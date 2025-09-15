Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？

今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。

廣告 廣告

天文台預測首兩個低壓系統會在向西移動過程中逐漸合併，形成低壓區後移向海南島一帶，但強度及路徑仍存在變數。（Getty Images）

本周中後期天氣轉差 周四起風力增強

天文台預料本周三開始，南海中部低壓區會逐步整合並形成風暴系統，有機會逐漸北移影響香港。這個潛在風暴預計在周四至周五最接近香港，屆時本港會吹東風4至5級，高地間中達6級強風水平。根據9天天氣預報，受首個風暴系統影響，本港天氣會由周三（17日）開始轉差。周三日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。到周四及周五（18日及19日），情況會明顯轉差，出現驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台指出，各電腦預報模式對本周四、五的雨量預報存在分歧。歐洲模式預測廣東東部會有較強降雨；人工智能「風烏」模式則預測較強降雨在廣東西部；而「盤古」AI模式顯示珠江口一帶雨量較多，周五全日總雨量可能超過100毫米。

電腦預報模式對本周後期雨量預報存在分歧，歐洲模式與AI模式預測的較強降雨區域各有不同，市民需密切留意最新消息。（天文台圖片）

天文台九天天氣預報顯示，本周三起天氣逐漸轉差，周四、五出現狂風雷暴，高地風力間中達6級強風水平。（天文台圖片）

第二波風暴威力更強 AI預測或達颱風級別

根據人工智能預報模式「風烏」最新預測，首兩個合併的低壓區會向西移動，直指海南島。第一個生成的風暴結構較鬆散，相對較弱。但緊隨其後的第二個風暴威力明顯較強，由於有較長時間在海上發展，預計會增強至颱風級別，組織更緊密，可能在香港以南約400公里外掠過。

3大AI天氣模型「風烏」、「盤古」及「伏羲」均預測，9月19日至23日（周五至下周二）會有巨型熱帶氣旋進入南海，闖入香港800公里範圍。當中「盤古」AI預測，該熱帶氣旋會在9月22至23日（下周一至二）最接近香港，進入香港400公里範圍，隨後穿過海南島在越南登陸。

至於第3個潛在低壓系統，天文台指其威力最強，會在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋發展並逐漸增強，下周初移向呂宋一帶。多個預報模式都預料會橫過呂宋進入南海北部，甚至達到颱風級別。歐洲中期天氣預報中心AI系統「AIFS」更預測下周三可能在香港登陸，但天文台提醒相關數據由電腦直接輸出，未經氣象主任調整，變數仍大，市民應以官方發布的最新天氣報告為準。

天文台預測本周三南海中部低壓區會逐步整合形成風暴，並有機會北移影響香港。（Getty Images）

多個電腦預報模式對第三個低壓系統路徑預測，顯示會橫過呂宋進入南海北部，威力達颱風級別，但後續發展仍有分歧。（天文台圖片）

颱風影響行程可以claim旅保？

已計劃外遊的港人，相信最擔心的一定要受颱風影響行程！想旅程有保障，即使有更改、延遲，都有金錢賠償以補賠額外使費，就要記得訂機票後立即買旅保。如不幸遇上颱風或惡劣天氣影響行程，根據香港保險業監管局（IA）的指引，大部分保險公司都會要求受保人在事故發生後、返港後之指定時間內提交書面索償申請，通常是30天內，若延誤通知，保險公司或會拒絕受理。如在外地滯留，建議即時致電保險公司24小時緊急支援熱線，以獲取即時協助。至於申請索償時，最耗時、影響賠償的就是相關文件，記得要準備好以下的正本文件！

已填妥的索償申請表

保單證明或保單號碼

登機證、電子機票、護照出入境紀錄

航空公司發出之延誤或取消證明文件

酒店／行程預訂資料、額外住宿或膳食收據

身份證明文件副本及銀行戶口資料

想知道外遊遇上打風、惡劣天氣，如何向保險公司索償？按這裡細閱詳情

即睇旅遊保險選擇

更多相關文章：

你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？

香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫

香港機場親子設施地圖｜一文睇清嬰兒室/沖奶熱水機/BB車租用服務 小朋友放電遊戲設施在這幾個閘口

香港機場推「免費中轉遊」！免費帶轉機旅客遊走黃大仙、星光大道 預告郊外遊路線12月登場

香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店買一晚送一晚優惠！每晚人均$397.5起、包雙人早/午/晚餐

香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車

香港JP超動感世界優惠低至7折！每人每小時$127起 日本著名遊樂場JOYPOLIS登港、首個超音鼠主題互動遊樂場

香港好去處｜MegaBox動漫文化祭《鬼滅之刃》打卡熱點！動漫造型大跳霹靂舞＋溜冰派對＋Pickleball

香港Staycation優惠｜西貢WM酒店優惠、人均$875起！免費升級露台房包雙人早餐、熊公仔連氣球、蛋糕氣酒、週年/生日佈置

香港好去處｜Merry Balloon香港首個輕氣球巡遊！近20個人氣角色現身維港上空