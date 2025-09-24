《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
打風超市安排2025〡10號風球超市營業時間安排！一文睇盡惠康/百佳/Aeon/Donki/一田
打風先至發現屋企無儲糧要去超市入貨，馬上看看全港各大超市在颱風日的營業時間安排，即看Yahoo Food內文介紹：
打風超市開唔開？超強颱風「樺加沙」（Ragasa）殺到，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），是繼7月10日颱風韋帕之後，今年第二度發出10號風球。打風關係，令到不少餐廳及商店均暫停營業。若然在打風前夕未有儲糧安排，需要在惡劣天氣下前往超市掃貨，就要看看Yahoo Food為大家準備的打風超市安排，一文看清各大超市的營業時間安排！最重要的是出門時要注意安全！
1. 惠康超級市場：所有分店暫停營業
惠康宣佈在10號風球（十號颶風信號）懸掛期間，為保障員工安全，所有分店暫停營業。不便之處，敬請原諒。風勢減弱後，會再為大家更新分店的營業安排 。
2.香港百佳超級市場：全線分店暫停營業
百佳同樣於颱風日大部分分店照常營業，不過因應天文台現正懸掛10號風球，為保障員工安全同服務質素，全線分店將暫停營業。當風球降至8號後，將按實際情況，盡快恢復營業為大家提供服務，請留意最新公告。
PNS網購：
網購店取及送貨訂單於8號或以上颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。 Food Panda於8號或以上颱風訊號懸掛期間暫停服務。
3.Aeon Store Hong Kong：全部分店均暫停營業
AEON、AEON STYLE 及AEON SUPERMARKET內之超市將維持有限度服務，於8號烈風訊號懸掛期間的營業時間如下；改掛9號或以上颱風後，AEON、AEON STYLE 、AEON SUPERMARKET、Mono Mono、Daiso、Living Plaza全部分店均暫停營業。
4.Don Don Donki：9號或10號以上颱風暫停營業
總有一間在附近的Don Don Donki，在8號颱風訊號期間，DON DON DONKI全線分店照常營業。懸掛9號或10號風球以上後：全線DON DON DONKI分店暫停營業，並於回復3號颱風警告後恢復營業，開鋪時間將另行通知。
5.一田百貨：全線分店停止服務
全線一田、YATADAY及特別展場於8號風球下繼續按正常營業時間開店為大家服務。9號或10號以上颱風暫停營業。
6.Market Place：所有分店暫停營業
Market Place於9號或10號以上颱風，為保障顧客和同事安全，所有分店將暫停營業。風勢減弱後，會再為大家更新分店的營業安排。
7.Sogo Hong Kong：暫停服務
Sogo Hong Kong表示10 號風球現正懸掛，崇光銅鑼灣店及啟德店會暫停營業直至另行通知，敬請留意。
