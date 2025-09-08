打風｜港鐵輕鐵逐步加密班次

【Now新聞台】港鐵和輕鐵正逐步加密班次。

荃灣綫、港島綫每2分鐘一班；南港島綫每3.5分鐘一班；觀塘綫黃埔至調景嶺站每6分鐘一班；何文田至調景嶺站每3分鐘一班；將軍澳綫北角至寶琳站每4分鐘一班；調景嶺至康城站每9分鐘一班。

東涌綫香港至青衣站每3至4分鐘一班；香港至東涌站每6至8分鐘一班；迪士尼綫每6分鐘一班；機場快綫每10分鐘一班；東鐵綫金鐘至羅湖站每3至6分鐘一班；金鐘至落馬洲站每10至12分鐘一班。

屯馬綫每3分鐘一班；輕鐵所有路綫每9至19分鐘一班；港鐵巴士恢復服務後每3至10分鐘一班。

#要聞