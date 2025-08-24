打風｜天文台下午 12 時 10 分取消所有熱帶氣旋警告信號｜Yahoo

【2025-08-24 10:50】

天文台表示，隨著劍魚進一步遠離本港，天文台會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

受中國東南部的一道高壓脊及劍魚的共同影響，本港今日初時離岸及高地間中吹強風，有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【2025-08-24 10:00】

天文台表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

在上午10時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，即在北緯17.4度，東經111.1度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過海南島以南海域。

過去數小時，劍魚進一步遠離本港。當劍魚對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。

預料本港今日有幾陣狂風驟雨及雷暴，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【2025-08-23 15:45】

【Yahoo 新聞報道】一號戒備信號現正生效。天文台表示，過去數小時，劍魚繼續穩定地向偏西方向移動，本港南部離岸及高地開始間中吹強風。按照現時預測，劍魚會在今晚最接近本港，於香港以南約 500 公里掠過，同時劍魚會進一步增強。今日餘下時間至明早本港南部及鄰近海域間中會受強風影響，天文台會密切監察本地風力變化。除非劍魚顯著地快速增強或採取較為偏北的路徑，否則一號戒備信號會至少維持至明日上午 9 時。

【2025-08-23 08:25】

一號戒備信號現正生效。天文台表示，過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向偏西方向移動並逐漸增強，其強風區仍與廣東沿岸保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至今日（23日）下午 5 時。

天文台預料，該熱帶氣旋在今晚至明早於香港以南約 500 公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。

【2025-08-23 01:30】

天文台在周五（22 日）晚上 9 時 40 分發出一號戒備信號。天文台說，一號戒備信號會至少維持至星期六中午。

根據現時預測，該熱帶低氣壓會在星期六及星期日（8月23及24日）逐漸增強，預料會在星期六晚上至星期日早上於香港以南約500公里或以外掠過。

預料本港星期六大致天晴，日間酷熱，晚上有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請遠離岸邊及停止水上活動。

上午 1 時，位於呂宋以西海域的熱帶低氣壓，集結在香港之東南約 730 公里，即在北緯 17.1 度，東經 118.5 度附近，預料向西移動，時速約 28 公里，橫過南海中北部。

【2025-08-22 20:00】

天文台晚上 8 時更新指，位於呂宋以西海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並即將進入本港 800 公里範圍，天文台會在下午9時40分發出一號戒備信號。

該熱帶低氣壓會在週末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。

【原來報道】

天文台今（22 日）中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋的低壓區將進入南海並增強為熱帶氣旋，預料會在今晚進入本港 800 公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。

預料該熱帶氣旋會在週末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約 500 公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。

天文台預料，本港明日（23 日）初時大致天晴及酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。星期日（24 日）風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止所有水上活動。