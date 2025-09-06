打風｜一號戒備信號生效 天文台：周日午夜12時至凌晨3時改發三號強風信號

【Now新聞台】一號戒備信號現正生效，天文台預料位於南海北部的熱帶低氣壓逐步增強，預料周日午夜12時至凌晨3時之間會改發三號強風信號。本港下午天氣極端酷熱，天文台一度錄得34.5度，上水更錄得高達37.6度。

即使暑假完結，但天氣繼續熱。在上水北區公園，溫度計下午一度顯示高達37度。這麼熱都無阻學生不想留在家的心，大熱天時落街打波，一支水兩份飲，補充水分消暑。

殷先生：「飲多些水，抹汗，打15至20分鐘就要休息一下。出些汗，人的抵抗力都會好點，排毒，吸收陽光，晚上睡得好點。」

楊先生：「今天真的非常頂不順，要撐傘，平日我都不用撐傘。(不用雨傘都不行了，對嗎？)是的，還要帶水。很難頂，根本上衣服都濕透了，一天都換兩次衣服。」

衞生署提醒市民，可以著淺色、寬鬆及通爽的衣物減少吸熱，亦有助排汗及散熱。

至於在中環碼頭，消暑指定動作就是食杯雪糕。

小朋友：「(雪糕好吃嗎？感覺今天天氣怎麼樣？)很熱。」

深圳遊客胡女士：「燥熱，有點那種很悶的熱感覺。這邊還好點，有點海風。」

深圳遊客周小姐：「會掉妝。(那怎麼辦？)只能用小風扇了。(效果還可以嗎？)沒太大效果，只是沒那麼熱。」

天文台表示，位於南海北部的熱帶氣旋逐步增強，並靠近廣東西部沿岸，預料其強風區將於周日逐漸影響珠江口一帶，本港周日風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密，周一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。

天文台署理高級科學主任沈志泰：「按照現時預測，熱帶氣旋會逐步增強，在星期一早上於香港西南面約200公里左右掠過，同一時間其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。」

受風暴潮影響，周一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

