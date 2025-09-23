颱風樺加沙｜打風想打牌約雀局，麻將計番大全要出動！清一色對對糊計幾番？十八羅漢、九子連環點樣食？

因為颱風樺加沙，一眾市民都到了超市掃貨之餘，手機裡面的「打牌Group」又再響起！一眾「雀友」在蠢蠢欲動，想來一場打風限定的雀局。「樺加沙特別版麻雀大賽」準備就緒，打牌要計番無頭緒的話，為你準備好麻將計番大全。各位打牌同時都要注意安全，做足防風措施呢！

打麻將是新年的必備活動，而且老少咸宜。（Getty Images）

麻將基本知識

計番前先同大家講解麻將的基本資料，一副麻將有144隻，分為筒子、索子、萬子、番子及花牌。

疊牌時，如果要花就上下疊起18棟，不打花就17棟。拎牌，第一個拎就拎14隻再打1隻先，其他3位拎13隻，再摸牌再打，如此類推。

廣告 廣告

「順子」：由筒子、索子、萬子連續三隻數字牌組成

「刻子」：三隻相同的牌

「眼」：兩隻一樣的牌

在廣東牌來說，大家一向習慣打「三番起糊」，點為之三番，不用心急，下面會講。

「食糊」：最快集齊4組1對即贏，組合的意思最基本是「順子」與「刻子」要有4組；再加1對「眼」，即兩隻相同的牌。除非特殊牌，如十三幺，就不是這款配搭，這類牌下面再解釋。

例子：

第1組「順子」：五萬、六萬、七萬

第2組「順子」：七萬、八萬、九萬

第3組「刻子」：二萬、二萬、二萬

第4組「刻子」：東、東、東

1組「眼」：中、中

集齊4組1對，你就可以食糊啦！

「食詐糊」：即是你以為自己食糊但原來錯了，可能因為少了牌「小相公」或者多了牌「大相公」

「爆棚」：假如你們設定最多是八番或十番，超過了就「爆棚」。

麻將計番數教學

一番

正花

一副麻雀有八隻花牌，「春、夏、秋、冬」及「梅、蘭、菊、竹」，或者是分為中國數目字一至四及阿拉伯數目字1－4。當食糊時持有與自己「門風」（東、南、西或北）相對應的花牌， 就能計一番。東位為 1 號花、「春」及「梅」；南位為 2 號花、「夏」及「蘭」；西位為3號花、「秋」及「菊」；北位為4號花、「冬」及「竹」。

