打風．塔巴襲港｜八號信號期間有162宗塌樹報告 12人風暴期間受傷

【Now新聞台】八號信號懸掛近16小時，期間政府收到162宗塌樹報告及確認3宗水浸個案，有12人在風暴期間受傷。塔巴逐漸遠離本港，但多處仍吹烈風，有狂風大驟雨。

在深水灣海灘，海浪不斷拍打岸邊建築物，大浪湧上救生員塔。大澳水位上漲，掩蓋靠近岸邊的街道。同樣是低窪地區，鯉魚門風勢強勁，樹木被吹歪，燈柱用網加固後仍然倒塌，有舖位的圍板亦被吹塌。

渠務署的小禹排水機械人在三家村村口待命，預防水浸，村內店舖門口放置沙包擋水。

有茶餐廳負責人指天氣不似預期，但都要做足部署。

茶餐廳負責人李女士：「比我們的預期雷聲大雨點小。我們後面是海，所以我最擔心水漲。現時還未擔心完，因為怕稍後大雨。始終農曆十八，是天文大潮會水漲，所以未敢把東西放下來。」

大澳水位上漲，海水掩蓋靠近岸邊的街道，並湧上天后古廟。

大澳的海水高度曾升到海圖基準面以上3米，較平常高約0.6米，不過水已慢慢退去。

在大圍香粉寮新村，有村屋旁、逾三層樓高的大樹被吹至連根拔起，靠著屋頂，下面的私家車被樹壓著。

杏花邨對開海面在強風下，白頭浪不斷激起浪花，但有些習慣就打風都打不散。

李先生：「沒下雨我就在街跑，有下雨我就在商場跑。我通常周一、周四都跑步。不是很大風，大家說的輕磅，怕吹走我。我不怕的，對吧？」

吳先生：「沒問題，很普通的一個打風。我剛才從機場過來這裡是行駛不到的，是打著死火燈。剛才以時速30公里行駛，因為看不到，完全大風大雨到看不到。」

杏花邨岸邊設置了擋水板，預防水浸，民安隊亦不時到場巡視。

