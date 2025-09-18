打風食譜合集│開雪櫃即煮打風版三餸一飯！三文魚枝豆炊飯/可樂雞翼/番茄肉碎炒滑蛋/西蘭花炒蝦仁

今年的颱風真的特別多，周末及下星期好像又會打風，而且根據說這次的颱風還特別勁。不要次次都最後一刻才去超市掃食材啦，其實可以提早買定些急凍材料如急凍枝豆、雞翼、肉碎和蝦仁等，再買定包好可以放雪櫃保鮮格幾日的番茄和西蘭花，真係打起風來都可以煮餐豐盛家常菜，這次的三菜一飯，有加入三文魚和枝豆來煲的三文魚枝豆炊飯，配上無敵可樂雞翼和番茄肉碎炒滑蛋，加上碟香噴噴西蘭花炒蝦仁，打不打風一樣有口福，即睇如何製作打風版三餸一飯：

三文魚枝豆炊飯（4人份量）

烹煮時間：50分鐘

三文魚枝豆炊飯

做法

1. 乾冬菇浸軟後切絲，連蝦米白鑊炒乾，加少許油爆香，下紹酒和生抽炒勻備用。三文魚加醃料醃15分鐘。

2. 枝豆仁放入加了鹽和糖的水中烚煮5分鐘，撈起，泡冷水，備用。茭白筍和細竹筍汆水，雜菌切絲汆水。

3. 燒熱鑊，加油，放入三文魚煎至七成熟，拆肉。把除了枝豆、三文魚和葱花外的其他材料加入飯煲中，按正常煮飯，轉保溫時加入三文魚，焗10分鐘讓餘溫焗熟魚，最後加枝豆、葱花和芝麻。

可樂雞翼（10隻份量）

烹煮時間：20分鐘

可樂雞翼

做法

1. 雞翼加醃料略醃10分鐘。燒熱油，放入薑片煎至有香氣，加入雞翼 ,把兩面煎至表面金黃。

2. 加入可樂和水，再加入生抽、老抽、茄醬和半份糖，先煮滾收細火煮8分鐘，開蓋，再開中大火，收汁，試味再看要加多少糖和鹽。

3. 柑仔切開隔核取汁，快熄火前才加入柑仔汁，可以保持香氣。

番茄肉碎炒滑蛋（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

番茄肉碎炒滑蛋

做法

1. 番茄底部淺割十字，放入滾水中燙1分鐘，去皮，切大粒。

2. 蛋加水30毫升打勻，加少許鹽。燒熱鑊，加油，開中細火，加入蛋液，待開始凝固時便推開，看到表面仍有少許蛋汁時便要熄火，盛起，用鑊鏟分大塊。燒熱油，加入加了醃料的豬肉碎和切碎的蒜頭，用中火拌炒至轉色，盛起。

3. 原鑊再加適量油，加入番茄和薑片同炒，加水，中火滾5分鐘，加入豬肉碎，再加醬汁，繼續滾1分鐘，加入毛豆仁和蛋，快炒幾下，加適量粟粉芡水。

西蘭花炒蝦仁（3人份量）

烹煮時間：20分鐘

西蘭花炒蝦仁

做法

1. 西蘭花剪成小朵，先浸清水10分鐘。蒜頭和乾葱切碎，杏鮑菇切片。甜椒切條。

2. 把西蘭花放入密實袋，加水，封實，搖晃1分鐘，倒水，再洗一次。

3. 鑊中加入約一吋高的水，加少許鹽和糖，水滾，放入西蘭花，蓋上，中大火汆水2分鐘，撈起。

