打風｜三號強風信號生效 至少維持至周日中午(李昌峻報道)

【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台表示，麥德姆凌晨至早上最接近本港，在本港西南約300公里外掠過，除非麥德姆烈風區更為靠近，否則三號強風信號將至少維持至中午12時。幼稚園及部分特殊學校周日停課。

打風前夕，風和日麗，早上在東岸板道，不少市民趁著天朗氣清出來晨運。

陳小姐：「只是三號信號，不是八號信號，八號信號都會照跑步，這個颱風看天文台預測，也不是很強勁。」

羅先生：「看情況，如果不是大風雨就沒有問題，(八號信號)當然不會(外出)，這麼危險，當然留在家中防風。」

本港今年已打12次風，打破1946年以來最高紀錄。天文台指，今年海洋條件有利熱帶氣旋形成，大氣環流亦令風暴更靠近香港。

梁先生：「擔心甚麼，日日都打風，(今年)打了12次。沒有甚麼分別，打到來便算，天大地大，難道不讓他打風嗎？」

至於在以往打風的水浸黑點鯉魚門，有商戶擺放沙包在門口。

羅小姐：「亦不到你擔心，真的水浸你也無得擔心，對吧？或者堆起沙包，盡量減輕損失，搬高貨物，惟有是這樣。」

亦有工程人員準備架設擋水板，防患於未然。

天文台指，麥德姆橫過南海北部並逐漸增強，繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。

天文台署理高級科學主任江如秋：「隨後天文台會視乎麥德姆的強度、烈風區與珠江口的距離以及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。」

天文台又預計本港中秋節天色好轉，早晚部分時間多雲，隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。

#要聞