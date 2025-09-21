樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
打風食譜合集│開雪櫃即煮打風版三餸一湯！鹽麴燒雞翼/番茄燜牛筋/乾煸四季豆/番茄南瓜雞湯
超強颱風樺加沙逼近！不過只要利用冰箱平日儲備的常備食材，再補買些耐放的蔬菜，就可以煮出一桌新鮮熱辣又香噴噴的打風版三餸一湯，即睇Yahoo食譜：
超強颱風樺加沙逼近！天文台預測樺加沙會在未來一兩日繼續增強，星期二稍後天氣會急速轉壞，星期三離岸及高地吹颶風，相當於10號風球。不過打風不用搶罐頭，只要利用冰箱平日儲備的凍肉如雞翼、雞下髀等常備食材，再補買些耐放的蔬菜如番茄、南瓜或四季豆等，便可以煮出一桌新鮮熱辣又香噴噴的打風版三餸一湯，有惹味又方便的鹽麴燒雞翼和乾煸四季豆，番茄化身超級助手做出風味不同的番茄燜牛筋和清甜番茄南瓜雞湯，即睇如何製作打風版三餸一湯：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
鹽麴燒雞翼（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
做法
1. 雞中翼沿三角尖那邊線剪開。
2. 兩邊的骨位也剪開，將雞翼攤平。
3. 抹乾雞翼，加入鹽麴醃15分鐘。
4. 用浸過水的竹籤將雞中翼串起，留意不要穿過雞皮那面。放一架子在焗盤上，將雞翼皮向上放，以預熱至攝氏160度焗8分鐘，反轉再焗4分鐘。掃上油和麻油拌勻的混合油在雞皮那面，灑胡椒鹽，再開200度焗3分鐘。
番茄燜牛筋（2人份量）
烹煮時間：50分鐘
做法
1. 急凍牛筋加薑片，冷水下鍋，至水滾汆水5分鐘，沖水，切一口大小。洋葱和番茄切塊，蒜頭拍裂，芫荽梗切碎。
2. 燒熱油，加入洋葱、蒜頭和芫荽梗小火爆香，加麵豉醬和豆瓣醬同炒香，加入番茄繼續炒，加水，下牛筋，大火滾起燜半小時，熄火焗至少兩小時（過夜更佳）。
3. 再開火滾起，加人生抽、紹酒、糖、鹽和陳醋調味。雜菌切成合適食用大小。加入，煮熟即可。配上芫荽葉。
乾煸四季豆（2人份量）
烹煮時間：20分鐘
做法
1. 四季豆洗後，吹乾或抹乾，切段。小煲燒熱約1吋高的油，至開始冒泡，放入四季豆，開中火泡油，至豆開始收乾，撈起。
2. 燒熱油，中細火爆香蒜頭、薑、乾葱酥和辣椒，加入豬肉碎繼續炒。
3. 加入辣豆瓣醬和其他調味，四季豆回鑊炒香。
番茄南瓜雞湯 （2人份量）
烹煮時間：1小時15分鐘
做法
1. 雞髀去皮，切大塊。雞塊冷水下鍋，至水滾，汆至有泡沫，撈起，沖淨。
2. 南瓜不用去皮，挖籽，切塊。番茄切角。切葱花。
3. 全部材料加入水中，蓋上，開大火，滾起收中細火煲1小時，下鹽調味。撒葱花。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食譜合集
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！有味飯/叉燒/豉油雞髀/通粉/蛋糕都整到！
止咳湯水食譜│30款潤肺止咳化痰/舒緩喉嚨痛/增強抵抗力湯水食療
轉季湯水食譜│30+湯水食譜合集！潤肺止咳/健脾益胃/增強免疫力 新手都煲到！
罐頭食譜合集│33道簡易食譜！新手必試忌廉蘑菇飯/肉醬番茄意粉/韓式泡菜吞拿魚湯/蟹肉可樂餅
雞翼食譜合集│35道氣炸煎焗燒簡單食譜！新手必試香茅/土匪/牛油蜜糖
甜品食譜合集│40道簡易食譜！新手必試免焗芝士蛋糕/班蘭可麗露/焗朱古力冬甩
氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 17 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 17 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 19 小時前
打風｜颱風樺加沙星期二開始天氣惡劣！可能達11級暴風 本港或迎半世紀以來最強風暴潮
超前部署！各社交媒體上，都充斥「樺加沙」這三個字，人人都在準備這「世紀風暴」，而天文台更預測，樺加沙的中心未登陸菲律賓或台灣，有更大機會保持強度，如路徑貼近香港南面，加上天文潮疊加效應，或迎半世紀最強風暴潮。天文台21日4:30pm公布，明日（22日）中午前懸掛1號風球，同時提醒大家，星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，返工打工仔或準備出遊的旅人，記得留意天文台最新消息，同時細閱航班安排。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲
