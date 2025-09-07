打風．塔巴襲港｜天文台：晚上9時20分改發八號信號 料維持至周一早上11時

【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台表示，會考慮在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並至少維持至明早11時。教育局宣布所有日校明日停課。

中環碼頭不時下起大雨，湧浪拍打岸邊，望過對面的尖沙咀，彷彿罩起一層巨霧。

低窪地區之一的鯉魚門，過去在颱風期間都經常水浸，現場加裝擋水板防水。商戶也做好準備，擺放沙包之餘，也開始搬走原本放地下的貨品等。

餐廳負責人李小姐：「我們很緊張和想減輕損失，因為以往(颱風)天鴿和山竹浸壞所有雪櫃，今次希望將貨品升高，減少損失。(明早會何時回來看情況？)我會留守這裡，我們每一次都留守這裡睡帆布床，水入屋就走。」

至於另一個水浸黑點、柴灣環翠邨停車場，在樓梯入口等高位已加設擋水板，以防大量雨水湧入停車場。有車主則趕過來駛走愛車。

車主陳先生：「我泊了兩小時，知道有大雨前走。(因為大風所以搬其他停車場？)是，去第二個場。這裡出名水浸，不過停車場封了兩個最大的入水位，應該好少少。」

車主KHAN：「過去兩年我試過在這失去電單車。(為甚麼？)因為這裡太多水、水浸。(你會否駛走電單車)當然會，今晚我會將車泊在外面。」

紅磡碼頭不時颳起大風，有市民則趁雷雨區未到，繼續做運動和帶寵物散步。

天文台表示，塔巴採取西北或西北偏北移動路徑，預料為本港帶來狂風大驟雨。

天文台署理高級科學主任沈志泰：「預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸。八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。」

天文台提醒，受風暴潮影響，部分沿岸低窪地區有機會出現水浸，市民應為防範水浸做好準備。

