颱風樺加沙｜打風想打牌約雀局，麻將計番大全要出動！清一色對對糊計幾番？十八羅漢、九子連環點樣食？
因為颱風樺加沙，一眾市民都到了超市掃貨之餘，手機裡面的「打牌Group」又再響起！一眾「雀友」在蠢蠢欲動，想來一場打風限定的雀局。「樺加沙特別版麻雀大賽」準備就緒，打牌要計番無頭緒的話，為你準備好麻將計番大全。各位打牌同時都要注意安全，做足防風措施呢！
麻將基本知識
計番前先同大家講解麻將的基本資料，一副麻將有144隻，分為筒子、索子、萬子、番子及花牌。
疊牌時，如果要花就上下疊起18棟，不打花就17棟。拎牌，第一個拎就拎14隻再打1隻先，其他3位拎13隻，再摸牌再打，如此類推。
「順子」：由筒子、索子、萬子連續三隻數字牌組成
「刻子」：三隻相同的牌
「眼」：兩隻一樣的牌
在廣東牌來說，大家一向習慣打「三番起糊」，點為之三番，不用心急，下面會講。
「食糊」：最快集齊4組1對即贏，組合的意思最基本是「順子」與「刻子」要有4組；再加1對「眼」，即兩隻相同的牌。除非特殊牌，如十三幺，就不是這款配搭，這類牌下面再解釋。
例子：
第1組「順子」：五萬、六萬、七萬
第2組「順子」：七萬、八萬、九萬
第3組「刻子」：二萬、二萬、二萬
第4組「刻子」：東、東、東
1組「眼」：中、中
集齊4組1對，你就可以食糊啦！
「食詐糊」：即是你以為自己食糊但原來錯了，可能因為少了牌「小相公」或者多了牌「大相公」
「爆棚」：假如你們設定最多是八番或十番，超過了就「爆棚」。
麻將計番數教學
一番
正花
一副麻雀有八隻花牌，「春、夏、秋、冬」及「梅、蘭、菊、竹」，或者是分為中國數目字一至四及阿拉伯數目字1－4。當食糊時持有與自己「門風」（東、南、西或北）相對應的花牌， 就能計一番。東位為 1 號花、「春」及「梅」；南位為 2 號花、「夏」及「蘭」；西位為3號花、「秋」及「菊」；北位為4號花、「冬」及「竹」。
無花：食糊時牌面沒有持有任何一隻花牌，即可計一番。
自摸：自己摸到食糊的牌
三元牌：食糊時牌面有「中」、「發」、「白板」任何一款番子組成的「刻子」，即可加一番
門風牌及圈風牌
「門風牌」即是指當食糊時，牌面有與門風相對應的「東」、「南」、「西」、「北」的「刻子」，例如：坐西位的一家，如果有西的刻子，就可加一番。
另外，若果在東圈時，玩家持有三隻東組成的「刻子」，就是「圈風牌」，可以計一番，當同時集齊相同的「門風牌」及「圈風牌」，就會計兩番，如「雙番東」。
門前清：全副牌都是自己摸，沒有「上」、「碰」或者「槓」過牌的情況下食糊，即計一番，但當打花牌時就不計算「門前清」的番數。
簡單花么：牌型有一或九的刻子。
明槓：自己有刻子，剛好別人再打，你可以開槓。
搶槓：當其他人槓牌時，那隻恰好是你能夠食糊的牌，就可立即「搶槓」計一番。
槓上自摸：明槓、暗槓或加槓後摸取的牌，剛好可以食糊，即加一番，另計自摸一番。
莊家：莊家食糊多算一番，出衝也要多賠一番。
海底撈月
靠自摸食出牌局最後一隻牌，即計一番，另外再計自摸一番，但要留意，槓上開花最後一隻牌就不會視為「海底撈月」。
兩番
一台花
食糊時持有「春、夏、秋、冬」、「梅、蘭、菊、竹」或同一款數字系列的花牌，即計兩番，而正花番數則不再計算。
三番
花糊：在全副麻將的8隻花牌當中，只要摸到其中7隻，就可以選擇即時食糊，或繼續打牌。
對對糊：全副牌只有四組「刻子」及一對「眼」。
混一色：食糊時牌面除了有番子之外，其餘牌全是同一款花色，即筒子、索子或萬子。
暗槓：自己有4隻相同的牌，可以自己暗暗開槓。
雙暗刻：自己集齊兩對暗刻子或暗槓，或一暗刻一暗槓。
斷幺九（斷幺／短幺）：沒有一、九或番子。
三色同順：牌型有三副同數不同門之順子。例子：「一、二、三萬＋一、二、三筒＋一、二、三索」，過三組就是三色同順，另再加一組順子或刻子，再加一對眼，就食糊。
五門齊（五福臨門／五族共和）：筒、索、萬、風牌、三元牌五種牌全部集齊。
五番
小三元：食糊時包含「中」、「發」、「白板」其中兩組「刻子」及一對「眼」，同時不再計三元牌番數。
六番
小四喜：食糊牌面以「東」、「南」、「西」及「北」組成三組「刻子」及一對「眼」。
七番
清一色：全副牌是同一款花色，沒有番子。
八番
大三元：全副牌包含「中」、「發」、「白板」三款刻子。
槓上槓自摸：連續兩次明槓或暗槓之後自摸，即計八番，如中間有補花，則只視為一番的「槓上自摸」。
大花糊：又叫「八仙過海」，即一家摸晒八隻花牌。
坎坎糊：全副牌有四組「刻子」及一對「眼」，當中不可以碰牌及槓牌，而且必需靠自摸食糊。
十番
字一色：全副牌以「東」、「南」、「西」、「北」、「中」、「發」或「白板」組成。
清么九：全副牌只有「一」、「九」的「刻子」及一對「眼 」。
九子連環：牌面集齊同一隻花色的「一、一、一、二、三、四、五、六、七、八、九、九、九」，再加同花色的其中任何一隻牌。
十三番
大四喜：全副牌集齊「東」、「南」、「西」、「北」四組「刻子」及一對「眼」。
十三么：全副牌集齊「一萬」、「九萬」、「一筒」、「九筒」、「一索」、「九索」、「東」、「南」、「西」、「北」、「中」、「發」、「白板」，再加以上其中一隻牌組成一對「眼」，同時可以搶暗槓。
十八羅漢：食糊時有四組槓牌及一對「眼」，牌面上共有十八隻牌，故此稱為「十八羅漢」。
天糊：莊家一開局就食糊，同時可以雞糊牌面糊牌，即使補花後都可食糊，但暗槓後食糊就不計「天糊」。
地糊：開局後，閒家食莊家打出的第一隻牌。
假如你是清一色對對糊，那就清一色（七番）＋對對糊（三番），就等於十番。如果是自摸就加多一番，即十一番。其他組合也是差不多做法，將自己的牌組合成愈多番數就愈賺！
當拎到手唔好嘅牌都不用傷心，好似電影《哩咕哩咕新年財》，劉德華說過，拎到手爛牌都要畀心機盡力打，因為「人品好，自然牌品好」，祝各位打牌旗開得勝！
