打風｜樺加沙下周逼近周三吹烈風至暴風 風暴潮影響沿岸水位或與天鴿及山竹相若

【Now新聞台】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，而另一熱帶氣旋樺加沙有機會以超強颱風強度在下周中期靠近廣東沿岸。

樺加沙在未來一兩日移向呂宋海峽一帶，並顯著增強。按照現時預測，下周二及周三天氣逐漸轉壞，風勢顯著增強，周三吹烈風至暴風，有狂風大驟雨及雷暴。由於受風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，天文台提醒市民做好防風及防水浸準備。

另外，國泰航空因應樺加沙逼近豁免原訂下周二至下周四出發航班的重新預訂機票及更改航點的手續費，乘客需要在下周四前完成相關手續。

