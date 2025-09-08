八號信號至少維持至下午 1 時
打風超市安排2025〡8號風球超市營業時間安排！一文睇盡惠康/百佳/Aeon/Donki/一田
打風先至發現屋企無儲糧要去超市入貨，馬上看看全港各大超市在颱風日的營業時間安排，即看Yahoo Food內文介紹：
打風超市開唔開？颱風塔巴殺到，天文台宣佈8號風球（八號颱風信號）至少維持至下午1時，打風最好就是留在家中。打風關係，令到不少餐廳及商店均暫停營業。若然在打風前夕未有儲糧安排，需要在惡劣天氣下前往超市掃貨，就要看看Yahoo Food為大家準備的打風超市安排，一文看清各大超市的營業時間安排！最重要的是出門時要注意安全！
1. 惠康超級市場：大部分分店照常營業
八號颱風信號現正懸掛，惠康於8號風球之下，大部分分店會照常營業至正常關門時間。而以下惠康分店*會暫停服務。所有網購送貨暫停服務，請留意惠康App或短訊通知送貨安排。
以下惠康分店將暫停服務：
• 中環金利大廈
• 般含道嘉威花園
• 山頂和福道
• 舂磡角
• 薄扶林美景臺
• 畢架山
• 葵涌華景山莊
• 青衣長青邨
• 大埔嘉豐花園
• 沙田水泉澳邨地下
• 大譚紅山半島
• 長洲新興街
• 坪洲
• 銀礦灣
• 西貢大廈
• 火炭
• 上水新豐路130號
• 觀塘電訊一代廣場
2.香港百佳超級市場：大部分分店照常營業
百佳同樣於颱風日大部分分店照常營業，因應天文台現正懸掛8號風球，營業時間調整至上午9時開始，並會於懸掛較低颱風訊號後盡快回復服務，大部分分店於8號颱風信號懸掛期間繼續為大家服務。
以下門市於8號颱風訊號懸掛期間將暫停營業：
新界及離島區:
長洲東灣路分店 百佳
馬灣 FUSION
九龍區:
土瓜灣昇御門FUSION
香港區:
金鐘統一中心FUSION
中環長江中心food le parc
壽臣山廣場FUSION
薄扶林香港大學 百佳
薄扶林數碼港Mini FUSION
赤鱲角國泰城EXPRESS
澳門區:
金峰南岸 百佳
星皓廣場 TASTE
PNS網購：
網購店取及送貨訂單於8號或以上颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。 Food Panda於8號或以上颱風訊號懸掛期間暫停服務。
3.Aeon Store Hong Kong：全部分店均暫停營業
AEON、AEON STYLE 及AEON SUPERMARKET內之超市將維持有限度服務，於8號烈風訊號懸掛期間的營業時間如下；改掛9號或以上颱風後，AEON、AEON STYLE 、AEON SUPERMARKET、Mono Mono、Daiso、Living Plaza全部分店均暫停營業。
4.Don Don Donki：9號或10號以上颱風暫停營業
總有一間在附近的Don Don Donki，在8號颱風訊號期間，DON DON DONKI全線分店照常營業。懸掛9號或10號風球以上後：全線DON DON DONKI分店暫停營業，並於回復3號颱風警告後恢復營業，開鋪時間將另行通知。
5.一田百貨：全線分店停止服務
全線一田、YATADAY及特別展場於8號風球下繼續按正常營業時間開店為大家服務。9號或10號以上颱風暫停營業。
6.Market Place：大部份分店照常營業
八號颱風信號現正懸掛，Market Place於8號風球之下，大部份分店照常營業至正常關門時間，而以下分店*會暫停服務。所有網購送貨暫停服務，請留意Market Place App或短訊通知送貨安排。
*以下分店將暫停服務：
• 中環盈置大廈 Market Place
• 山頂 Market Place
• 清水灣 Market Place
• 愉景灣 Market Place
• 中環太子大廈 Oliver's the Delicatessen
7.Sogo Hong Kong：暫停服務
8 號風球現正生效，Sogo Hong Kong表示崇光銅鑼灣店及啟德店將暫停營業直至另行通知，部分餐廳如：囍雲軒（The Twins 雙子匯 1 期 1501-4 號舖）、WOWDON（The Twins 雙子匯 1 期 1403 號舖）則如常營業，營業時間維持不變，敬請留意。
