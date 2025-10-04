打風｜三號強風信號至少維持至周日中午(湯偉圓報道)

【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台預計颱風麥德姆在凌晨至早上最接近本港，除非相關烈風區更為靠近，否則三號強風信號將至少維持至中午12時。幼稚園及部分特殊學校周日停課。

本港今年已打12次風，打破1946年以來最高紀錄。天文台指，今年海洋條件有利熱帶氣旋形成，大氣環流亦令風暴更靠近香港。

梁先生：「擔心甚麼？日日都打風，(今年)打了12次。沒有甚麼分別，打到來便算，天大地大，難道不讓他打風嗎？」

以往打風的水浸黑點鯉魚門，有商戶擺放沙包在門口。

羅小姐：「亦不到你擔心，真的水浸你也無得擔心，對吧？或者堆起沙包，盡量減輕損失，搬高貨物，惟有是這樣。」

亦有工程人員準備架設擋水板，防患於未然。

入夜之後，中環海濱的風勢明顯增強，攤檔的風車都吹不停。天文台表示，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。

天文台高級科學主任唐宇煇：「按照現時最新的評估，麥德姆預計會在周日凌晨至早上最接近香港，於本港西南約300公里外掠過，預計除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低。」

天文台預計，周日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風，海會有大浪及湧浪，提醒市民遠離岸邊以及停止水上活動。

#要聞