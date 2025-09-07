打風食譜合集│開雪櫃即煮打風版三餸一湯！鹽麴燒雞翼/番茄燜牛筋/乾煸四季豆/番茄南瓜雞湯

颱風塔巴逼近！天文台於9月7日晚上9時20分改發8號風球，並預告至少維持至翌日早上11時。不過打風不用搶罐頭，只要利用冰箱平日儲備的凍肉如雞翼、雞下髀等常備食材，再補買些耐放的蔬菜如番茄、南瓜或四季豆等，便可以煮出一桌新鮮熱辣又香噴噴的打風版三餸一湯，有惹味又方便的鹽麴燒雞翼和乾煸四季豆，番茄化身超級助手做出風味不同的番茄燜牛筋和清甜番茄南瓜雞湯，即睇如何製作打風版三餸一湯：

鹽麴燒雞翼（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

鹽麴燒雞翼

做法

1. 雞中翼沿三角尖那邊線剪開。

2. 兩邊的骨位也剪開，將雞翼攤平。

3. 抹乾雞翼，加入鹽麴醃15分鐘。

4. 用浸過水的竹籤將雞中翼串起，留意不要穿過雞皮那面。放一架子在焗盤上，將雞翼皮向上放，以預熱至攝氏160度焗8分鐘，反轉再焗4分鐘。掃上油和麻油拌勻的混合油在雞皮那面，灑胡椒鹽，再開200度焗3分鐘。

鹽麴燒雞翼

番茄燜牛筋（2人份量）

烹煮時間：50分鐘

番茄燜牛筋

做法

1. 急凍牛筋加薑片，冷水下鍋，至水滾汆水5分鐘，沖水，切一口大小。洋葱和番茄切塊，蒜頭拍裂，芫荽梗切碎。

2. 燒熱油，加入洋葱、蒜頭和芫荽梗小火爆香，加麵豉醬和豆瓣醬同炒香，加入番茄繼續炒，加水，下牛筋，大火滾起燜半小時，熄火焗至少兩小時（過夜更佳）。

3. 再開火滾起，加人生抽、紹酒、糖、鹽和陳醋調味。雜菌切成合適食用大小。加入，煮熟即可。配上芫荽葉。

番茄燜牛筋

乾煸四季豆（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

乾煸四季豆

做法

1. 四季豆洗後，吹乾或抹乾，切段。小煲燒熱約1吋高的油，至開始冒泡，放入四季豆，開中火泡油，至豆開始收乾，撈起。

2. 燒熱油，中細火爆香蒜頭、薑、乾葱酥和辣椒，加入豬肉碎繼續炒。

3. 加入辣豆瓣醬和其他調味，四季豆回鑊炒香。

乾煸四季豆

番茄南瓜雞湯 （2人份量）

烹煮時間：1小時15分鐘

番茄南瓜雞湯

做法

1. 雞髀去皮，切大塊。雞塊冷水下鍋，至水滾，汆至有泡沫，撈起，沖淨。

2. 南瓜不用去皮，挖籽，切塊。番茄切角。切葱花。

3. 全部材料加入水中，蓋上，開大火，滾起收中細火煲1小時，下鹽調味。撒葱花。

番茄南瓜雞湯

