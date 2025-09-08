打風超市安排2025〡8號風球超市營業時間安排！一文睇盡惠康/百佳/Aeon/Donki/一田

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

打風超市安排2025〡10號風球超市營業時間安排！一文睇盡惠康/百佳/Aeon/Donki/一田

打風超市開唔開？颱風塔巴殺到，天文台宣佈8號風球（八號颱風信號）至少維持至下午1時，打風最好就是留在家中。打風關係，令到不少餐廳及商店均暫停營業。若然在打風前夕未有儲糧安排，需要在惡劣天氣下前往超市掃貨，就要看看Yahoo Food為大家準備的打風超市安排，一文看清各大超市的營業時間安排！最重要的是出門時要注意安全！

1. 惠康超級市場：大部分分店照常營業

八號颱風信號現正懸掛，惠康於8號風球之下，大部分分店會照常營業至正常關門時間。而以下惠康分店*會暫停服務。所有網購送貨暫停服務，請留意惠康App或短訊通知送貨安排。

以下惠康分店將暫停服務：

• 中環金利大廈

• 般含道嘉威花園

• 山頂和福道

• 舂磡角

• 薄扶林美景臺

• 畢架山

• 葵涌華景山莊

• 青衣長青邨

• 大埔嘉豐花園

• 沙田水泉澳邨地下

• 大譚紅山半島

• 長洲新興街

• 坪洲

• 銀礦灣

• 西貢大廈

• 火炭

• 上水新豐路130號

• 觀塘電訊一代廣場

2.香港百佳超級市場：大部分分店照常營業

百佳同樣於颱風日大部分分店照常營業，因應天文台現正懸掛8號風球，營業時間調整至上午9時開始，並會於懸掛較低颱風訊號後盡快回復服務，大部分分店於8號颱風信號懸掛期間繼續為大家服務。

以下門市於8號颱風訊號懸掛期間將暫停營業：

新界及離島區:

長洲東灣路分店 百佳

馬灣 FUSION

九龍區:

土瓜灣昇御門FUSION

香港區:

金鐘統一中心FUSION

中環長江中心food le parc

壽臣山廣場FUSION

薄扶林香港大學 百佳

薄扶林數碼港Mini FUSION

赤鱲角國泰城EXPRESS

澳門區:

金峰南岸 百佳

星皓廣場 TASTE

PNS網購：

網購店取及送貨訂單於8號或以上颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。 Food Panda於8號或以上颱風訊號懸掛期間暫停服務。

3.Aeon Store Hong Kong：全部分店均暫停營業

AEON、AEON STYLE 及AEON SUPERMARKET內之超市將維持有限度服務，於8號烈風訊號懸掛期間的營業時間如下；改掛9號或以上颱風後，AEON、AEON STYLE 、AEON SUPERMARKET、Mono Mono、Daiso、Living Plaza全部分店均暫停營業。

4.Don Don Donki：9號或10號以上颱風暫停營業

總有一間在附近的Don Don Donki，在8號颱風訊號期間，DON DON DONKI全線分店照常營業。懸掛9號或10號風球以上後：全線DON DON DONKI分店暫停營業，並於回復3號颱風警告後恢復營業，開鋪時間將另行通知。

5.一田百貨：全線分店停止服務

全線一田、YATADAY及特別展場於8號風球下繼續按正常營業時間開店為大家服務。9號或10號以上颱風暫停營業。

6.Market Place：大部份分店照常營業

八號颱風信號現正懸掛，Market Place於8號風球之下，大部份分店照常營業至正常關門時間，而以下分店*會暫停服務。所有網購送貨暫停服務，請留意Market Place App或短訊通知送貨安排。

*以下分店將暫停服務：

• 中環盈置大廈 Market Place

• 山頂 Market Place

• 清水灣 Market Place

• 愉景灣 Market Place

• 中環太子大廈 Oliver's the Delicatessen

7.Sogo Hong Kong：暫停服務

8 號風球現正生效，Sogo Hong Kong表示崇光銅鑼灣店及啟德店將暫停營業直至另行通知，部分餐廳如：囍雲軒（The Twins 雙子匯 1 期 1501-4 號舖）、WOWDON（The Twins 雙子匯 1 期 1403 號舖）則如常營業，營業時間維持不變，敬請留意。

Sogo暫停服務。（圖：Sogo Hong Kong Facebook Page）

