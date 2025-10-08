港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，有市民與子女追風逐浪，最終墮海需救援。保安局局長鄧炳強回覆立法會時，再次指出政府強烈譴責在颱風期間追風逐浪，批評是罔顧安全及極度自私的行為。鄧炳強指，近期警方已拘捕 4 人，涉疏忽照顧兒童、違反《泳灘規例》等；警方亦會積極跟進其他相關個案，適時發布相關執法及行動，以表明對同類行為的「零容忍」態度。
鄧炳強回覆立法會議員林琳的查詢指，針對在惡劣天氣時前往海邊或高危地點觀浪的行為，有多條法例可規範，包括「疏忽照顧兒童」罪；如有追風人士拒絕聽從警務人員指示，可以「阻差辦公」罪名拘捕。此外，當局可分別以《泳灘規例》、《遊樂場地規例》和《郊野公園及特別地區規例》，封閉泳灘、遊樂場地和郊野公園，禁止市民進入。
當局強調對於追風逐浪行為「零容忍」。在樺加沙襲港期間，警方嚴厲執法，包括進行 3 次執法行動，共拘捕 4 人，相關人士在颱風期間帶同年幼子女前往海邊或高危地點追風逐浪，涉嫌觸犯《侵害人身罪條例》的「疏忽照顧兒童」罪。另外，一名男子在已封閉的屯門黃金泳灘游泳，涉嫌違反《泳灘規例》規定，警方已向法庭申請傳票檢控該名人士。
首8個月游泳或滑浪致3宗遇溺
當局亦列出在黃色、紅色或黑色暴雨警告，或三號或以上熱帶氣旋警告生效時，當局派出的救援行動數字。今年首 8 個月，消防處、警務處及政府飛行服務隊，曾派員處理由露營或行山等而引致的攀山拯救有 10 宗，出動了 103 人。由游泳或滑浪等而引致的遇溺事故有 3 宗，共出動 123 人處理。
