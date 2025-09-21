打風．樺加沙｜澳門當局呼籲市民提前儲糧應對

【Now新聞台】澳門當局亦稱，樺加沙的威脅急劇上升，呼籲全澳市民提早做好防風防水措施，低窪地區居民亦要提前了解撤離路線。

澳門氣象局預計樺加沙周三相當接近珠江口一帶，或在澳門100公里內掠過，有機會出現與天鴿或山竹相若水平的風暴潮，造成廣泛水浸。

當局呼籲市民準備好防水閘、沙包等防汛物資，亦要儲備飲用水、乾糧、急救包、充電器等，應付可能發生的停水停電。

警方已到低窪地區，向居民及商戶派發撤離計劃宣傳單張，提醒他們要密切留意天氣變化，水浸時避免使用地下停車場。

市政署亦已啟動緊急預案，周一供應澳門的主要鮮活食品會比平日增加50%。

#要聞