日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普宣布價碼高達500萬美元的富豪永居項目 大幅提高H-1B簽證成本
美國總統特朗普宣布推出一項面向全球富豪的新簽證項目，鼓勵富人通過價格高昂的永居許可項目來移民美國。Bloomberg ・ 2 天前
魏浚笙生蕁麻疹痕到抖唔到氣：今次係我最難受嘅一次！
【on.cc東網專訊】型男魏浚笙（Jeffrey）天生型英帥，皮膚狀態分分鐘靚過不少女星。可是他原來一直飽愛濕疹之苦。他昨日（19日）在社交網分文，大呻生蕁麻疹（又稱風瘌或風疹）之苦，一個字形容--慘！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 2 天前
AI泡沫又如何？朱克柏格：比起浪費千億美元 錯過才是最大災難
Meta(META) 執行長朱克柏格週四 (18 日) 坦言，AI 泡沫「很有可能」出現，但他寧願冒著「浪費幾千億美元」的風險，也不願錯過超級智慧。鉅亨網 ・ 2 天前
笑到最後｜升跌都贏：KOL的現代股評適應性藝術（高明）
呢位KOL展現嘅正正係呢種高度適應性：雖然本我係睇公司業務嘅基本面分析，但佢能夠推左走右，做到升跌都贏。呢種動態嘅分析能力，理論上應該不會輸錢。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）
麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！YAHOO著數 ・ 16 小時前
張致恒為頭家五勞七傷 捱病倒下呈半死狀態惹憂心
藝人張致恒（Steven）與太太雯雯婚後育有4子，惟婚後6年長期經濟拮据，更曾一度因拖租被迫遷而與老婆兒子分居。直至近期才有工開的他，做電器搬運工兼速遞員，總算難難過關關過。日前，他於社交平台公開了個人最新圖片，並寫道「半死狀態，好耐冇病過」，並上載自己的病容照。照片中可見，張致恒雙眼閉合面色極差，髮尾和鬢根亦有明顯斑白，臉容憔悴令人不勝唏噓。照片曝光後，網民留言為他打氣：「加油啊！屋企得你一個搵錢」、「經濟支柱唔好倒下啊」、「小心身體」、「早日康復！」有網民估計他長期工作缺少休息時間所致。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蘋果iPhone 17上市首日引爭議 門店樣機被發現多處劃痕
【彭博】— 從香港到倫敦、紐約，全球各地的電子產品消費者周五都在排長隊等待購買蘋果公司最新款iPhone。然而，一些人抵達零售店後卻發現，某些樣機已經出現劃痕。Bloomberg ・ 2 天前
【惠康】網店大折日全場88折 買2套火腿豬肉罐頭送總值$38禮品（只限20/09）
今日(9月20日)喺惠康網店買滿$888或網購店取買滿$188，即可享88折！下星期又有颱風來襲，記得預先上惠康網店入貨，打風前就輕鬆收貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【IKEA】折上「節」 精選貨品低至3折（即日起至01/10）
由即日起至10月1日，IKEA舉行折上「節」，精選貨品低至3折，精選貨品3件或以上享額外95折；5件以上更享額外9折！YAHOO著數 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！呢兩間Daiso分店限時$12貨品一律$10、7-11買雪糕滿$100即享75折（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 3 天前
盆菜2025｜永年士多中秋盆菜低至66折+免費送貨！人均最平$129起歎花膠發財好市大盆菜/龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜
永年士多盆菜高性價比的盆菜，是節慶團聚的熱選，現更推出低至66折優惠，$988起有6位享用的盆菜、$1,288有10位享用的盆菜，在Klook上預訂可歎好意頭又矜貴的盆菜！今年推出的兩款盆菜絕對值得推介，「花膠發財好市大盆菜」以髮菜、蠔豉賦予吉祥寓意，食材豐盛且性價比突出；「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」則用新鮮龍蝦升級奢華感，海味香濃。每款盆菜均配獨立南乳汁，還可額外自選永年咖喱辣醬或麻辣醬，更有免費送貨！Yahoo Food ・ 23 小時前