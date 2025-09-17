施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
打風｜天文台今晚發一號戒備信號 另一熱帶氣旋下周殺到 9.24 離岸高地達八號波風力｜不斷更新｜Yahoo
打風消息再傳，預計今個星期先有一個熱帶氣旋影響廣東沿岸，本港會受影響。
【2025-09-17 12:10】
【Yahoo 新聞報道】天文台在 12 時 05 分的「特別天氣提示」表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（17日）稍後進入本港 800 公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號，並且會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四（18日）稍後至星期五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台預料，該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響。
下周三離岸高地吹烈風
天文台在上午 11 時半的「九天天氣預報」說，受東北季候風影響，預料本周影響本港的熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數，星期五及週末期間該區天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。
至於下周影響華南的潛在熱帶氣旋，天文台預料會先在菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強，並在下週初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。
天文台現時預期在下周三（24 日），本港普遍吹東至東北風 6 級強風，離岸及高地達 8 級烈風，相當於八號信號的風力。當日密雲，有狂風驟雨及雷暴。雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，氣溫介乎 26 至 30 度。
【2025-09-17 10:30】
天文台表示，考慮在今晚至明日（18 日）初時發出一號戒備信號，並會評估是否需要在周五（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
香港天文台和內地中央氣象台在今早（17 日）都發布了最新的熱帶氣旋位置及路徑圖。香港天文台的預報圖維持風暴「東登」，在汕尾附近登陸的預測；至於內地中央氣象台的預報路徑較昨晚北調，現時預期風暴會在汕尾至大鵬半島「轉彎」，風暴有機會在香港境內掠過。
現時熱帶氣旋的近岸路徑，以及何時「轉彎」，取決東北季候風抵達廣東沿岸的時間。季候風作為較大尺度的天氣系統，具備足夠力量影響熱帶氣旋的走向；如果東北季候風「及時」趕到，有機會令熱帶氣旋「推向」更南的位置，令它在轉向偏西方向移動時仍在海上，這將押後和影響它接觸陸地的時間與位置，如是者風暴就會由「東登」變成「西登」，香港的風力預料會更強。但如果東北季候風較遲出現，就會如天文台現時的預測般，因為較早登陸，亦令熱帶氣旋提早減弱，對香港的威脅亦會稍為減少。
【2025-09-17 07:00】
天文台在上午 6 時發出黃色暴雨警告信號，到 7 時正取消，信號生效 1 小時。
【2025-09-16 23:05】
天文台在今晚（16 日）8 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，會在今日和明日（17 日）橫過呂宋一帶並進入本港 800 公里範圍，天文台會考慮在星期三晚上至星期四（18 日）初時發出一號戒備信號。天文台又會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周五（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。
預料該熱帶氣旋會大致移向廣東沿岸並逐漸增強，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響。受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，週末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大。海有湧浪。
天文台路徑圖：「東登」路線 汕尾附近登陸香港以北掠過
天文台在熱帶低氣壓生成後，發布熱帶氣旋位置及路徑圖。天文台暫時預料這個熱帶氣旋將會增強至強烈熱帶風暴強度，在周五（19 日）晚上在廣東省汕尾附近登陸，之後沿廣東內陸以偏西方向移動，預計在周六（20 日）晚上在香港以北掠過。由於熱帶氣旋屆時已經進入內陸，強度會減弱，預計在周六晚上只能維持熱帶低氣壓的強度；加上採取「東登」路線，受到地形影響，風勢可能較弱。
東北季候風出現時間將影響最終路徑
天文台評估，因為東北季候風的因素，令這個熱帶氣旋的路徑存在變數。季候風作為較大尺度的天氣系統，具備足夠力量影響熱帶氣旋的走向；如果東北季候風「及時」趕到，有機會令熱帶氣旋「推向」更南的位置，令它在轉向偏西方向移動時仍在海上，這將押後和影響它接觸陸地的時間與位置，如是者風暴就會由「東登」變成「西登」，香港的風力預料會更強。但如果東北季候風較遲出現，就會如天文台現時的預測般，因為較早登陸，亦令熱帶氣旋提早減弱，對香港的威脅亦會稍為減少。
