打風｜三號強風信號至少到明早九時 熱帶氣旋樺加沙下周中靠近廣東沿岸 本港天氣將轉壞

【Now新聞台】熱帶風暴米娜已於廣東汕尾登陸，在本港以北100公里掠過，三號強風信號至少維持至明早9時，天文台發特別天氣提示；另一個熱帶氣旋樺加沙下周中將靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞。

兩個風暴先後逼近本港，率先靠近的熱帶風暴米娜威力未算太大。在尖沙咀碼頭，有人風雨不改來釣魚，亦有遊客來維港拍照。

東莞遊客梁小姐：「來之前會有擔心，因為我們要回去，擔心我們到時候回不去，但來了之後發現(天氣)還挺好的。」

廣告 廣告

浙江遊客陳小姐：「現在還可以，現在我感覺風蠻涼爽的。」

米娜逐漸遠離香港，不過緊接著下周有另一個熱帶氣旋樺加沙逼近香港，帶來惡劣的天氣。

天文台高級科學主任張冰：「預料樺加沙會在未來兩、三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度。按照現時預測，樺加沙會在下周中期靠近廣東沿岸，屆時本港天氣將會轉壞。」

天文台指，樺加沙相關的風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸，市民要做好準備。根據天文台九天天氣預報，下周三吹東北風七至八級，離岸及高地風力更高達十級。

#要聞