殘雙腿 截肢詐騙 46 萬英鎊保險金 判囚 32 個月︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國一名 49 歲外科醫生霍珀（Neil Hopper）為滿足性癖而以乾冰自殘導致雙腿截肢，隨後虛報因感染敗血症致殘，向保險公司詐騙約 46 萬英鎊，最終被判入獄 32 個月。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天氣｜天文台發出一號戒備信號 會評估需否在明日初時改發三號風球
天文台發出一號戒備信號，會在今日大部分時間維持，並會評估需否在明日（9月7日）初時改發三號強風信號。 風暴消息 天文台表示該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日（9月6日）日間與香港保持約500公里或以上的距離。按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與am730 ・ 1 小時前
熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo
因未有政府發牌、熱氣球無法載客升空而廣受抨擊的中環熱氣球節，已經來到第三日，惟大會仍未進一步公布，目前與政府的溝通進度，以及預期今明兩天會否可接載公眾上熱氣球。大會今早舉行「友邦熱氣球跑」，本來得獎隊伍獎品為「熱氣球繫留體驗」，但因政府發牌「甩轆」，大會稱已調整獎品，惟未對外公布替補獎品是什麼。Yahoo新聞 ・ 20 分鐘前
柬埔寨求救男警前日回港並辭職 執法部門未回應需否增內部防騙意識
【on.cc東網專訊】一名男警員上月底由柬埔寨致電回港求助，指自己一度身陷柬埔寨詐騙園區。執法部門今日(6日)表示，該名男警周四(4日)已返港，亦已遞交辭職信，個案正調查中，暫時未能透露詳情，亦未有正面回答是否需增加警員的防騙意識。on.cc 東網 ・ 1 小時前
勝景遊新疆旅行團車禍一死三傷 駐京辦入境事務組已派員到當地協助
【Now新聞台】勝景遊一個新疆旅行團周三在獨庫公路發生車禍，造成一死三傷，駐京辦入境事務組已派員到當地協助。 涉事旅行團是勝景遊「熊貓專列成都號」南北疆18天旅行團，8月27日出發，團費近10萬元；根據行程簡介，會到訪新疆天山天池、賽里木湖等景點。勝景遊在社交網站發文交代事件，指旅行團周三以四人一車方式在獨庫公路遊覽期間，其中一架車不幸發生車禍，車上四人受傷送院治理，其中一人不幸於當晚離世；勝景遊在意外發生後，即時派遣工作人員前往支援及陪同死者家屬到當地。勝景遊對意外深感難過，向受影響團友及家屬致以最深切慰問，會與各單位保持緊密聯繫。旅監局證實周三接獲勝景遊通報旅行團發生車禍，據他們了解，涉事團友均有購買旅遊保險，收到通報後，旅監局已聯絡入境處及新疆相關部門，同團其餘16人正由當地導遊陪同繼續行程。入境處獲悉事件後，即時透過駐京辦及旅監局了解，亦與勝景遊及當事人家屬取得聯繫；駐京辦入境事務組已派員到當地提供協助，會繼續與涉事單位保持緊密聯繫。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團
影后舒淇首度執導長片《女孩》，於9月4日在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，現場反響熱烈，觀眾起立鼓掌長達15分鐘。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
呂宋附近低壓區料成熱帶氣旋 天文台今晚至明早考慮發一號戒備信號
【Now新聞台】呂宋附近的低壓區預料今晚至明早會發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。 天文台表示按現時預測，熱帶氣旋會在未來兩、三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，預料周日本港風勢逐漸增強、天氣漸轉不穩定。天文台會視乎熱帶氣旋的強度、強風區與本港的距離以及本地風力變化，評估是否需要在周日改發更高熱帶氣旋警告信號。而受高空反氣旋影響，本港明日仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界會再高兩、三度。至下周一，將會有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，受風暴潮影響沿岸低窪地區有機會水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
熱氣球嘉年華｜江玉歡批「雷聲大雨點小」 損港形象促退票 消委會接 9 宗投訴｜Yahoo
中環熱氣球節昨日（4日）開鑼即「甩轆」，主辦單位在沒有政府發牌批准下，不能載客升空，引來大量已購票入場消費者大失所望。本身是律師的立法會議員江玉歡批評活動「雷聲大雨點小」，以熱氣球作為宣傳重點卻無法載人升空，有誤導消費者的嫌疑，斥有損香港形象，「如果無起飛經驗，坦白講我使乜入嚟？我喺場外都影到相啦！」她續說，如果大會明知沒獲政府審批，理應提早通知公眾，而非純粹利申活動「視乎政府部門批准」。她認為目前主辦單位應負起責任，讓消費者有權退票。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
一年一度香港迪士尼萬聖節活動又來了！樂園將於9月19日至11月2日期間舉行萬聖節派對「Disney Halloween Time」，屆時迪士尼會充斥著「惡」勢力，將樂園反轉成惡人主場，必玩5大亮點活動！為令party倍感興奮，今年香港迪士尼推出香港居民專享「雙重暢玩」優惠，只需$879可入園暢玩兩次；另外，Klook亦有推出「一日門票連20周年LinaBell特別版毛公仔與GODIVA朱古力」套票優惠，即日起公開預購，每日限量發售，粉絲們必搶！想知更多活動及票價詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
移日失敗Brian疑重開YouTube頻道 教30歲如何裸辭財自｜網上熱話(有片)
曾因「裸辭」移居日本後生活費告急、公開募資而引發批評的YouTuber「Brian在日本住」，近日被揭發刪除所有影片，更傳出太太Luna已經離開了他。當一眾網民以為Brian自此退出YouTube界時，網民發現疑似Brian重返YouTube平台，並推出新頻道，講解如何可以30歲裸辭並實現財富自由，讓網民大感驚訝。am730 ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Sincaraz！冼拿入決賽再鬥艾卡拿斯
【Now Sports】網壇新世代絕代雙驕Sincaraz的格局甚為明顯，冼拿周五在美國公開賽4強賽以盤數3:1力克艾加阿利亞森，再一次與艾卡拿斯爭奪大滿貫錦標。首號種子冼拿（Jannik Sinner）由首圈作賽至今一盤未失，今場4強戰遇上世界排名27位的艾加阿利亞森總算棋逢敵手。冼拿此前與艾加阿利亞森曾交手4次，但實際上只有3次，當中一次他在馬德里大師賽8強對陣時因傷退賽。而在兩人3次交手之中，一哥僅獲1勝，今仗在美網4強再遇艾加阿利亞森，冼拿勢要復仇。兩人是役打得相當激烈，冼拿首盤雖然大勝6:1，但次盤即被艾加阿利亞森急起直追，以3:6告負。第3盤冼拿重整狀態，打出4個Ace球，首次發球得分率更高達90%，亦迫使艾加阿利亞森有10個無壓力下犯錯。他迅速追回一盤6:3，再次領先盤數2:1。戰至第4盤，艾加阿利亞森再度發揮韌力，在開賽初段一度領先2:1。落後的冼拿小心翼翼地一步一步追分，追平2:2後繼續領先優勢，憑著較高的第2發球得分率，最終再贏一盤6:4，以總盤數3:1淘汰艾加阿利亞森，決賽將再次遇上老對手、2號種子的西班牙球手艾卡拿斯，爭奪冠軍頭銜。now.com 體育 ・ 1 小時前
天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號 明日極端酷熱料達35°C
【on.cc東網專訊】位於呂宋附近的低壓區現時距離本港800公里左右。天文台在今日(5日)正午12時15分發出特別天氣提示，預料該低壓區會在今晚至明早(6日)發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。受高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，on.cc 東網 ・ 23 小時前