當坐東位食糊時，持有與自己相對應的花牌，即是1號花，就能計一番，如有兩隻1號花「孖一」，就有兩番。

無花：食糊時牌面沒有持有任何一隻花牌，即可計一番。

食糊時牌面沒有持有任何一隻花牌，就是「無花」，即可計一番。

自摸： 自己摸到食糊的牌

三元牌：食糊時牌面有「中」、「發」、「白板」任何一款番子組成的「刻子」，即可加一番

食糊時牌面有「中」、「發」、「白板」任何一款番子組成的「刻子」，即可加一番。

門風牌及圈風牌

「門風牌」即是指當食糊時，牌面有與門風相對應的「東」、「南」、「西」、「北」的「刻子」，例如：坐西位的一家，如果有西的刻子，就可加一番。

另外，若果在東圈時，玩家持有三隻東組成的「刻子」，就是「圈風牌」，可以計一番，當同時集齊相同的「門風牌」及「圈風牌」，就會計兩番，如「雙番東」。

東圈時，如果莊家持有三隻東組成的「刻子」，就是同時集齊「門風牌」及「圈風牌」，稱為「雙番東」，會計兩番。

門前清： 全副牌都是自己摸，沒有「上」、「碰」或者「槓」過牌的情況下食糊，即計一番，但當打花牌時就不計算「門前清」的番數。

簡單花么： 牌型有一或九的刻子。

明槓 ：自己有刻子，剛好別人再打，你可以開槓。

搶槓： 當其他人槓牌時，那隻恰好是你能夠食糊的牌，就可立即「搶槓」計一番。

槓上自摸： 明槓、暗槓或加槓後摸取的牌，剛好可以食糊，即加一番，另計自摸一番。

莊家：莊家食糊多算一番，出衝也要多賠一番。

槓完紅中後，摸到四萬食糊，就是「槓上自摸」的例子。

海底撈月

靠自摸食出牌局最後一隻牌，即計一番，另外再計自摸一番，但要留意，槓上開花最後一隻牌就不會視為「海底撈月」。

靠自摸食出牌局最後一隻牌，即是「海底撈月」，計一番。另外再計自摸一番，但要留意，槓上開花最後一隻牌就不會視為「海底撈月」。

兩番

一台花

食糊時持有「春、夏、秋、冬」、「梅、蘭、菊、竹」或同一款數字系列的花牌，即計兩番，而正花番數則不再計算。

食糊時持有阿拉伯數目字1－4系列的花牌，即計「一台花」，會有兩番。

三番

花糊：在全副麻將的8隻花牌當中，只要摸到其中7隻，就可以選擇即時食糊，或繼續打牌。

如果摸到7隻花牌，可以選擇即時食糊，或繼續打牌。

對對糊：全副牌只有四組「刻子」及一對「眼」。

「對對糊」是指全副牌只有四組「刻子」及一對「眼」。

混一色：食糊時牌面除了有番子之外，其餘牌全是同一款花色，即筒子、索子或萬子。

「混一色」食糊時，牌面除了有番子之外，其餘牌全是同一款花色，即筒子、索子或萬子。

暗槓 ：自己有4隻相同的牌，可以自己暗暗開槓。

雙暗刻 ：自己集齊兩對暗刻子或暗槓，或一暗刻一暗槓。

斷幺九（斷幺／短幺） ：沒有一、九或番子。

三色同順： 牌型有三副同數不同門之順子。例子：「一、二、三萬＋一、二、三筒＋一、二、三索」，過三組就是三色同順，另再加一組順子或刻子，再加一對眼，就食糊。

五門齊（五福臨門／五族共和）：筒、索、萬、風牌、三元牌五種牌全部集齊。

五番

小三元：食糊時包含「中」、「發」、「白板」其中兩組「刻子」及一對「眼」，同時不再計三元牌番數。

如果有「中」、「發」、「白板」其中兩組「刻子」及一對「眼」，就是「小三元」。

六番

小四喜：食糊牌面以「東」、「南」、「西」及「北」組成三組「刻子」及一對「眼」。

食糊時牌面以「東」、「南」、「西」及「北」的番子，組成三組「刻子」及一對「眼」。

七番

清一色：全副牌是同一款花色，沒有番子。

「清一色」簡單易明，就是全副牌是同一款花色，沒有番子。

八番

大三元：全副牌包含「中」、「發」、「白板」三款刻子。

「大三元」就是全副牌包含「中」、「發」、「白板」三款刻子。

槓上槓自摸：連續兩次明槓或暗槓之後自摸，即計八番，如中間有補花，則只視為一番的「槓上自摸」。

八番的「槓上槓自摸」是指連續兩次明槓或暗槓之後自摸食糊，如中間有補花，則只視為一番的「槓上自摸」。

大花糊：又叫「八仙過海」，即一家摸晒八隻花牌。

「大花糊」即一家摸晒八隻花牌食糊。

坎坎糊：全副牌有四組「刻子」及一對「眼」，當中不可以碰牌及槓牌，而且必需靠自摸食糊。

全副牌有四組「刻子」及一對「眼」，當中不可以碰牌及槓牌，而且必需靠自摸食糊。

十番

字一色：全副牌以「東」、「南」、「西」、「北」、「中」、「發」或「白板」組成。

「字一色」是指全副牌以「東」、「南」、「西」、「北」、「中」、「發」或「白板」的番子組成。

清么九：全副牌只有「一」、「九」的「刻子」及一對「眼 」。

全副牌只有「一」、「九」的「刻子」及一對「眼 」。

九子連環：牌面集齊同一隻花色的「一、一、一、二、三、四、五、六、七、八、九、九、九」，再加同花色的其中任何一隻牌。

牌面集齊同一隻花色的「一、一、一、二、三、四、五、六、七、八、九、九、九」，再加同花色的其中任何一隻牌，就是「九子連環」。

十三番

大四喜：全副牌集齊「東」、「南」、「西」、「北」四組「刻子」及一對「眼」。

「大四喜」是全副牌集齊「東」、「南」、「西」、「北」四組「刻子」及一對「眼」。

十三么：全副牌集齊「一萬」、「九萬」、「一筒」、「九筒」、「一索」、「九索」、「東」、「南」、「西」、「北」、「中」、「發」、「白板」，再加以上其中一隻牌組成一對「眼」，同時可以搶暗槓。

「十三么」是全副牌集齊「一萬」、「九萬」、「一筒」、「九筒」、「一索」、「九索」、「東」、「南」、「西」、「北」、「中」、「發」、「白板」，再加以上其中一隻牌組成一對「眼」，同時可以搶暗槓。

十八羅漢：食糊時有四組槓牌及一對「眼」，牌面上共有十八隻牌，故此稱為「十八羅漢」。

食糊時有四組槓牌及一對「眼」，牌面上共有十八隻牌，故此稱為「十八羅漢」。

天糊：莊家一開局就食糊，同時可以雞糊牌面糊牌，即使補花後都可食糊，但暗槓後食糊就不計「天糊」。

莊家一開局就食糊，同時可以雞糊牌面糊牌，即使補花後都可食糊，但暗槓後食糊就不計「天糊」。

地糊：開局後，閒家食莊家打出的第一隻牌。

開局後，閒家食莊家打出的第一隻牌，就是「地糊」。

假如你是清一色對對糊，那就清一色（七番）＋對對糊（三番），就等於十番。如果是自摸就加多一番，即十一番。其他組合也是差不多做法，將自己的牌組合成愈多番數就愈賺！

當拎到手唔好嘅牌都不用傷心，好似電影《哩咕哩咕新年財》，劉德華說過，拎到手爛牌都要畀心機盡力打，因為「人品好，自然牌品好」，祝各位打牌旗開得勝！

只要bookmark晒以上打牌計番攻略，就算是麻將新手，都不怕會收少錢！（Getty Images）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

處女座日蝕又遇上秋分，「新的開始」新月能量超強！在混亂中「重建秩序」改掉壞習慣｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

MBTI「專屬顏色」是什麼？日本色票測驗網上瘋傳：INTP「霧冬藍」超美，16型人格色票一次看

2025蛇年12生肖運程開運大吉指南！犯太歲、攝太歲、化解、幸運顏色及數字、吉日吉時全攻略