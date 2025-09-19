打風｜三號強風信號生效 天文台今晚評估是否發更高信號(陳佩彤報道)

【Now新聞台】三號強風信號生效，預料今日日間大部分時間維持。天文台表示，強烈熱帶風暴米娜將於黃昏前後登陸廣東東部沿岸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

兩個風暴先後逼近本港，率先靠近的強烈熱帶風暴米娜為本港帶來陣陣強風，在尖沙咀碼頭有人風雨不改來釣魚，不少遊客繼續到維港拍照。

東莞遊客梁小姐：「來之前會有擔心，因為我們要回去，擔心我們到時候回不去，但來了之後發現(天氣)還挺好的。」

浙江遊客陳小姐：「現在還可以，現在我感覺風蠻涼爽的，感覺颱風還未登陸。根據天氣情況，如果颱風(風勢)很大，肯定要留在室內。」

過往是水浸黑點的鯉魚門三家村有不少船隻停泊在岸邊，水位未見上漲，不過風勢已經顯著增強。一海之隔的北角，有人無懼天氣變化繼續划艇。

天文台表示，現時高地吹強風，普遍風勢將會增強。

天文台高級科學主任張冰：「米娜的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口，並會為本港帶來幾陣狂風驟雨以及雷暴，稍後雨勢有時較大，市民請留意天氣變化。按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。」

天文台提醒，海面有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊，以及停止所有水上活動。

至於另一個有機會逼近香港的熱帶氣旋樺加沙，天文台預料會在未來數日顯著增強，可能達超強颱風強度，預料在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