內地中央氣象台路徑圖：周日或以強烈熱帶風暴級別靠近珠江口
內地中央氣象台今晚為上述熱帶低氣壓發表預報，指這個熱帶氣旋將於周三晚間至周四上午移入南海東北部海面，之後趨向台灣到廣東一帶沿海。
目前的路徑圖顯示，熱帶氣旋橫過呂宋海峽後會「轉彎」，以偏西方向移動，預計會在周六和周日靠近廣東沿岸以至珠江口。在周日下午，有機會以強烈熱帶風暴強度在香港和珠江口以南掠過。但正如香港天文台提及，熱帶氣旋的強度和路徑仍有變數，未來數天要密切留意變化。
【2025-09-16 12:30】
未來一周「又打風」言猶在耳，天文台在今日（16 日）最新的「九天天氣預報」表示，預料現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展，並在本週後期至週末期間移向廣東沿岸，該區驟雨增多，不過受到東北季候風影響，其路徑及強度存在不確定性。至於外界預期強度較高的熱帶氣旋，天文台預期它會在本週後期於菲律賓以東之西北太平洋形成並逐漸增強，並在下週初進入南海北部，靠近華南沿岸。
現時天文台評估，周六（20 日）本港普遍吹 4 至 5 級和緩至清勁北至西北風，離岸及高地間中吹 6 級強風，相當於三號強風信號的風力；當日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，氣溫介乎 26 至 31 度。
至於到了下星期，天文台現時評估下周三（24 日）會較為大風，本港普遍吹 5 級清勁東至東北風，間中吹 6 級強風。當日多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎 26 至 30 度。
【預報模式最新評估圖：呂宋低壓區「99W」】
【預報模式最新評估圖：西北太平洋潛在熱帶氣旋】
【2025-09-15 12:10】
南海和西北太平洋近期的低壓區活動引起大家「又打風」的疑問，天文台昨日（14 日）表示，位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，預料潛在低壓區會大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受其影響，本週中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。至於網上傳聞指有強勁的熱帶氣旋下周進入南海，天文台在最新的「九天天氣預報」指，預料一個熱帶氣旋會在本週後期於菲律賓以東的西北太平洋形成，並於下週初移向呂宋一帶，隨後有較大機會移入南海北部。現時天文台預料下周二（23 日）本港離岸及高地吹 6 級強風。
天文台在昨日的「天氣隨筆」說，影響呂宋的高空擾動會於周一（15 日） 和周二（16 日）移近廣東沿岸及南海北部，但由於其位置較南，沿岸地區雖然有幾陣驟雨，但日間仍然有陽光及炎熱。
本周中後期驟雨增多
至於早前在菲律賓以東的兩個低壓系統，天文台指兩者彼此位置趨近，根據現時評估，兩個低壓系統的環流會在向西移動過程中逐漸「二合為一」，並在南海的廣闊低壓槽上發展為低壓區，在本週中後期大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受這個潛在低壓區影響，本週中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。現時各個電腦預報模式本周後期的雨量預報仍有分歧，其中人工智能電腦模式「盤古」就預期，珠江口一帶雨量較多。
下周或有熱帶氣旋移近呂宋
至於比起上述兩個低壓系統位置更遠的西北太平洋，從衛星圖像見到該處有另一個對流雲團。天文台預料，這個對流雲團是與本週後期可能於該區發展及逐漸增強的低壓區相關，該低壓系統會於下週初移向呂宋一帶，不同電腦預報模式對其後續發展仍有分歧，天文台表示會繼續密切監測低壓系統的發展。
【各大預報模式最新評估】
目前多個預報模式都預計下周初會有熱帶氣旋進入南海，不過強度和移動速度就沒有一致共識。以下周二（23 日）早上 8 時作為時間點，歐洲中期天氣預報中心人工智能預報模式「AIFS」指熱帶氣旋屆時正橫過呂宋海峽；AI 模式「風烏」指熱帶氣旋強度較高，跟本港保持約 400 公里距離；「伏羲」指熱帶氣旋強度較弱，移速慢於風烏的估算；至於「盤古」指熱帶氣旋屆時橫過呂宋海峽後進入南海，強度高過伏羲的估算。由於距離下周二尚有 8 日時間，熱帶氣旋的路徑和表現仍然有變數，未來數天宜繼續留意最新進展。
其他人也在看
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
打風｜天文台：雙旋風醞釀來襲 周三晚發一號風球 (9月17日更新)
【9月17日更新】天文台表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（17日）稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。天文台預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。 受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流am730 ・ 3 小時前
荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲
美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo
行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，正如早前傳媒放風，李家超公布增加大學的非資助學額，讓非本地生以自費方式留學香港，比例由 40% 增至 50%。李家超強調，現時政府每年提供 1.5 萬個資助學額給本地生會明確維持，不會減少。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
施政報告2025 AI效能提升｜1823熱線強化 10億元成立AI研發院 沙嶺數據園區招標｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今（17 日）於立法會發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告，其中大篇幅提及人工智能（AI），如成立「AI效能提升組」，應用在政府工作提升效能包括政府統計處、1823服務我。另外在強化AI數據優勢方面，政府今年內會推出北區沙嶺約10公頃數據園區發展用地，作市場招標，推動數據及AI相關產業發展。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰
陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
施政報告2025文憑試｜教育局打擊「借殼辦學」 設舉報機制及突擊巡查 訂「私校名冊」｜Yahoo
早前接連有學校被指「借殼」予內地機構辦學，讓內地生修讀香港 DSE 課程，然後以「本地生」名義報考香港本地大學。行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，提及教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法，已設立舉報機制，並會突擊巡查。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
施政報告2025公務員問責｜李家超：設部門首長責任制查找不足 可革職、扣薪降級｜Yahoo
行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，其中提出建立「部門首長責任制」，如發現公務員缺失，嚴重可警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。此外，李家超亦說會成立「AI 效能提升組」，統籌和指導各政府部門有效應用 AI 技術，並研究重組不合時宜的工作流程。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 7 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
【娛事者】港片告急：電影金像獎入圍有危機
港產片近年進入低潮，今年尤其嚴重，以票房計，迄今為止，仍未有一套港片票房能突破1400萬。但這情況或許有轉機，麥浚龍執導的《風林火山》，終鐵定10月1號正式公映。之前電影在康城曝光，反應不似預期，評語大都是影像出色，說故事欠清晰。雖然如此，若以入場慾來計，《風林火山》是爆棚，Juno加上金城武、劉青雲和古天樂，影片票房該不是問題，今年港片票房的弱勢，就有待《風林火山》來突破。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今（17 日）於立法會發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告，其中提到會推廣寵物友善場景，推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆將有明確標識，李家超指，相信寵物餐廳可為業界帶來全新商機。Yahoo新聞 ・ 54 分鐘前
傳馬雲強勢回歸 阿里股價創近4年高 市值重上逾3萬億元
阿里巴巴(9988)創辦人馬雲據報已強勢回歸，並積極推動人工智能(AI)發展。公司內部留言板更貼出「MAGA」標語，意指「Make Alibaba Great Again」，中文為「讓阿里巴巴再次偉大」。受消息帶動，阿里巴巴股價今日(17日)再升逾3%，高見159.6港元，創近四年新高，總市值回升至超過3萬億港元。am730 ・ 4 小時前
女神配對計劃︱細John姜卓文被鬧hurt爆關嘉敏 承認互有火花 形容自己「貪心貪玩」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》星期日晚播出大結局，5位女神當中選擇單身嘅關嘉敏Carman，反而成為節目焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 5 小時前
天氣｜天文台會在今晚發出一號戒備信號(12:05)
【Now新聞台】(12:05)天文台表示，位於呂宋的熱帶氣旋會在今日(9月17日)稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號，預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四(9月18日)稍後至星期五(9月19日)改發更高熱帶氣旋警告信號。天文台指，受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。另一方面，預料另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。(07:00)天文台取消黃色暴雨警告信號。(06:21)預料猛烈陣風繼續吹now.com 新聞 ・ 2 小時前