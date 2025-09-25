打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？

最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！

颱風混亂加劇負擔 顧客應多體諒？

樓主帖文一出，大量網友為職員抱不平，颱風當日麥當勞本已人滿為患，職員忙到停不下來仍被無理辱罵，有網民慨嘆該名情緒失控的顧客阻礙其他排隊人士取餐，職員被迫停下工作處理其投訴，卻無人出聲制止，場面混亂；也有人提到，服務業員工在颱風天仍需上班已非常辛苦，顧客應多點體諒，明白等候時間長是預料之中，若無耐性其實不宜外賣，反而在家煮食更好！有網友分享自身經歷，指用App落單後等45分鐘才能取餐，回家後發現少送食物，需再折返分店，但仍對職員保持禮貌，強調服務業員工不應被當成出氣筒，呼籲大家多點尊重。

樓主出帖望保護員工。（圖片來源：kaka._.024@threads）

職員無辜受辱 網友籲M記改善App

另外有網友認為，颱風或高峰期人流過多時，市民應避免到麥當勞買外賣，以免加重前線員工負擔；有人直言，見到長龍仍堅持排隊的顧客，就應「交時間稅」，為自己的選擇負責；亦有網友批評麥當勞App問題頻生，導致員工平白受到不公對待，建議麥當勞盡快改善系統，減輕前線壓力。不知讀者看法如何？

網友慨嘆無人發聲幫忙

多點體諒

真

欺善怕惡？

一人讓一步

為自己的選擇負責

圖片來源：kaka._.024@threads

