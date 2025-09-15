銀債開售｜專家建議抽 30 手
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。
本周中後期天氣轉差 周四起風力增強
天文台預料本周三開始，南海中部低壓區會逐步整合並形成風暴系統，有機會逐漸北移影響香港。這個潛在風暴預計在周四至周五最接近香港，屆時本港會吹東風4至5級，高地間中達6級強風水平。根據9天天氣預報，受首個風暴系統影響，本港天氣會由周三（17日）開始轉差。周三日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。到周四及周五（18日及19日），情況會明顯轉差，出現驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。
天文台指出，各電腦預報模式對本周四、五的雨量預報存在分歧。歐洲模式預測廣東東部會有較強降雨；人工智能「風烏」模式則預測較強降雨在廣東西部；而「盤古」AI模式顯示珠江口一帶雨量較多，周五全日總雨量可能超過100毫米。
第二波風暴威力更強 AI預測或達颱風級別
根據人工智能預報模式「風烏」最新預測，首兩個合併的低壓區會向西移動，直指海南島。第一個生成的風暴結構較鬆散，相對較弱。但緊隨其後的第二個風暴威力明顯較強，由於有較長時間在海上發展，預計會增強至颱風級別，組織更緊密，可能在香港以南約400公里外掠過。
3大AI天氣模型「風烏」、「盤古」及「伏羲」均預測，9月19日至23日（周五至下周二）會有巨型熱帶氣旋進入南海，闖入香港800公里範圍。當中「盤古」AI預測，該熱帶氣旋會在9月22至23日（下周一至二）最接近香港，進入香港400公里範圍，隨後穿過海南島在越南登陸。
至於第3個潛在低壓系統，天文台指其威力最強，會在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋發展並逐漸增強，下周初移向呂宋一帶。多個預報模式都預料會橫過呂宋進入南海北部，甚至達到颱風級別。歐洲中期天氣預報中心AI系統「AIFS」更預測下周三可能在香港登陸，但天文台提醒相關數據由電腦直接輸出，未經氣象主任調整，變數仍大，市民應以官方發布的最新天氣報告為準。
颱風影響行程可以claim旅保？
已計劃外遊的港人，相信最擔心的一定要受颱風影響行程！想旅程有保障，即使有更改、延遲，都有金錢賠償以補賠額外使費，就要記得訂機票後立即買旅保。如不幸遇上颱風或惡劣天氣影響行程，根據香港保險業監管局（IA）的指引，大部分保險公司都會要求受保人在事故發生後、返港後之指定時間內提交書面索償申請，通常是30天內，若延誤通知，保險公司或會拒絕受理。如在外地滯留，建議即時致電保險公司24小時緊急支援熱線，以獲取即時協助。至於申請索償時，最耗時、影響賠償的就是相關文件，記得要準備好以下的正本文件！
已填妥的索償申請表
保單證明或保單號碼
登機證、電子機票、護照出入境紀錄
航空公司發出之延誤或取消證明文件
酒店／行程預訂資料、額外住宿或膳食收據
身份證明文件副本及銀行戶口資料
想知道外遊遇上打風、惡劣天氣，如何向保險公司索償？按這裡細閱詳情
香港天文台：按這裏
