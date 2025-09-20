打風｜樺加沙下周逼近周三吹烈風至暴風 國泰及大灣區航空作特別票務安排

【Now新聞台】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，而另一熱帶氣旋樺加沙有機會以超強颱風強度，在下周中期靠近廣東沿岸。

樺加沙在未來一兩日移向呂宋海峽一帶，並顯著增強，其中心不會經過菲律賓及台灣等陸地，因此預料樺加沙有機會保持超強颱風的強度。按照現時預測，下周二及周三天氣逐漸轉壞，風勢顯著增強，周三吹烈風至暴風，有狂風大驟雨及雷暴。由於受風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。天文台提醒市民做好防風及防水浸準備。

廣告 廣告

另外，國泰航空及大灣區航空表示，因應樺加沙逼近，為原訂下周二至下周四出發的乘客作出特別票務安排，乘客可以更改機票或辦理退款。

#要聞