打風｜機管局：颱風吹襲期間機場不會關閉

餐飲市道低迷，但有餐飲連鎖集團生意逆市上升，當中太興集團（06811）上半年盈利就大增逾兩倍，跑贏大市。太興執行董事陳淑芳接受本報專訪時分享了逆市經營之道，認為集團優勢之一就是擁有多達19個品牌，具調整品牌組合的靈活性，今年擬再增一清湯腩門店品牌；面對港人北上及外遊，該集團加推引流產品，價格做到「物超所值」，並且強調與客人互動，提升對品牌的情感價值。 陳淑芳表示，太興集團現時已發展至擁有19個品牌，每年都有新品牌登場，如去年推出「安金稻」及「一橋拉麵」；新品牌價位比較優惠，令消費者覺得多一個新的菜種，集團針對現在香港市場的消費力去做這些品牌，門店面積比較小，靈活度高，而且餐種很清晰，容易做宣傳推廣，若市場反應好就會複製，今年底前會再新增一個品牌，屬清湯腩專門店。 對於現有品牌，陳淑芳指出，每個品牌都有自己風格，「每個品牌我們都希望做到top of mind，譬如我想食燒味，就會想起太興；如果我想食香港的冰廳味道，我會想起敏華冰廳，希望每個品牌做到優勢和風格。」她說，集團品牌大部分都是亞洲美食居多，以香港的美食為主打。 19蚊鵝瀨引起話題性 近期市民消費轉趨審慎，陳淑芳透露，集團運用引流

信報財經新聞 ・ 10 小時前